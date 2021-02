Globalisering: het buitenland staat aan onze grenzen

Wanneer ik dit schrijf bekruipt een toch wel onrustig gevoel me. De afgelopen anderhalve maand ben ik aan het experimenteren met de website fiverr.com, een website waarbij je kleine en grote opdrachten kunt uitbesteden over de hele wereld. Is het nu een video die je wil laten bewerken in Bangladesh of een website die je wil laten maken in Oekraïne. Alles is mogelijk waarbij je wereldwijd verschillende opdrachten kunt uitbesteden in domeinen waar je zelf niets van kent. Denk aan…

Wanneer ik dit schrijf bekruipt een toch wel onrustig gevoel me. De afgelopen anderhalve maand ben ik aan het experimenteren met de website fiverr.com, een website waarbij je kleine en grote opdrachten kunt uitbesteden over de hele wereld. Is het nu een video die je wil laten bewerken in Bangladesh of een website die je wil laten maken in Oekraïne. Alles is mogelijk waarbij je wereldwijd verschillende opdrachten kunt uitbesteden in domeinen waar je zelf niets van kent. Denk aan het maken van een website, het tekenen van logo’s, online marketing projecten of zelfs muziek of video’s laten maken. You name it, Fiverr heeft het.

Kwaliteit is beter dan verwacht

Eerst was ik sceptisch over het model. Goedkoop dingen laten maken in het buitenland is tof, maar de kwaliteit en de after service kunnen toch nooit zo goed zijn dan wanneer je het lokaal laat doen?

Wel, ik moet zeggen dat ik er volledig naast zat. Na eerst als test een cartoon figuurtje te laten tekenen in India voor mijn website, liet ik ook enkele video’s maken in Bangladesh. Zo had ik voor het Youtube kanaal van Spaarvarkens.be nog een video intro nodig die er professioneel uit zag.

De kostprijs? 4,29 euro. En daar bovenop een vergoeding van 20 procent als commissie voor het platform. Wil je meerdere video’s of HD beelden, dan kan je deze voor enkele euro’s extra krijgen. En wil je een grappige marketingvideo waar meerdere mensen in voorkomen? Dan kan dit zonder problemen voor een handvol euro’s en binnen de week. Mijn cartoon die ik in India liet maken heb ik als test vijf keer laten aanpassen. Geen probleem en telkens wanneer ik een aanpassing vroeg, kreeg ik die, wat ook in de prijs zat. En opnieuw, de kwaliteit was even goed als wanneer ik het hier zou laten doen.

Nederlands als barrière tussen Vlaanderen en de wereld

Enkel de taal kan een barrière zijn. Zo moet je wel Engels kennen omdat dit nog steeds de voertaal is op het platform. Maar als je Engels kan en je project kunt uitleggen, zijn er eigenlijk geen barrières meer. In dat geval zoek je de artiesten met hoge ratings van andere gebruikers en bekijk je hun werk. Is het goed? Dan bestel je gewoon. Simpel als dat en voor een lage prijs.

Dit zet je eens je het hebt geprobeerd al snel aan het denken. Als ik uitreken hoeveel mijn uurloon bedraagt en hoe lang het duurt om me in deze onderwerpen te verdiepen om een suboptimaal resultaat te krijgen, dan is dit ineens een zeer interessante mogelijkheid. Het moment dat ik iets wil, zoek ik meteen op het platform iets op en ik bestel het onmiddellijk, waarna de wachttijd begint te lopen. Veel sneller dan wanneer je zelf in België nog moet gaan zoeken naar de juiste persoon. Daarna volgt immers nog het mailproces, het afspreken, het uitwisselen van details waarna men pas aan je project begint. Nee, hier zie je de kracht van automatisatie en doet men al deze processen in één keer. En alle diensten en artiesten zijn beschikbaar op één platform waardoor je weinig tijd verliest met zoeken naar de juiste persoon.

Concurrentie uit het buitenland zal enkel toenemen

Maar Fiverr levert ook minder aangename vragen op. Als we nu al kleine taken als deze kunnen uitbesteden, wat gaat dit dan geven in de toekomst? Door corona is de wereld nog meer een dorp geworden. Bedrijven besteden al jaren een stuk van hun productie uit aan Azië of de Oostbloklanden. Maar diensten? Wel, daar zijn wij Europeanen nu eenmaal goed in. Denken dat deze kennis ook in het buitenland aanwezig is komt vaak niet eens in ons op.

Maar hoe meer ik op sites als Fiverr zit, hoe meer ik besef dat de concurrentie in de dienstensector op termijn enkel maar zal toenemen en vooral voor de herhalende en kleine opdrachten. Zo zijn er al zeer betaalbare abonnementen voor de Engelstalige markt waarbij men de boekhouding doet en ook content schrijft voor een prijsje. Het nalezen van teksten in het Duits of Spaans voor aangename prijzen kan je ook doen. En op basis van de ratings van enkele honderden mensen zie ik ook dat de klant vaak zeer tevreden is.

Het is dan ook maar een kwestie van tijd voor men ook op de Nederlandstalige markt begint te focussen. En het gebruiksgemak en de lage kosten zijn nu eenmaal interessant. Een Powerpoint kan bijna iedereen maken, maar een Prezi-presentatie is vaak dat niveautje hoger en kost nu eenmaal tijd en moeite als je het niet kent en goed wil doen. Dan is 5 euro betalen voor 10 slides ineens een zeer interessant alternatief als je hier geen tijd in wil steken. Een video van 15 minuten laten editen met grafische elementen? Ik doe het zelf, maar voor 8,72 euro is dit ook wel aanlokkelijk. En ik zie dat Engelstalige collega’s ook beurslessen geven over trading en de basics van de beurs met gratis coaching sessies. Niet dat ik geïnteresseerd ben, maar ik stel me dan wel de vraag of ik ook niet actief moet zijn hierin.

Moet een Belg die werkt in België nog wel in België zijn?

En als schrijver vraag ik me dan ook af: Moet ik eigenlijk in de toekomst nog in België zijn? Wat houdt me tegen om deeltijds te gaan wonen in Portugal in de zon en van daaruit gelijkaardige business modellen uit te werken? De vaste klanten die ik nu al heb, kan ik ook bedienen van daar. En nieuwe klanten vinden mij nu ook al online. Daarvoor moet ik geen basis hebben in België. Zeker tijdens corona zijn dat vragen die door mijn hoofd spoken en ineens niet meer zo gek klinken.

Persoonlijk denk ik dat er in de toekomst een kleine groep van digitale nomaden gaat opstaan die hierop gaat inspelen. In de ontwikkelingslanden heb je al een economie waarbij men diensten goedkoop aanbiedt aan Europa en de VS, maar langzaam zal een deel van mijn generatie zich ook gaan afvragen of ze nog wel in België moet zijn om hier te werken. Op dit moment komt al de meerderheid van mijn inkomsten uit buurland Nederland en ja, soms stel ik me de vraag of ik in België moet blijven.

Ach, we zullen wel zien. Maar ik vraag me af hoeveel mensen nog denken zoals ik. En vooral hoe de komende tien jaar het werklandschap zal evolueren zowel hier als in het buitenland.