François Perin, Jean Gol en Frankrijk

In mijn bezit is het kleine handgeschreven briefje dat Jean Gol de 14de maart 1983 aan François Perin stuurde, nadat hij kennis had genomen van een artikel dat deze laatste in Pourquoi Pas? had laten verschijnen onder de titel: ‘En als de Vlamingen hun onafhankelijkheid eens uitriepen?’

Jean Gol schreef: ‘Ik ga voor honderd procent akkoord met uw artikel in de Pourquoi. Maar er zal wellicht wat meer tijd over gaan; mijn functie laat niet toe dat ik u publiekelijk bijval.* Dat neemt niet weg dat ik elke dag werk maak van de voorbereiding van die fatale dag, en van een francofoon antwoord met het oog op een waardig, redelijk en ordelijk voortbestaan.’

Na de vele gesprekken daarover die ik in die tijd met hem had, mag ik getuigen dat de blik van Jean Gol op Frankrijk was gericht. Jammer dat hij ons te vroeg heeft verlaten!

François Perin had zijn artikel als volgt besloten: ‘Utopie? Bij de vaart die de zaken maken is het ergste — eens de dingen zich voordoen …zonder dat men ons daartoe permissie heeft gevraagd — is het ergste om in verbijstering te blijven staan, sprakeloos, zonder repliek, aan chaos ten prooi. Een volk zonder verbeelding, zonder aanpassingsvermogen, zonder alternatieve oplossing, is een verloren volk!’

1983 was dat, laat ik dit even in herinnering brengen: 23 jaar voor het fameuze ‘Bye bye Belgium’ van de RTBF!

Vandaag is die beslissende dag aangebroken waarover Jean Gol het had. België is onbestuurbaar geworden en de twee Vlaamse separatistische partijen staan op het punt de absolute meerderheid te behalen in het Vlaams Parlement.

Maar onze francofone politici gedragen zich alsof dit koninkrijk het eeuwige leven had. Weldra worden ze met de neus op de feiten gedrukt en staan ze daar ‘sprakeloos, zonder repliek, aan chaos ten prooi’, en zullen ze verplicht worden holderdebolder te reageren.

Het drama van François Perin was ‘een staatsman zonder staat’ te zijn geweest.

En wat Jean Gol betreft: het studiecentrum van de MR is wel naar hem genoemd, maar zijn erfenis wordt verkwanseld.

* Gol was toen vicepremier en minister van justitie.

vertaling Marc Vanfraechem