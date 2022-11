Het charlatanisme van Vivaldi en De Croo

De onbekwaamheid viert hoogtij in de politiek: begrotingsimbeciel Sven Gatz, stamelende vergeetput Jan Jambon, beleidsimcompetente Wouter Beke, uilige excuustruus Meyrame Kitir, diversiteitneuroot Sarah Schlitz, eerlijke rekenezel Eva De Bleeker en last but not least linkse gatlikkende fake-premier Alexander De Croo. Liegen is de nieuwe waarheid Leugens, misleidingen en voor-de-gek-houderij zijn de norm geworden in de Wetstraat. Voltaire wist het al toen hij zei: ’Politiek is de kunst van het liegen.’ Halverwege tot eind vorige eeuw werd de waarheid weleens onschuldig…

De onbekwaamheid viert hoogtij in de politiek: begrotingsimbeciel Sven Gatz, stamelende vergeetput Jan Jambon, beleidsimcompetente Wouter Beke, uilige excuustruus Meyrame Kitir, diversiteitneuroot Sarah Schlitz, eerlijke rekenezel Eva De Bleeker en last but not least linkse gatlikkende fake-premier Alexander De Croo.

Liegen is de nieuwe waarheid

Leugens, misleidingen en voor-de-gek-houderij zijn de norm geworden in de Wetstraat. Voltaire wist het al toen hij zei: ’Politiek is de kunst van het liegen.’

Halverwege tot eind vorige eeuw werd de waarheid weleens onschuldig verdraaid en een passend ideologisch jasje aangemeten. Het heette onschuldig te zijn en kreeg lachend de term twist-truths mee. Tindemans was er een schoolvoorbeeld van. Begin deze eeuw deden de echte leugens hun intrede in de politiek. Het fenomeen van de post-truths – een leugentje om bestwil op steroïden – is een loopje nemen met de objectieve feiten in functie van een emotioneel pleidooi. Ook deze vorm van liegen is intussen normaal geworden in de Belgische politiek, want zowat elk woord dat uit de mond van Conner Rousseau of Kristof Calvo komt is een post-truth. Met populistische figuren als Jean-Marie Dedecker, Theo Francken en Dries Van Langenhove kwam er nog een extra dimensie bij, namelijk deze van wetenschappelijke misleidingen en complotdenkende misinterpretaties.

Het charlatanisme van de Vivaldioten

Alexander De Croo en zijn Vivaldisten gaan nog verder. Ze hebben het zwarte gat van de waarheid in de leugenkosmos ontdekt. De Vivaldioten zijn toondoof voor de waarheid en hanteren een partituur van valse noten en arglistige teksten. Het is wat men het ‘charlatanisme’ is gaan noemen. Politieke charlatans zoals De Croo en de zijnen hebben totaal geen respect voor de waarde van de waarheid. Sterker nog ze hechten er géén waarde aan.

Hun intenties zijn uitsluitend gericht op zichzelf, op de oppervlakkigheid van hun dossiers en op hun eigen partijpropaganda of ideologische rigiditeit. Voor dergelijke malicieuze leugenaars als de Vivaldi-charlatans is de leugen de nieuwe gemanipuleerde waarheid. Het motto van De Croo is: ‘Al is de leugen nog zo snel, de kiesdrempel haalt ie wel’.

Joke Schauvliege was vier jaar te vroeg minister. Ze moest ontslag nemen omdat ze loog tijdens een speech op een boerenmeeting, waar twee man en een paardenkop zaten te luisteren. Tinne Van der Straeten zwiert elke week een groene leugen in de openbaarheid en Alexander De Croo maakt van liegen in het voltallige parlement zijn handelsmerk. Liegen is geen reden meer tot ontslag, integendeel goed kunnen liegen is een absolute voorwaarde om minister te kunnen worden.

Eerlijke Eva en haar knoeibegroting

Aan het blazoen van oppercharlatan Alexander De Croo mag niet geraakt worden. Bij de Open VLD moet het merk ‘De Croo’ als een gepolijste Ferrari aan de start van de verkiezingsrace 2024 komen. Wie een krasje trekt in de valse lak van ‘De Croo’, wordt onder de bus gegooid. Het overkwam bleke De Bleeker. Ze bleek geen iron lady, maar een papieren incapabel wentelteefje.

Eerlijke Eva was de oermoeder van waarheid en bezwangerd door de eerlijkheid. Helaas was ze ook een rekenezel. Nadat ze De Croo te kakken zette door eerlijk de juiste begrotingscijfers aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor te leggen, werd ze met pek en veren de woestijn ingestuurd. Toen bleek dat haar begroting ook nog eens bleek stond van rekenfouten, zag haar toekomst als Vivaldioot er bleekjes uit. Ze moest zich op het zwaard van schaamte werpen en ontslag nemen. Het niet bereid zijn te liegen en de rekenfouten deden haar de das om.

Voogdijminister Van Quickenborne

Het was van meet af aan duidelijk dat de begroting voor Vivaldi geen prioriteit was. In het verleden hadden we ministers van Begroting. Het was een topfunctie binnen de regering. Het beheren van de centen en het voorkomen van schulden was van het hoogste belang. Niet voor de paarsgroene verkwistingsregering De Croo I. De remmen mochten los en de begroting werd ondergewaardeerd door het toe te bedelen aan een staatssecretaris. Deze hebben geen stemrecht op de ministerraad. Dat is voor hun voogdijminister, die als een ‘alvader’ waakt over het huiswerk van een inferieur deelbeleid.

Niemand spreekt hier over het falen van Vincent Van Quickenborne die als voogdijminister de verantwoordelijkheid heeft over zijn staatssecretaris begroting. Quickie stickie ontspringt de dans en ziet de blunder van justitie die leidde tot de dood van een politieagent van de voorpagina’s verdwijnen door een miskleun van de staatssecretaris onder zijn toezicht. Handig!

Reynders rekenkunde

Om De Bleeker te vervangen halen de Vlaamse liberalen Alexia Bertrand(MR) binnen. Alexia is een steenrijke Brusselse liberaal van de begrotingsacademie van sjoemelaar Didier Reynders. Brusselse liberalen zijn de grootste begrotingsidioten, en de meest majestueuze leugenaars. Guy Vanhengel – afgestudeerd aan de universiteit van begrotingsfraude ‘Verhofstadt’ – en Sven Gatz sloegen op tien jaar tijd samen een schuldkrater in de Brusselse begroting van 200% van de inkomsten.

We mogen ons de komende jaren dus verwachten aan federale begrotingen van het archetype van de Brusselse paarsgroene leugenbegroting met een transparantie van gewapend beton. Onze onwetendheid moet er vervolgens voor zorgen dat De Croo en de zijnen nog eens vijf jaar snuivend aan machtscocaïne hun zakken kunnen vullen. Leve België bananenrepubliek.

