Franse prominenten roepen op: ‘stop het promoten van trans-ideologie’

Het Franse Nationaal Fonds voor Kinderbijslag (CAF) verspreidde op 25 januari via hun magazine Family Lives de tekst ‘Mijn kind is transgender. Hoe het te begeleiden?’ Dat schoot bij veel Fransen in het verkeerde keelgat. Enkele prominente figuren schreven een opmerkelijke open brief.

In het artikel zet het CAF zich achter de theorie van genderbevestiging, dat is het erkennen en bevestigen van genderdysforie. De tekst is heel sterk geschreven in het licht van de steeds meer naar voren geschoven transgenderideologie. Ouders worden aangemaand om de beslissing van de kinderen te volgen, ‘want transidentiteit is geen keuze’. Men verwijst ook door naar een reeks organisaties die activistisch de transitie van kinderen propageren.

In een open brief reageren de prominenten. Volgens hen heeft de tekst ‘geen wetenschappelijke basis’ en verwerpt hij een ‘onbetwistbaar biologisch en wetenschappelijk feit’, namelijk dat de menselijke soort bestaat uit twee geslachten, het mannelijke en het vrouwelijke. Dat gender niets met seksualiteit te maken zou hebben, zoals de tekst die vanuit de overheid uitgaat beweert, vinden ze ‘verbijsterend’. De tekst zelf noemen ze ‘subjectief en gevaarlijk’.

Het collectief van intellectuelen en gezondheidswerkers vraagt de regering om deze pagina vol ‘hiaten’ en ‘vooringenomenheid’ ‘onverwijld te verwijderen’ ten gunste van een nieuw artikel ‘rekening houdend met de voorzichtige aanbevelingen van de Academie voor Geneeskunde’.

Nood aan specialisten

De schrijvers laken het feit dat de enige verwijzingen in de tekst komen van twee activisten inzake transgenderrechten. ‘Er is nooit enige verwijzing naar echte specialisten in kinderen en adolescenten, psychologen, artsen of biologen,’ betreuren de ondertekenaars, eraan toevoegend dat er geen melding wordt gemaakt van ‘psychologische ondersteuning die professionals aan kinderen en ouders kunnen bieden’ in de tekst van de CAF.

Ze roepen op tot grote medische voorzichtigheid bij kinderen en adolescenten gezien de kwetsbaarheid, vooral de psychologische, van deze populatie en de vele bijwerkingen, zelfs ernstige complicaties, die kunnen worden veroorzaakt door sommige van de beschikbare therapieën.

‘Dus, geconfronteerd met een verzoek om zorg om deze reden, is het essentieel om als eerste stap te zorgen voor medische en psychologische ondersteuning voor deze kinderen of adolescenten, maar ook voor hun ouders, vooral omdat er geen test is om een “structurele” genderdysforie te onderscheiden van een voorbijgaande dysforie van de adolescentie.’

Rol sociale media

De open brief benadrukt ook ‘de oorzaken en vectoren van verspreiding van deze schadelijke mode’. Er wordt gewezen naar de rol van trans-activistische vloggers en bloggers ‘die deze golf van sociaal destructieve conversies propageren’. Zij zetten kwetsbare kinderen en adolescenten ertoe aan om deel te nemen aan lange en kostbare fysiologische en psychologisch invaliderende therapieën die onomkeerbaar zijn, vinden de ondertekenaars.

‘Gezien de ernst van het volksgezondheidsprobleem dat wordt vertegenwoordigd door de geïnstrumentaliseerde vermenigvuldiging van verzoeken om geslachtsomkering onder pre-adolescenten en adolescenten’, vragen de ondertekenaars dat de overheid het roer omgooit. En wel door nieuwe informatie te verschaffen onder auspiciën van echte specialisten, psychologen, artsen, biologen en dergelijke meer, rekening houdend met de voorzichtige aanbevelingen van de Academie voor Geneeskunde.’

De ondertekenaars zijn niet van de minste. Het gaat onder meer om Elisabeth Badinter, een vooraanstaand filosofe, historica en hoogleraar, Jean-François Braunstein, universiteitsprofessor en wetenschapsfilosoof, Caroline Eliacheff, beroemd kinderpsychiater, en essayiste en Céline Masson, professor psychopathologie van kinderen en adolescenten.