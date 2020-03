Het verhaal van de illegale Ghelamco arena krijgt nog een staartje

David Geens sprak met Ignace Vandewalle, auteur van het boek De Illegale Ghelamco Arena. Je zou denken dat met het uitkomen van de waarheid over het politieke spel rond de bouw van de Ghelamco Arena door middel van Ignace’s boek alles gezegd was, maar niets is minder waar. Het verhaal krijgt namelijk nog een staartje.

Een drieluik

We gaan even terug in de tijd. Wat was er nu ook alweer aan de hand? Het boek beschrijft het in detail natuurlijk, maar Ignace is zo vriendelijk om het voor ons samen te vatten:

‘Je kan alles herleiden tot een drieluik. Enerzijds heb je de enorme voordelen die AA Gent eruit heeft gehaald met illegale staatssteun, anderzijds zijn er de grote voordelen voor de zakenmensen, waaronder Paul Gheysens van Ghelamco, en natuurlijk zijn er de grote voordelen voor de politici die het belastinggeld misbruikt hebben om daar vreemde constructies op te zetten en er zo electoraal voordeel uit te halen.’

‘De grootste winnaar op financieel vlak was echt wel Ghelamco, maar de voetbalclub was de morele winnaar. Ze heeft nu een heel mooi stadium waar ze niet veel huur voor moeten betalen. Daardoor kon de voetbalclub uitgebouwd worden tot een club in de top vijf, waar ze vroeger eerder de middenmoot wad en wel al eens flirtte met degradatie.’

Met ons belastinggeld

‘Er is enorm veel geld mee gemoeid. Je hebt eerst de illegale staatssteun en anderzijds de overheidssteun. Klinkt hetzelfde, maar is het niet. AA Gent betaalt een huur die niet marktconform is. Het verschil tussen die huur en een marktconforme huur is die illegale staatssteun. De overheidssteun bestaat dan weer uit het geld dat ze gekregen hebben voor de bouw.’

Ignace gaat verder door specifieke bedragen te noemen waar je bijna van achterover valt. De constructies om toch maar een begroting in evenwicht te hebben doen op zijn zachtst gezegd met de wenkbrauwen fronsen, want het gebeurt allemaal met ons belastinggeld, ter verrijking van enkelen.

Illegaal, want er was geen aanbesteding

‘Er was ook geen aanbesteding, zoals dat voor alle overheidsuitgaven hoort te gebeuren. Neen, het werd gewoon toegekend door politici.’ Vriendjespolitiek van de eerste graad.

Maar dat is dus niet het einde van het verhaal. Er was namelijk een quid pro quo, voor wat hoort wat. Zo zijn er zeer waardevolle gronden toegekend aan de betrokken zakenmensen, voor een prikje. Op die manier konden zeer grote winsten gemaakt worden.

Meneer Gheysens werd al eerder genoemd. We hadden hem uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek, maar we ontvingen geen antwoord op onze uitnodiging.

Ignace heeft, ondanks de strijd tussen beide heren, Paul Gheysens nooit ontmoet. Gheysens heeft Ignace destijds beschuldigd van chantage, waarop Ignace hem een grote leugenaar noemde. ‘Ik heb nooit de opdracht gegeven aan Doorbraak, mijn toenmalige uitgever, om hem een bod te doen om in ruil voor geld het boek niet uit te brengen. Dat zou ik NOOIT doen!’

‘Ik daag hem nog altijd uit om van die zogezegde chantage, die hij breed in de media uitsmeerde, bewijzen op tafel te leggen. Hij had namelijk beloofd dat te zullen doen, maar tot op vandaag is daar niets van in huis gekomen.’

De cadeaus blijven maar komen

Er is een erfpacht toegekend van omgerekend net geen 30 euro per maand voor meer dan 8000 m² commerciële grond. Dat is minder dan een cent per maand per vierkante meter.

‘Als je je wagen meer dan negen uur parkeert in het centrum van Gent, betaalt je al meer en dan neem je hooguit 10 m² in beslag. Hallucinant.’

Hier zou een rechter over moeten beslissen, maar daarvoor moet eerst iemand klacht indienen. De oppositie zou de zaak echter kunnen blokkeren door de overname van de erfpacht van de originele pachter naar de zakenmensen op de agenda van de Gentse gemeenteraad te plaatsen, want dan moet er een publiek bekendgemaakte beslissing over komen.

Beluister de rest van het gesprek op Doorbraak radio.