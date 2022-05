Génération 2024 mag het licht uitdoen

De Waalse regering denkt dat ze de internationale kredietbeoordelaars te slim af is. Met een begrotingsinspanning van meer dan 800 miljoen euro weet ze dit jaar onder de symbolische grens van 4 miljard euro tekort te blijven. Niemand weet waar die inkomsten echter vandaan zullen komen. Na 2024 zal de financiële toestand van Wallonië hoe dan ook verder verslechteren, zelfs zonder stijgende rentelasten. ‘Er zit nog steeds te veel vet in de Waalse financiën. Bij UWE zijn we er nochtans…

De Waalse regering denkt dat ze de internationale kredietbeoordelaars te slim af is. Met een begrotingsinspanning van meer dan 800 miljoen euro weet ze dit jaar onder de symbolische grens van 4 miljard euro tekort te blijven. Niemand weet waar die inkomsten echter vandaan zullen komen. Na 2024 zal de financiële toestand van Wallonië hoe dan ook verder verslechteren, zelfs zonder stijgende rentelasten.

‘Er zit nog steeds te veel vet in de Waalse financiën. Bij UWE zijn we er nochtans van overtuigd dat we door in te grijpen in de uitgaven de Waalse begroting kunnen herstellen zonder nieuwe belastingen te heffen’, meent Olivier de Wasseige, de gedelegeerd bestuurder van de Union Wallonne des Entreprises – het Waalse VOKA – in La Libre Belgique.

De Wasseige anticipeerde daarmee op het eerste echte examen van Adrien Dolimont (MR), de nieuwe Waalse minister van financiën. Die moest op zoek gaan naar maar liefst 700 miljoen euro extra voor de begroting. Daarnaast heeft de Waalse regering zich in 2019 al geëngageerd om jaarlijks voor 150 miljoen euro te besparen. In 2022 stevent de Waalse regering zo af op een begrotingstekort van iets meer dan 4 miljard euro.

Met het nodige kunst-en-vliegwerk is Dolimont erin geslaagd om voorlopig enkele meubelen te redden. Voorlopig, want eind dit jaar moet de oefening opnieuw worden gedaan voor de begroting van 2023. Beter zal het dan niet gaan. Ook daar anticipeerde Olivier de Wasseige op door voor het bekendmaken van het begrotingsakkoord al met een media-offensief te beginnen.

Tekort door crisis

Adrien Dolimont heeft bijna 800 miljoen euro extra inkomsten gevonden. Er wordt gesneden in de werking van administraties en investeringen worden geschrapt. Maar het is niet duidelijk dewelke. Vooral de voorbije crises wegen zwaar op de financiën: maar liefst 3 miljard euro is het gevolg van de Covidcrisis, de overstromingen van 2021 en de (vermeende) opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er is met andere woorden geen marge meer om een voortgezette of nieuwe crisis op te vangen.

De directeur van de UWE, Olivier de Wasseige, stelt dat de Waalse regering nog veel meer kan besparen. ‘De Waalse overheid wil duizend nieuwe arbeiders contractueel in dienst nemen. Dat is genereus van de regering, maar ik weet niet zeker of dit het juiste moment is’, zo klinkt het.

De Wasseige maakt zich ook zorgen over het zogenaamde zero-based budget (ZBB), dat stelt dat alle initiatieven van de Waalse regering budgetneutraal moeten zijn. ‘Hoe meer we vorderen in de tijd, hoe meer we denken dat dit principe helemaal niet wordt gehanteerd.’

‘Er is gewoonweg geen structurele oplossing’, aldus nog De Wasseige. ‘Het risico bestaat dat de schuld wordt overgedragen aan de volgende legislatuur, en dus aan toekomstige generaties. Wij zijn wereldwijd het land waar de schuldgroei het sterkst was in 2021. Per inwoner bedraagt de Belgische schuld nu meer dan 53.000 euro. Dat is enorm.’ (107% van het bruto binnenlands product, volgens een andere ratio, red.)

2024: jaarlijks 62 miljoen euro minder

De directeur vreest dat het de volgende Waalse regering zal zijn die noodgedwongen nieuwe belastingen zal moeten innen. ‘Er zijn nu te veel lasten op werk en energie. Daar krijgen we weinig voor terug van de overheid. De burger en onze ondernemingen voelen nattigheid.’

Vanaf 2024 zal de Waalse overheid ook jaarlijks 62 miljoen euro minder ontvangen via de bijzondere financieringswet. Alles bij elkaar genomen wilde de Waalse regering een signaal geven aan internationale kredietbeoordelaars dat Wallonië de situatie in handen heeft. De Waalse staatsschuld bedraagt om en bij de 30 miljard euro, 200% van de inkomsten. Nu al geeft de Waalse overheid jaarlijks 600 miljoen euro uit aan rentelasten. Nu wereldwijd de rente dreigt te stijgen, wordt het de komende maanden zweten voor Wallonië. Niet alleen de komende maanden, lijkt het ook wel.