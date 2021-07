Is 11 juli een zwarte zondag van gemuilkorfde leeuwen?

Joepie! We mogen vanaf nu het woord ‘omvolking’ gebruiken. Het stond op de zwarte, excuseer anderskleurige, lijst omdat het tot het lexicon van de nazi’s behoorde. Tom Van Grieken en de burgemeester van Samson werden voor het uitspreken van dit Nederlandse woord met pek en veren de woestijn ingestuurd. In de woestijn, nabij een groene oase, ontmoeten ze Ihsane Haouach. Ze kende het woord omvolking niet, maar de theorie erachter wel. De overheersing via de baarmoeder kreeg ze met de…

Joepie! We mogen vanaf nu het woord ‘omvolking’ gebruiken. Het stond op de zwarte, excuseer anderskleurige, lijst omdat het tot het lexicon van de nazi’s behoorde. Tom Van Grieken en de burgemeester van Samson werden voor het uitspreken van dit Nederlandse woord met pek en veren de woestijn ingestuurd. In de woestijn, nabij een groene oase, ontmoeten ze Ihsane Haouach. Ze kende het woord omvolking niet, maar de theorie erachter wel. De overheersing via de baarmoeder kreeg ze met de sharialepel ingegeven.

Toen de Vivaldioten deze groene alibi-allochtoon tot icoon van gelijkheid bombardeerden lag de theorie van de omvolking haar dusdanig bestorven in de mond dat ze het in haar eerste interview uitbraakte. De moslims willen via omvolking de sharia in België invoeren, zo de verlichting uitdoven en vervangen door hun kamelenideologie, wist ze te vertellen. Ihsane en haar zusters van de sluier voelen zich echter niet misbruikt als babyfabriek, want ze slapen in het kraambed van hun god. Enfin, toch joepie, want een groene moslima heeft het woord omvolking zuiver gewassen en we mogen het nu vrij gebruiken. Dank u Ihsane voor de bevrijding van dit Nederlandse woord.

Zero, zero, zero

We vieren onze nationale feestdag. We herdenken met fierheid de Vlaamse strijders die de Franse ridders in de modder van Kortrijk mores leerden. De huidige Vlaams-nationalistische politici spiegelen zich aan de Vlaamse leeuwen van weleer. Maar kijken ze ook in de spiegel?

Wat bereikten de Vlaams-nationalistische politieke partijen de laatste decennia? Het kwadraat van nul vermenigvuldigd met 1000 keer nada. Tweemaal niets dus. Het Vlaams belang is eind de jaren tachtig Filip Dewinter gevolgd in een ranzig racistisch discours en heeft zichzelf zo buitenspel gezet. N-VA heeft zich onder Bart De Wever naïef laten misbruiken door de traditionele partijen, gretig de wortel van de macht geconsumeerd en de strijd naar onafhankelijkheid verflauwd tot het zwaktebod van een minimale federale staat. Het politieke luik van de Vlaamse beweging is ofwel fobisch irrationeel, ofwel vegetatief machtsgeil.

De spiegel van Bart

Beste Bart, kijk eens in de spiegel. Magnette is er in geslaagd om u, in al uw naïviteit, te bewegen het Vlaams Belang achter een cordon sanitair van salonfähige reinheid te plaatsen. De PS’ers studeerden net als u latijn, enkel boort Magnette u ‘divide et impera’ door de neus en gebruik jij het voor bevlogen speechen van Vlaamse stilstand.

Wat als je in 2024 stappen zet naar een minimale federale staat. Is je missie dan geslaagd? Lonken de geschiedenisboeken dan voor een Schrödingers kat van pseudo-onafhankelijkheid? Waarom verkies je het bakken van zoete broodjes van verraad met de PS boven een Vlaams-nationalistische meerderheid in Vlaanderen?

De spiegel van Tom

Beste Tom, kijk eens in de spiegel. Dient de zoveelste ranzige uitspraak van Dries Van Langenhove, Sam van Rooy, Tom Vandendriessche of Filip Dewinter het Vlaams-nationalisme of hun eigen carrière van eeuwige rebel? Brengt de islamofobie ons dichter bij een onafhankelijk Vlaanderen?

Het enige wat je daarmee na 30 jaar bereikte is het eeuwig roeptoeteren vanop de achterbank van een bus in de stelplaats. Je klaagt steen en been dat de media u niet ernstig nemen maar verzandt inhoudelijk keer op keer in populistische of citroenzure slogans. Je bent woedend omdat linkse partijen u ondemocratisch noemen, maar slaagt er niet in uw eigen partij democratisch te organiseren. Wanneer stapt het VB uit het cocon van flagellantisme en wordt het een beleidswaardige partij die Vlaanderen echt richting onafhankelijkheid stuwt?

Electorale overheersing

Er is toch één realisatie, maar het is een lege doos. Samen halen VB en N-VA 42% van de Vlaamse stemmen, doch de Vlaamse schreeuw naar onafhankelijkheid klinkt alsmaar holler en holler. Het overwicht aan stemmen vertaalt zich niet in Vlaams-nationalistische realisaties. Omdat de kiesvijver overlapt gaan ze daarbovenop elkaar nog eens vliegen afvangen. Nochtans het radicaalste deel van de N-VA en het minst fobische deel van het Vlaams Belang vormen in beide partijen de meerderheid. Helaas moeten ze het onderspit delven voor de electorale retoriek van testosterontweeters.

De fiere Vlaamse gepluimde leeuw

Beste Tom en Bart, mijn hart ligt in Vlaanderen, maar het bloedt als ik zie hoe jullie de huidige electorale suprematie verkwanselen. Zolang de leeuw niet klauwt, zolang hij zijn tanden niet toont, zal de Waalse haan ons pluimen en de belgicisten ons ridiculiseren.

