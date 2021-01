Geen transparantie over vaccinprijzen tot na de crisis?

Toen staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) haar tweet met de vaccinprijzen verwijderde, vertelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in het parlement dat hij de kwestie nog met De Bleeker moest bespreken. Hijzelf had op dat moment wel al de opdracht gegeven om de bewuste tweet te verwijderen, zodat België afspraken met de Europese Commissie en de vaccinproducenten niet zou schenden. Vandenbroucke wil het debat ten gronde pas voeren na de coronacrisis. Gebrek aan transparantie Even terug…

Toen staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) haar tweet met de vaccinprijzen verwijderde, vertelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in het parlement dat hij de kwestie nog met De Bleeker moest bespreken. Hijzelf had op dat moment wel al de opdracht gegeven om de bewuste tweet te verwijderen, zodat België afspraken met de Europese Commissie en de vaccinproducenten niet zou schenden. Vandenbroucke wil het debat ten gronde pas voeren na de coronacrisis.

Gebrek aan transparantie

Even terug naar 17 december 2020. In de plenaire namiddagvergadering krijgt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker veel vragen over de vaccinprijzen die zij heeft begroot. Die middag heeft zij op twitter namelijk een tabel met de kostprijs per vaccin bekend gemaakt. Sommige partijen, zoals de PVDA, zijn blij met deze transparantie. Anderen vrezen dan weer dat met De Bleekers openbaarheid contractuele geheimhoudingsclausules geschonden worden. De Bleeker verwijdert haar tweet in de loop van de namiddag.

Kamerlid Peter De Roover (N-VA) ondervraagt De Bleeker en minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke hierover tijdens dezelfde namiddagvergadering. Hij hekelt het gebrek aan transparantie, en vraagt zich af waarom het bedrag van 279 miljoen euro voor de vaccins die de federale regering heeft besteld, geheim moet gehouden worden.

‘Moet overleggen met De Bleeker’

‘Ik kan niet spreken in naam van andere mensen over hun tweets of mededelingen. U zult uw vraag aan mevrouw De Bleeker zelf moeten stellen’, antwoordt Frank Vandenbroucke. Na herhaaldelijk aandringen van De Roover, herhaalt Vandenbroucke zijn antwoord. ‘Ik zou met De Bleeker hierover moeten overleggen’, antwoordt hij finaal.

De plenaire vergadering loopt die dag haast onafgebroken door tot ver in de nacht. Het parlement laat staatssecretaris De Bleeker uit haar bed halen om verantwoording af te leggen. De Roover wil verder onder meer weten of het openbaar maken van de vaccinprijzen België internationale reputatieschade heeft toegebracht, en of er contractbreuk is gepleegd. Vlaams Belang en PVDA zijn eveneens uiterst kritisch. De eerste partij volgt de lijn van de N-VA en is vooral bezorgd om contractbreuk. De PVDA wil principiële transparantie, ook als dat contractbreuk impliceert. De Bleeker houdt echter vol dat België geen reputatieschade heeft opgelopen.

Aangesproken tijdens brexitonderhandelingen

Voorwaarts naar het nieuwe jaar. Tijdens de eerste plenaire vergadering van 2021, op 7 januari, komen diverse parlementsleden terug op het incident en herhalen hun vraag over reputatieschade en contractbreuk. Verschillende parlementsleden willen ook weten wie het verwijderen van de tweet eigenlijk bevolen heeft.

De Bleeker antwoordt dat zij alle informatie – en dus ook de bewuste prijzentabel – van het kabinet van minister van volksgezondheid Vandenbroucke heeft ontvangen. Zij beslist vervolgens om de tabel op twitter te zetten om transparant te zijn. Daarna zegt De Bleeker dat zij werd gecontacteerd door het kabinet van Vandenbroucke, waarop zij de tabel van twitter heeft verwijderd.

Of er contractbreuk is gepleegd, of ons land reputatieschade heeft opgelopen, bevestigt of ontkent zij formeel. ‘Ik ben persoonlijk niet gecontacteerd door de Europese Commissie of een producent van de vaccins naar aanleiding van dit incident. Ik heb begrepen dat er in de marge van het gesprek over de brexit tussen de eerste minister en de voorzitster van de Europese Commissie kort aan de kwestie is gerefereerd. Onze conclusie was dat er geen impact zou zijn.’, zegt De Bleeker.

‘Geen impact op leveringen’

Verder klinkt het: ‘Bij mijn weten is er ook geen sprake van een impact op de prijs of de levering of van enige andere impact op de reeds afgesloten contracten tussen de Europese Unie en de leveranciers van de vaccins. Dat geldt ook voor de onderhandelingen die nog lopend zouden zijn. Ik of de regering hebben ook geen signalen in die zin ontvangen’. De Roover, en ook college-oppositielid Catherine Fonck van het CDH zijn niet tevreden met dit antwoord. Zij hekelen de dubbele houding van Frank Vandenbroucke, die op 17 december het parlement niet eerlijk heeft geïnformeerd over zijn bevel om de tweet te verwijderen. De PVDA maakt van de gelegenheid gebruik om Vandenbroucke ervan te beschuldigen big pharma en hun geheimhoudingsclausules te beschermen.

Vandenbroucke antwoordt dat er bij de tabel die De Bleeker op twitter heeft gezet, niet expliciet vermeld staat dat het om vertrouwelijke informatie gaat, ‘maar het spreekt vanzelf dat contracten die zijn gesloten tussen de Europese Commissie en derden, slechts publiek worden gemaakt wanneer de Commissie de toestemming daartoe geeft. Ook de Belgische wet op de openbaarheid van bestuur bepaalt dat belangen inzake federale internationale betrekkingen een grond zijn tot weigering van de openbaarheid van bestuur’, aldus Vandenbroucke.

‘Loyaliteit’

Vervolgens bevestigt Vandenbroucke dat zijn kabinet bij het zien van de bewuste tweet inderdaad zo snel mogelijk contact heeft opgenomen met De Bleeker om te melden dat het om vertrouwelijke informatie ging. Dat gebeurde volgens Vandenbroucke uit ‘loyaliteit’. ‘U kunt dan niet verwachten dat ik hier en nu als minister van Volksgezondheid een debat open over de prijzen en de kosten van de vaccins. Nadat we de crisis op de best mogelijke manier zullen hebben bestreden, zal dat debat natuurlijk wel gevoerd worden. De Europese Commissie heeft zelf ook al laten weten dat de gevraagde transparantie later, na de onderhandelingen, zal worden geboden. Dat zal gebeuren, zodra de Commissie hiervoor haar toestemming geeft’, zegt Vandenbroucke.

De minister geeft mee dat België wel degelijk een geheimhoudingsclausule heeft getekend. Vandenbroucke zegt eveneens dat ‘hij geen melding heeft ontvangen van een initiatief van de Europese Commissie met betrekking tot België. Mijn diensten ontvingen ook geen reacties van de betrokken ondernemingen.’

Navraag van Doorbraak bij het kabinet-Vandenbroucke levert alleen op dat de antwoorden in het parlement formeel zijn, en dat het kabinet verder niet wenst te reageren. Dat zal voor na de crisis zijn.