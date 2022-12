Irakezen beschouwen corruptie als het grootste kwaad

Een uitgebreide enquête van de Arab Barometer leert ons wat de frustraties en de wensen zijn van de Irakezen. Corruptie en de economische situatie baren de meeste zorgen. Redenen van ontevredenheid zijn er meer dan genoeg. Na de laatste parlementsverkiezingen is men er niet in geslaagd om een nieuwe regering te vormen, er waren vele betogingen die vaak met geweld werden onderdrukt, er zijn de eeuwige bemoeienissen van Iran, de gevolgen van corona, elektriciteitstekorten, en verminderde toegang tot drinkbaar water.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Een uitgebreide enquête van de Arab Barometer leert ons wat de frustraties en de wensen zijn van de Irakezen. Corruptie en de economische situatie baren de meeste zorgen.

Redenen van ontevredenheid zijn er meer dan genoeg. Na de laatste parlementsverkiezingen is men er niet in geslaagd om een nieuwe regering te vormen, er waren vele betogingen die vaak met geweld werden onderdrukt, er zijn de eeuwige bemoeienissen van Iran, de gevolgen van corona, elektriciteitstekorten, en verminderde toegang tot drinkbaar water. Toch zijn er regionale verschillen, want in de Koerdische zone is men duidelijk tevredener dan in de rest van het land. Verkiezingen worden eerder gezien als de oorzaak van veel problemen, dan van een oplossing.

Irakezen tevreden over economie

93% van de Irakezen is van mening dat corruptie alomtegenwoordig is in de overheidsinstellingen, en slechts 32% vindt dat de overheid die corruptie tracht in te dijken. In de andere Arabische landen wordt de economische situatie als het grootste probleem gezien. 29% is tevreden met de prestaties van de regering, en de service die het positiefst door de bevolking wordt geapprecieerd is huisvuilophaling. Van alle overheidsinstellingen gaat de meeste sympathie naar het leger. Inzake corona werd en wordt niet zo zeer gevreesd voor de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie, maar is men in de eerste plaats bezorgd voor de gevolgen voor het onderwijs, en hiermee verschilt Irak van alle andere landen.

26% is tevreden met de economische situatie, en 29% is er van overtuigd dat de economie in de komende twee à drie jaar zal verbeteren. 57% vindt overigens dat het in de eerste plaats aan de overheid is om jobs te creëren, in die zin is Irak “socialistisch” gebleven. 69% van de Irakezen vinden dat mannen beter zijn om politieke leiding op zich te nemen dan vrouwen (dat is de mening van 74% van de mannen en 64% van de vrouwen), en 65% vindt dat mannen het laatste woord moeten hebben in het huishouden (59% van de vrouwen denk dat, en 70% van de mannen).

Palestina

Terwijl de meerderheid van de Irakezen duidelijk sjiitisch is, heeft nauwelijks 24% een positief beeld van Iran. 31% vindt dat de economische relaties met Iran sterker moeten worden. In 2013, bij een vorige enquête, was dat nog 47%. 77% is van mening dat het nucleaire programma van Iran een bedreiging vormt, en 75% vindt ook de invloed van Iran in de regio een bedreiging is. Zo maar eventjes 79% van de Iraki’s stelt dat de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van Irak, ook al grenst Irak niet aan Israël/Palestina. Een schamele 14% staat achter de vriendschapsakkoorden tussen Israël en een aantal Arabische landen waaronder Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten. In het Koerdisch gebied van Irak is er meer sympathie voor die vriendschapsakkoorden.

Zo maar eventjes 77% van de ondervraagden zegt dagelijks last te hebben van stroomonderbrekingen. En die elektriciteitsonderbrekingen zijn er omdat Irak gas uit Iran te laat betaalt. Enkel Libanon doet het nog slechter wat betreft elektriciteitsonderbrekingen. 34% van de Irakezen wordt dagelijks geconfronteerd met waterproblemen, enkel Algerije doet het slechter in de lijst van Arabische landen ondervraagd door de Arab Barometer. Wat betreft milieuproblemen wordt als grootste probleem de vervuiling van het drinkwater aangegeven.

Positief beeld van China

54% van de Irakezen hebben een positief beeld van China, en 48% is van mening dat de politiek van China goed is voor het Midden Oosten en Noord-Afrika. Daar staat tegenover dat slechts 35% een positief beeld heeft van de Verenigde Staten. De repressie van de Chinese moslims heeft blijkbaar geen negatieve invloed op de perceptie van de Irakezen. In het Koerdisch gebied is de sympathie voor de Verenigde Staten wat hoger. 37% in Irak denkt dat China meer invloed wil in de regio, 34% meent dat de Chinezen gaan voor economische ontwikkeling. Daarentegen denkt 52% dat de Verenigde Staten mikken op politieke invloed in de MENA-regio (Middle East and North Africa), slechts 16% vindt dat het de Amerikanen te doen is om economische ontwikkeling.

Ook over buitenlandse infrastructuurprojecten in Irak heeft de Irakees zo zijn mening : de Chinezen zouden de goedkoopste zijn, maar leveren de minste kwaliteit. De Verenigde Staten zouden dure projecten uitvoeren, maar de salarissen die ze aan Iraakse werknemers betalen zouden de hoogste zijn. En voor de beste kwaliteit moet je bij de Duitsers zijn. De uitgebreide enquête van de Arab Barometer begon op 7 december 2021, en eindigde op 18 februari 2022, net voor het begin van de oorlog in Oekraïne. 2.460 inwoners werden ondervraagd.