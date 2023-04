Geen sprake van structurele daling aantal asielaanvragen in ons land

Van de enigszins verwachte én verhoopte structurele daling van het aantal nieuwe asielzoekers in ons land is er voorlopig nog geen sprake. Na een lichte afname in februari was er in maart opnieuw een stijging. Ook in de buurlanden blijft het aantal asielaanvragen toenemen. In maart registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken welgeteld 2.644 nieuwe aanvragen om internationale bescherming. In vergelijking met de maand februari, toen er 2.399 nieuwe asielaanvragen waren, ging het om een stijging met zowat tien procent. In januari…

Van de enigszins verwachte én verhoopte structurele daling van het aantal nieuwe asielzoekers in ons land is er voorlopig nog geen sprake. Na een lichte afname in februari was er in maart opnieuw een stijging. Ook in de buurlanden blijft het aantal asielaanvragen toenemen.

In maart registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken welgeteld 2.644 nieuwe aanvragen om internationale bescherming. In vergelijking met de maand februari, toen er 2.399 nieuwe asielaanvragen waren, ging het om een stijging met zowat tien procent. In januari dienden 2.777 mensen een aanvraag om internationale bescherming in, waardoor de teller voor de eerste drie maanden van dit jaar intussen op ruim 7.800 asielaanvragen staat. Ter vergelijking: in de eerste drie maanden van vorig jaar noteerden we in ons land 8.200 aanvragen. Vorige maand stonden Afghanistan, Palestina en Eritrea bovenaan in de top tien van de belangrijkste herkomstlanden, waarmee de lijn van 2022 ook al netjes doorgetrokken werd. Opvallende landen in die top tien zijn onder meer Colombia, Moldavië en Georgië.

Immigratieseizoen

Vorig jaar noteerden de asieldiensten in ons land al een bijzonder opmerkelijke stijging in het aantal aanvragen. Toen dienden ruim 36.800 mensen een asielverzoek in, zomaar eventjes 42 procent meer dan in 2021. Die abrupte toename leek toen nog enigszins verklaarbaar door de sterke terugval van de cijfers in 2020 en 2021, toen heel wat grenzen gesloten bleven door de pandemie. De verwachting eind 2022 dat de cijfers dit jaar opnieuw zouden terugvallen, lijkt voorlopig dus geen bewaarheid te worden.

Vlaams Belang was er in een persbericht dan ook als de kippen bij om de federale regering – die al maandenlang worstelt met de opvang van al die asielzoekers – nog eens met de neus op de feiten te duwen. ‘Nog voor het eigenlijke immigratieseizoen is begonnen, valt reeds een tendens te ontwaren’, klinkt het bij Barbara Pas, fractieleidster in de Kamer. ‘Zelfs als de verdere instroom tot het gemiddelde niveau van de afgelopen drie maanden beperkt zou blijven, dreigen we ook dit jaar vlot de kaap van de 30.000 asielaanvragen te overschrijden. Bij ongewijzigd beleid zal deze instroom niet afnemen.’

Spectaculaire toename

Als we de Belgische cijfers in Europees perspectief plaatsen, dan valt er inderdaad zowat overal een stijgende trend waar te nemen. In Italië, nog altijd het belangrijkste ‘land van aankomst’ van nieuwe migranten in de EU, kwamen er volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR tot 15 april al welgeteld 33.553 mensen aan vanuit zee. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog maar 8.596. Een ronduit spectaculaire toename dus, waar onder meer de onrust van de voorbije maanden in Tunesië niet bepaald vreemd aan zal zijn. Dit is ongetwijfeld ook koren op de molen van de regering-Meloni, die een restrictiever asielbeleid tot haar belangrijkste beleidsdoelstelling heeft verheven.

Uit nieuwe EU-cijfers blijkt intussen ook dat de zogenaamde vrijwillige relocatie van asielzoekers uit Italië naar andere EU-landen grotendeels dode letter blijft. De eerste drie maanden van dit jaar werden er welgeteld 300 mensen vanuit Italië naar een andere lidstaat – in casu Duitsland – overgebracht. Hoeveel migranten dit jaar al illegaal vanuit Italië de grens overtrokken richting West-Europa, daar bestaan uiteraard geen cijfers over, maar het gaat ongetwijfeld om vele duizenden.

Nederland telde vorige maand ruim 3.340 nieuwe asielaanvragen, ook al een fors hoger aantal dan in februari, al was er die maand wel een lichte daling geregistreerd. Over heel 2022 noteerden overigens ook de Nederlanders een fors verhoogde instroom: terwijl ze in 2021 nog 36.620 nieuwe asielaanvragen te verwerken kregen, waren dat er vorig jaar al 47.991. Ook in Duitsland zitten de cijfers in de lift: in januari van dit jaar dienden ruim 29.000 mensen een asielaanvraag in, meer dan een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En ook in 2022 lag het totale aantal aanvragen bij onze oosterburen al 28 procent hoger dan het jaar voordien.

Opvallende uitzondering

Ons land is dus geen uitzondering op de bredere Europese trend: in zowat alle (West)-Europese landen gaat het aantal asielaanvragen sinds 2022 fors de hoogte in, en die toename lijkt zich dus ook dit jaar door te zetten. Toch is er één opvallende uitzondering op die veralgemeende stijging: Denemarken. Het Scandinavische land registreerde vorig jaar welgeteld 4.591 nieuwe asielaanvragen, een aantal dat dus mijlenver verwijderd ligt van de cijfers in ons land of in de buurlanden. Hoewel het moeilijk zwart op wit te bewijzen valt, heeft dit wellicht veel te maken met de bijzonder restrictieve asielaanpak die de centrumlinkse regering in Kopenhagen al enkele jaren aanhoudt. Naast een strenge screening en een consequent terugkeerbeleid mikt de Deense regering daarbij duidelijk ook op de internationale perceptie, met onder meer een omstreden plan om asielzoekers naar Rwanda over te brengen.

Staatssecreataris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor toonde zich eind vorig jaar in een interview met Doorbraak nochtans een bijzonder koele minnaar van het Deense model, dat volgens haar te veel op afschrikken en wegjagen gebaseerd is. ‘Ik geloof absoluut niet dat dit ooit kan werken. De migratiedruk op Europa zal groot blijven, daar moeten we niet flauw over doen. Dus hebben we nood aan sterkere grenzen. Maar asielzoekers naar Rwanda sturen om daar een asielprocedure te doorlopen, daar geloof ik niet in. Dat is niet enkel budgettair en praktisch totaal onhaalbaar, ik vind het ook immoreel’, klonk het toen. Daar valt deels iets voor te zeggen, maar voorlopig boeken de Denen er wél resultaten mee.