Heeft het regenboogzebrapad een wettelijke basis?

Steeds meer steden en gemeenten vinden het wakker en eigentijds om een zogenaamd regenboogzebrapad aan te leggen. Er gaat geen week voorbij of er is wel ergens heisa rond. Nationaal nieuws De gemeente Liedekerke haalde onlangs nog het nieuws omdat meerderheidspartijen CD&V, Open Vld en Vooruit beslisten om dergelijk regenboogzebrapad aan te leggen op een gewestweg in Liedekerke. Oppositiepartij N-VA stemde eveneens voor. Het gebeuren haalde alleen het nationaal nieuws omdat ene Ben Bessemans, het enige oppositieraadslid voor Vlaams Belang…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Steeds meer steden en gemeenten vinden het wakker en eigentijds om een zogenaamd regenboogzebrapad aan te leggen. Er gaat geen week voorbij of er is wel ergens heisa rond.

Nationaal nieuws

De gemeente Liedekerke haalde onlangs nog het nieuws omdat meerderheidspartijen CD&V, Open Vld en Vooruit beslisten om dergelijk regenboogzebrapad aan te leggen op een gewestweg in Liedekerke. Oppositiepartij N-VA stemde eveneens voor. Het gebeuren haalde alleen het nationaal nieuws omdat ene Ben Bessemans, het enige oppositieraadslid voor Vlaams Belang aldaar, gebruik maakte van zijn recht om zich bij de stemming te onthouden. Hij deed daarbij echter een ongelukkige, voor foute interpretatie vatbare uitspraak: ‘Iedereen mag doen wat hij wil, maar ik ben nog altijd normaal’.

Toch zijn het niet altijd ezels die kritisch staan tegenover het regenboogzebrapad. We weten immers dat ook paarden het niet makkelijk hebben met een zogenaamd “gaybrapad”. De dieren weigeren soms koppig om het zebrapad te kruisen. We herinneren ons de hilarische beelden van politiepaarden die weigerden een regenboogzebrapad te kruisen tijdens een politieactie in Sheffield.

Heilige schrik

Dat is niet omdat de paarden homofoob zijn, maar de arme dieren kunnen slechts twee kleuren zien: voor hen leek het zebrapad naar verluidt op een grote plas water en dat is iets waar veel paarden een heilige schrik van hebben. Uitgezonderd zeepaarden uiteraard. Jammer genoeg blijft het niet beperkt tot de sprookjeswereld. In het echte leven hebben deze fantasieën al doden op hun geweten.

Het is ook niet de eerste keer dat lokale besturen experimenteren met alternatieve verkeerssignalisatie. Nochtans is dat alles keurig wettelijk vastgelegd in de wegcode. Het verkeersreglement, dat iedere beginnende automobilist dient in te studeren voor het rijexamen.

Meest bekend is het beruchte “moordstrookje”. Hier worden fietsers ingezet als kanonnenvlees om het opgehitste autoverkeer te kalmeren. Men gaat ervan uit dat de vrachtwagenchauffeur, druk netflixend terwijl hij een afhaalpizza bestelt, oog heeft voor die vage schim, nat gespat langs de kant van de weg.

Brussel

Het ergste is dat men, onder meer in Brussel, volwaardige fietspaden vervangt door dergelijke niet afgescheiden moordstrookjes. Om de in bepaalde stedelijke kringen obligate dubbelparkeerders te faciliteren en hun cultuurbeleving te gunnen.

Maar dit is lang niet alles.

Zo krioelt het in de buurt van scholen van de verkeersborden met de vermelding “Kiss and Ride” (in Nederland wordt “Halen en brengen” gebruikt). De mogelijkheid een bord aan te brengen met de vermelding “Kiss and Ride” is echter evenmin voorzien in het verkeersreglement. Dit is dus geen officieel Belgisch verkeersbord.

Volgens de letter van het verkeersreglement is het dus zelfs niet toegelaten een dergelijk bord op te hangen. Het zou eigenlijk enkel op privéterrein mogen gebruikt worden.

Markering

Op die manier is de vermelding van “Kiss and Ride” niets meer dan een informatie die wordt verstrekt, zonder enige juridische waarde. Daardoor wordt op zijn minst een vals gevoel van veiligheid gecreëerd. Je kan dus ook niet worden gestraft of beboet indien je parkeert op een plaats waar louter het bord met de woorden “Kiss and Ride” is aangebracht.

Ook zebrapaden moeten volgens de wet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moet een zebrapad bestaan uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 meter, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 meter.

Alle verkeersdeelnemers moeten voor het zebrapad stoppen en de voetgangers voorrang geven.

Vanuit juridisch oogpunt is een regenboogzebrapad dus sterk af te raden op de openbare weg. Ook het advies van zowel de politie als het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) luidt dat er geen juridisch kader is waarin het regenboogzebrapad opgenomen is. Deze strepen zijn immers niet zomaar wit. Het heeft echt niets met racisme te maken.

Wetenschappelijk onderzoek

Jarenlang werd er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. Uiteindelijk kwamen de brede witte strepen letterlijk en figuurlijk als beste uit de verf. Dat had twee belangrijke redenen. Ten eerste bleek uit testen dat de brede witte strepen het meeste opvielen vanaf grote afstand. Ten tweede zorgen de brede witte strepen er voor dat overstekende voetgangers ongeacht hun kledij en de graad van duisternis extra opvallen.

De regenboogzebrapaden kunnen daardoor ook voor verwarring en gevaarlijke situaties zorgen. En als er iets is waar het hectische verkeer deze dagen baat bij heeft, is het duidelijkheid.

Als voetganger heb je enkel voorrang als er brede witte strepen op het zebrapad liggen. Bij een regenboogzebrapad is dat vaak niet het geval.

Het is daarom belangrijk dat u bij een regenboogzebrapad nog beter oplet dan bij een echt zebrapad.

Verwarring

In plaats van de veiligheid te bevorderen zorgt een regenboogzebrapad dus voor een verminderde veiligheid aangezien er verwarring kan ontstaan en verminderde zichtbaarheid vanwege automobilisten of vrachtwagenbestuurders. Indien er een aanrijding of ongeval gebeurt, zal dit daarbovenop ongetwijfeld aanleiding geven tot betwisting in de rechtbank.

De verkeersveiligheid lijkt ons dan ook te belangrijk om te gebruiken als een symbool voor diversiteit, hoe goed dat ook kan bedoeld zijn. Als de transgender doodgereden wordt op een regenboogzebrapad is hij/zij/x nog verder van huis. Hoe “woke” zullen de argumenten zijn wanneer men zal moeten komen uitleggen dat de automobilist die iemand doodgereden heeft, vrijgesproken wordt omdat het regenboogzebrapad geen wettelijke basis heeft. Dan zal het weer de fout van de rechter of de advocaat zijn.