Geen wittebroodsweken voor Rishi Sunak

Vorige week presenteerde de Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, zijn herfstbegroting. Eind september kondigden de Tory’s onder premier Liz Truss nog het grootste pakket aan belastingverlagingen aan. Minister Hunt presenteert de Britten nu met precies het omgekeerde.

Jeremy Hunt kondigde een pakket van nieuwe overheidsuitgaven aan die bekostigd dienen te worden met belastinggeld. Dat ligt altijd bijzonder moeilijk bij de rechtervleugel van de regeringspartij. En dat laat zich voelen in de peilingen en in het dalende ledenaantal van de Conservative Party. Sinds enkele weken zit de Reform Party van de rechtse brexiteer Richard Tice in de lift. De procentpunten die deze partij van de Tory’s afpitst, zorgen ervoor dat peilingen voor Rishi Sunak en zijn kabinet er almaar slechter en slechter uitzien.

Brexitweerstand

Er is ook stevige heibel over de Brexit. Alles lijkt erop dat de Britse regering de handelsrelaties met de Europese Unie ‘op zijn Zwitsers’ ziet. Dat is allemaal te lezen in The Sunday Times. Dat betekent dat de Britse economie volledig in lijn zou komen te liggen met de EU, en dus ook een quasi vrij verkeer van personen en goederen zou kennen. Wil het Verenigd Koninkrijk deze status bereiken, dan dient het ook de EU-regelgeving te aanvaarden. Die gedachte, het VK dat met een half been terug in de EU komt, zorgt voor heel wat onrust bij de Tory’s. Als een duiveltje uit een doosje dook ook Nigel Farage opnieuw op. Hij dreigde ermee dat hij bij een ‘Swiss style Brexit’ opnieuw de politiek instapt.

De Britse regering, met Rishi Sunak op kop, ontkent nu in alle talen het Zwitserse scenario. Commentatoren zien er de hand van Jeremy Hunt in, de politicus was steeds een groot criticus van de Brexit. Het is mogelijk dat deze heibel eindigt als een storm in theekopje, maar het schaadt het imago van ‘brexiteer’ Rishi Sunak. Hij staat nu al voor de haast onmogelijke opdracht om de bijzonder slechte peilingen te keren. Bovendien, hoe slechter het de Britse economie vaart, hoe prominenter het brexitverhaal terug in de schijnwerpers komt.

De volledige video valt hieronder te bekijken: