Franstalige speciale eenheden intervenieerden voorbije 4 jaar maar liefst 58 keer in Vlaanderen

Maar liefst 58 keer werden er tussen 2018 en 2022 Franstalige interventie-eenheden van de Federale politie ingezet in Vlaanderen. Dat blijkt uit een antwoord van Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan Vlaams-Belang parlementslid Barbara Pas. In enkele zware politiedossiers werden tussen oktober 20218 en oktober 2022 maar liefst 58 keer Franstalige interventie-eenheden van de Directie van Speciale Eenheden (DSU) ingezet in Vlaanderen, zo blijkt uit het schriftelijke antwoord van Verlinden. Het gaat onder meer om gijzelingsacties, en…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Maar liefst 58 keer werden er tussen 2018 en 2022 Franstalige interventie-eenheden van de Federale politie ingezet in Vlaanderen. Dat blijkt uit een antwoord van Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan Vlaams-Belang parlementslid Barbara Pas.

In enkele zware politiedossiers werden tussen oktober 20218 en oktober 2022 maar liefst 58 keer Franstalige interventie-eenheden van de Directie van Speciale Eenheden (DSU) ingezet in Vlaanderen, zo blijkt uit het schriftelijke antwoord van Verlinden. Het gaat onder meer om gijzelingsacties, en versterkte huiszoekingen waarbij vermoed wordt dat er wapens aanwezig zijn.

Officieel zijn de interventie-eenheden van de Federale politie (ook wel gekend als POSA, red.) tweetalig. Er zijn twee eenheden in Vlaanderen en twee in Wallonië, maar elke eenheid kan over het ganse Belgische grondgebied worden ingezet. Het is de regel dat leden van deze eenheden bij interventies eerst communiceren in de taal van de regio. Bij vermoeden van een andere landstaal wordt vervolgens in die andere landstaal gecommuniceerd. De leden van de speciale eenheden krijgen gedurende 9 maanden een opleiding in zowel het Frans als het Nederlands en zijn – officieel – in staat om overal op het grondgebied feilloos ingezet te worden.

Stressmechanisme

Dat gebeurt niet altijd zo in de praktijk. Insiders weten bijvoorbeeld dat wanneer deze eenheden onder vuur komen te liggen (of dat denken), een basispsychologisch stressmechanisme er voor kan zorgen dat agenten automatisch op hun moedertaal terugvallen. Het vereist doorgedreven en herhaalde training om deze reflex te onderdrukken.

Toen goudhandelaar Yannick Verdyck eind september in Merksem werd doodgeschoten door leden van de DSU, zou deze eenheid uitsluitend in het Frans hebben gecommuniceerd met de Nederlandstalige verdachte. Het zou ook om een Waalse eenheid gaan. Hoewel niemand officieel bevestigt dat dit klopt, is het verhaal ondertussen in pers- en politiekringen wel gemeengoed geworden.

Opvolging

Voor parlementslid Barbara Pas was de zaak-Yannick Verdyck de directe aanleiding om de vraag aan Verlinden te stellen. ‘Ik schrik ervan hoe vaak Franstalige eenheden in Vlaanderen worden ingezet’, verklaart zij aan Doorbraak. ‘Ik ga de minister van Binnenlandse Zaken dan ook verder aan de tand voelen in het parlement.’

Zowel het Antwerpse parket – dat onderzoek voert naar de dood van Yannick Verdyck. – als diens advocaat wensen niet te reageren op vragen van de pers over het verloop van het onderzoek. Verdyck wordt verdacht van illegaal wapenbezit en het plannen van een terroristische aanslag. Aantijgingen die zijn familie en kennissen in alle toonaarden ontkennen.