In deze moeilijke tijden geven vele burgers zich over aan negatieve gedachten die erg besmettelijk blijken. Om de broeihaarden van deze pandemie te bestrijden gaf de Europese Commissie, directie Vrije Woord, de opdracht aan de Belgische optimistische Unie om verkeerd begrepen concepten toe te lichten. Vandaag deel 2 van het ‘ABC van de 21e-eeuwse optimist’. C: Christendom Christendom is een groot woord. Je ziet mensen die zich lijdzaam glimlachend in brand laten steken. Je ziet geharnaste benen door bloedbeken waden.…

In deze moeilijke tijden geven vele burgers zich over aan negatieve gedachten die erg besmettelijk blijken. Om de broeihaarden van deze pandemie te bestrijden gaf de Europese Commissie, directie Vrije Woord, de opdracht aan de Belgische optimistische Unie om verkeerd begrepen concepten toe te lichten. Vandaag deel 2 van het ‘ABC van de 21e-eeuwse optimist’.

C: Christendom

Christendom is een groot woord. Je ziet mensen die zich lijdzaam glimlachend in brand laten steken. Je ziet geharnaste benen door bloedbeken waden. Je ziet heksen en andere feministes branden en flinterdunne, ellenlange darmen die uit een snede op navelhoogte uit de heilige Erasmus getakeld worden.

Je ziet ook wagens met rode kruisen die vluchtelingen naar containerdorpen brengen tot Nietzsches grote afgrijzen. Je ziet het kind van vluchtelingen aan een kruis geslagen met de wonden in de zijde, aangebracht door opgehitste en naar pensenkermis stinkende autochtonen. Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Bloed en tranen vermengen zich tot iets rozigs.

Wanneer je aan Christus denkt, zie je Jim Morrisson met wilde baard tollen rond zijn as op een melodie uit het Midden-Oosten: ‘Father I want to kill you.’ Jezus was geëmancipeerd voor zijn tijd. Hij respecteerde zijn groupies meer dan die geile maniak van een Morrisson. Al zaten er tussen zijn medewerkers onverbeterlijke macho’s zoals die Petrus met zijn zachte rots. Waarom bezigde Jezus geen genderquota bij de aanwerving van zijn twaalf apostelen? Was hij stoned misschien? Wel droegen ze alle twaalf jurken en lange haren. Toch al een begin, die eerste zaadjes voor Woodstock.

Niet oordelen. Vooral niet oordelen. Jezus en zijn crazy crew bedoelden het goed, zoals we het allemaal goed bedoelen. Yo man… Laat het oordelen maar over aan hen die daarvoor gestudeerd hebben. ‘Is goed in ‘t eigen hert te kijken.’ Are we cool? De zachte, roze wangen van jouw hoogstpersoonlijke humanisme die je zo graag in de spiegel bestudeert. Zal jij sterk en verdraagzaam genoeg zijn om hen die je in de steegjes une pute noemen de andere wang toe te keren? Zuiver worden als een onverdoofd lam? Wees niet bang. GAIA ziet u.

D: Democratie

Democratie is een abonnement op vrijheid en gelijkheid voor de kleine lieden, maar geen vrijbrief. Zoals bij een abonnement in de fitnessclub is er omkadering nodig, een trainer die erop toekijkt dat je jezelf niet overtilt. Je kan je spieren scheuren wanneer je enthousiast bent en te zware gewichten wil tillen. Mensen moeten hun grenzen en die van onze planeet kennen. Daarvoor zijn er trainers, die daarvoor gestudeerd hebben en zicht houden op de langetermijndoelstellingen. Belangrijk is het om een goede trainer te vinden. Een echte coach en geen rattenvanger die belooft dat je morgen van al dat buikvet, je dikke kont en je hard hoofd verlost zal zijn.

Goede wil en training is niet genoeg. Een trainer moet je in de spiegel laten kijken, je confronteren met je tekortkomingen, je slechte gewoontes, je verwerpelijke hang om met een Jeep naar de sportschool te rijden. Je gedrag op tijd en stond controleren.

Niet iedereen kan een trainer zijn. Geloof niet wat ze je op het internet wijsmaken. Laat je niet door populistische rattenvangers op sleeptouw nemen. Het is niet onze schuld dat je lies ontstoken is en dat je gebit rammelt bij elke stap. Je bent niet klaar voor de marathon. Zelfs niet voor de halve marathon. Zoiets vergt inzicht, voorbereiding, ervaring en de juiste instelling. Laat dat aan professionals over.

Het gaat om het deelnemen, om het resultaat op lange termijn: meer levenskwaliteit, duurzaam en divers. Dat alles hangt af van jou. Denk niet op korte termijn zoals velen met hun obsessie voor jaarbalansen en kwartaalcijfers. Het democratische inschrijvingsgeld van onze sportschool haal je er op lange termijn weer uit. Misschien pluk jij er nog de vruchten van, anders zeker je kinderen of kleinkinderen of de bedreigde citroenvlinders. Wees rationeel, schrijf je in. Het programma ligt al klaar.

Volgende week deel 3

Deel 1 kan je hier herlezen.