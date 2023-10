Israël is schuldig, ook als het onschuldig is

Een ontploffing in een ziekenhuis in Gaza afgelopen nacht werd door Hamas toegeschreven aan een Israëlisch bombardement. In het westen geloofden pers en Israël-haters dat meteen.

Wiens maag sterk genoeg is om de sociale media bij te houden, kan het niet zijn ontgaan dat er een week lang is gedebatteerd over wat er precies gebeurde in Israël op 7 oktober. Dan ging het onder andere over vragen als: waren die 40 baby’s nu echt onthoofd of alleen maar levend verbrand? Gisteravond oordeelde men aanzienlijk sneller, na een nieuwsflash dat een ziekenhuis in Gaza was gebombardeerd door Israël, met honderden doden als gevolg.

Het nieuws kwam van Hamas

Je zou denken dat iedereen dan wel even pas op de plaats zou maken om bewijs af te wachten. Wie gelooft een erkende terroristische organisatie? Heel wat mensen, blijkbaar. De hoogste baas van Amnesty International, bijvoorbeeld, Agnes Callamard, bekend om haar haat jegens de Joodse staat: ‘Dat krijg je als landen als Amerika en Engeland Israël onvoorwaardelijk steunen, dan doen ze dit!’

‘Ze’ staat hier voor ‘Joden’.

Ook Rashida Tlaib, het Palestijnse lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, kwam binnen een minuut met een kwaaie tweet om president Biden zijn steun aan Israël te verwijten: ‘Dit krijg je daarvan!’

En uiteraard pakte de vroegere oppositieleider in Engeland, Jeremy Corbyn, meteen uit met een enorm verhaal over de ‘Israeli airstrike’.

Mensen van wie je het verwacht, geïnspireerd door media van wie je het verwacht. Zoals Associated Press, het grootste persbureau ter wereld, de New York Times, de Guardian, de BBC en Al Jazeera. En bijna alle Nederlandse media. Zij wisten ook allemaal zonder enig bewijs meteen dat Israël schuldig was. Omdat Hamas het zei. Op dit moment is het door Qatar gefinancierde Al Jazeera nog de enige die dat verhaal volhoudt. (Lees verder onder de afbeeldingen.)

Go-Pro camera’s

Voor de slachting van baby’s was bewijs. Niet alleen verkoolde lijkjes, maar ook omdat Hamas hun slachtpartij met Go-Pro’s cameraatjes had opgenomen. Toch twijfelden veel mensen. Nu niet.

Afgelopen nacht kwam er steeds meer bewijs dat het kleine broertje van Hamas, terreurgroep Islamitische Jihad de ontploffing in het ziekenhuis op zijn geweten had. Zo’n 30% van de op Israël afgeschoten raketten schijnt voortijdig in Gaza te landen, dit was er één van. Beelden van overdag lieten zien dat de raket op de parkeerplaats van het ziekenhuis was ontploft. Met die honderden doden val het dus misschien ook wel mee.

Lichtkogel

Experts hadden meteen gewaarschuwd: no way kun je ’s nachts zo snel weten hoeveel doden er zijn bij een ontploffing. Dat Hamas zelf die ontploffing organiseerde om hem aan Israël toe te kunnen schrijven, doet inmiddels ook opgeld. In de hoop dat de publieke opinie zich razendsnel tegen Israël zou keren, en dat kwam uit. Helaas voor Hamas maar heel even. Maar wel lang genoeg voor een brandbom op een synagoge in Duitsland.

Zoals de Engelse essayist Douglas Murray opmerkte na de pogrom op 7 oktober: ‘het is of er in het donker een lichtkogel wordt afgeschoten, je ziet even precies waar iedereen staat’.

Het fake nieuws over een ziekenhuis in Gaza was weer zo’n lichtkogel.