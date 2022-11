Groenen misbruiken militaire geheimen en blokkeren steun aan Oekraïne

De federale regering-De Croo is goed op weg om België een internationale paria te maken binnen de NAVO. Al maanden blokkeren de groenen de militaire steun aan Oekraïne. Bij de ministerraad van 10 november gingen ze dwarsliggen tegen de uitvoer van een isostatische pers, die de Britten nodig hebben om hun nucleair arsenaal te onderhouden. Hoewel het hier gaat om militaire geheimen binnen de NAVO, lekten de groenen dat al naar bevriende media. Omdat Maxime Buxant de crisette in de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De federale regering-De Croo is goed op weg om België een internationale paria te maken binnen de NAVO. Al maanden blokkeren de groenen de militaire steun aan Oekraïne.

Bij de ministerraad van 10 november gingen ze dwarsliggen tegen de uitvoer van een isostatische pers, die de Britten nodig hebben om hun nucleair arsenaal te onderhouden. Hoewel het hier gaat om militaire geheimen binnen de NAVO, lekten de groenen dat al naar bevriende media. Omdat Maxime Buxant de crisette in de regering uitbracht op de Franstalige nieuwszender LN24, ligt het verhaal nu op straat, inclusief alle gevolgen.

Profileringsdrang

De profileringsdrang van de groene ministers leidt tot hommeles binnen de NAVO. België staat al op een zwarte lijst van Europese landen die weliswaar steun beloven aan Oekraïne, maar eigenlijk niks doen. De frustraties binnen de federale regering nemen toe over de dogmatische blokkeringen, de sabotage en de eigengereide aankondigingspolitiek van de groenen. Het kwade genius achter deze toestand is minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en in mindere mate haar Franstalige collega Georges Gilkinet (Ecolo).

Het geduld bij de bondgenoten binnen de NAVO is op na de farce van 10 november. Sinds de zomer werden immers niet één, maar twee federale exportvergunningen bewust door de groene partijen in de regering geblokkeerd: één aan het Verenigd Koninkrijk voor een isostatische pers en een andere aan Oekraïne voor een freesbank.

Groene dogma’s

Eén van die groene dogma’s kwam ondertussen zelfs aan bod in het ‘andersglobalistische’ blad MO*. Daar noemen de activisten die aan het woord komen de uitvoer van Vlaamse bedrijven zelfs ‘nucleaire proliferatie’. Dat die uitrusting de Britten moet helpen hun arsenaal paraat te houden en te verbeteren, is bijzaak. Dat een Vlaams bedrijf daardoor enorme financiële nadelen en reputatieschade oploopt, is van geen belang voor het kabinet Van der Straeten dat de uitvoer tegenhoudt.

De blokkering door de groenen is het gevolg van de CANVEK-wet. De uitvoer van onderdelen met dubbel gebruik in nucleaire toepassingen vereist de instemming van de minister van Energie. Tinne Van der Straeten kan daardoor blokkeren. Groen/Ecolo kan de export vanuit de ministerraad tegenhouden, omdat ze onder de CANVEK-wet vallen. De coalitiepartners binnen de regering bereidden daarom al een wetsontwerp voor dat de nodige ingrepen doet in de CANVEK-wet om de dossiers terug vlot te trekken. (Lees: om de groenen buiten spel te zetten.)

Het lek dat de groenen veroorzaakten door de regering te gijzelen, brengt de geheimhouding rond het hele dossier in gevaar. Dergelijke dossiers zijn ‘classified’ of ‘top secret’. De isostatische pers zou aangewend worden om de kwaliteit van de Britse nucleaire wapens te kunnen garanderen. België schuilt nochtans mee onder de Britse, Franse en Amerikaanse nucleaire paraplu in tijden van dreiging met kernwapens door Rusland. De andere exportvergunning is voor Oekraïne om hun munitieproductie op peil te kunnen houden. Eigenlijk is de Vlaamse regering bevoegd voor uitvoer van wapens en producten die vallen onder dubbel gebruik, maar door het nucleaire aspect verschuift die bevoegdheid dus naar de federale regering.

Geen commentaar

Geen enkel lid van de commissie Landsverdediging in de Kamer reageerde op de vraag om commentaar. Kamerlid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) daarentegen, stuurde wel een quote de wereld in: ‘Dit is de schaamte voorbij, Groen en Ecolo dragen een verpletterende verantwoordelijkheid in dit dossier. Eigenlijk kunnen we alleen maar vaststellen dat ze hun positie op het departement energie misbruiken. Waarom is niet helemaal duidelijk, de kans is zeker in het geval van Oekraïne onwaarschijnlijk dat deze goederen aangewend zouden worden in de productie van nucleaire wapens, de reden waarvoor ze veiligheidshalve op de CANVEK-lijst waren opgenomen.’

‘Zijn ze zo dogmatisch omdat er het woordje nucleair in vermeld staat? Maakt het onderdeel uit van een politiek spelletje binnen de meerderheid? Proberen ze actief de strijd tegen Rusland te saboteren? We weten het niet, maar het resultaat is en blijft dat momenteel Vlaamse bedrijven hun producten niet kunnen uitvoeren die Oekraïne nu in haar uur van nood amper kan missen en die onze relatie met de Britten op het spel zet. We zullen de premier hierover ter verantwoording roepen.’

Vertrouwensprobleem

De regering De Croo zit wederom met een groot vertrouwensprobleem. Vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) stelde zijn veto en veroorzaakte de crisette. Op een moment dat de regering worstelt met een valse begroting en het daaruit volgend ontslag van staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) om de aandacht af te leiden.

Het gaat om technisch materieel dat een Vlaams bedrijf wil leveren aan het Verenigd Koninkrijk. Materiaal dat de Britten bovendien elders niet kunnen aanschaffen naar verluidt. De Vlaamse Regering gaf al groen licht en kabinetsmedewerkers op Vlaams niveau bevestigden dat de federale regering enkel een formaliteit moest vervullen, omdat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit geen lid meer is van de Europese Unie. Puur bureaucratische paperassen invullen eigenlijk.

Lek

Als reactie op de heisa poogt de federale regering nu het lek naar LN24 te traceren. Bij groenen en Open Vld zoekt men dat lek naar Maxime Buxant bij vicepremier David Clarinval (MR). Daarin gesterkt door de perceptie die ontstaat nadat Georges-Louis Bouchez via Twitter Ecolo kapittelde: ‘Ecolo moet staats- en verantwoordelijkheidszin krijgen. Weigeren om aan Groot-Brittannië materiaal te verkopen, is gigantische dogmatische dwaasheid. Onaanvaardbaar om België belachelijk te blijven maken. De ecologisten moeten zich herpakken’.

Dat neemt niet weg dat de groenen eerder al het dubbel gebruik via ngo’s hadden gelekt naar bevriende media en de exportvergunningen als politieke pasmunt proberen te gebruiken om andere ideologische dossiers te forceren. Nu de hele affaire uitdraait op een diplomatiek incident, proberen de groenen de aandacht af te leiden. De Britten zouden ondertussen de Waalse regering reeds ingelicht hebben af te willen zien van orders bij wapenleverancier FN (dat eigendom is van het Waalse Gewest).