Jean-Marie Dedecker: ‘Het zweet van de Vlamingen houdt België bijeen’

N-VA-voorzitter Bart De Wever en Jean-Marie Dedecker hebben op een gezamenlijke persconferentie in de Kamer uitgelegd waarom Dedecker in 2024 West-Vlaams lijsttrekker van N-VA wordt voor de Kamer. Terwijl hij – toch zeer opvallend – wel zal blijven zetelen als onafhankelijke.

Het Leitmotiv van De Wever was dat zijn partij en Dedecker de samenwerking verderzetten. Omdat het moet. De Wever verwees naar de wens van de huidige Vivaldi-regering om door te gaan. ‘Het moet stoppen,’ zeggen zowel De Wever als Dedecker.

Volgens De Wever moet een volgende regering kiezen voor de werkenden in plaats van voor de niet-werkenden. Moet er een ander energiebeleid komen, mét kernenergie. En ook de begroting kan zo niet verder. De Wever wil vooral het vertrouwen van de kiezers terugwinnen door het centrumrechts beleid te voeren waarvoor de grote meerderheid van de Vlamingen ook stemmen.

Dat kan volgens De Wever alleen met de sterkst mogelijke opstelling in elke provincie. In West-Vlaanderen is dat met Jean-Marie Dedecker. ‘Omdat hij een sterk merk is dat breder gaat dan onze partij’, zei De Wever.

Titanenwerk

Dedecker deelt die analyse. De flamboyante burgemeester van Middelkerke gaf ootmoedig toe dat hij ook een ander scenario had bekeken: ‘Ik ben een paar maanden bezig geweest om Lijst Dedecker op te starten. Maar het is een titanenwerk om driehonderd kandidaten te vinden waarvan de helft vrouwen moeten zijn.’

De peiling van Doorbraak in West-Vlaanderen (zie onderaan) bracht Dedecker op een ander idee. ‘Er is enorm veel misnoegdheid en omdat te kanaliseren dacht ik eerst alleen te gaan. Maar na die peiling moet je realistisch zijn. 2,8% in West-Vlaanderen, hoeveel haal je dan in Limburg? Dan moet je rationeel zijn.’

De reden om er ‘nog eens een shot op te geven’ is dat Vivaldi volgens Dedecker de slechtste regering is die hij in 25 jaar politieke carrière meemaakte. ‘Ik heb Verhofstadt overleefd, de roestige vastheid van Van Rompuy meegemaakt. Maar wat me mateloos blijft storen is dat de lijm die België bij elkaar houdt het zweet van de Vlamingen blijkt.’

Sander Loones

Pikant detail… Toen De Wever en Dedecker hadden gesproken hadden, wou De Wever meteen naar de vragen van de journalisten. De derde spreker, Kamerlid Sander Loones, had hij over het hoofd gezien… Loones zal de Vlaamse lijst in West-Vlaanderen trekken. Allicht daarom probeerde hij enigszins krampachtig zijn waardering voor het Vlaamse beleidsniveau vocaal te onderstrepen. Het lijsttrekkerschap van Dedecker noemde hij ‘de ideale combinatie voor onze partij’.

De Wever probeerde een en ander goed te maken, en lichtte een tipje van de sluier door te vermelden dat hij grote plannen heeft met Loones. Kandidaat Vlaams minister-president wou De Wever Loones nog niet noemen, al zou dat naar verluidt een aantal interne problemen bij de N-VA oplossen. (In de wandelgangen van de Kamer klonk het dat een tweede termijn voor Jan Jambon uitgesloten is. De huidige N-VA-ministers in de Vlaamse regering zouden te licht, te gevaarlijk of te grijs zijn bevonden…)

Van Grieken

Uit de peiling bleek dat de N-VA een kwart van de stemmen van 2019 kan verliezen. Er zouden nog drie West-Vlaamse verkozenen in de Kamer overblijven. Door de enorme groei van Vlaams Belang ‘in de periferie’, zoals De Wever het noemde, moet N-VA alle zeilen bijzetten.

Voorzitter Van Grieken van Vlaams Belang kijkt toe vanuit de zijlijn. Ook hij heeft met Dedecker gepraat. ‘Ik stel me serieuze vragen bij de geloofwaardigheid van Dedecker als onafhankelijk lijsttrekker voor N-VA,’ zegt hij. ‘Gaat hij nu ineens het stikstofdecreet van Zuhal Demir verdedigen? Of de bovengrondse Ventilus hoogspanningslijn, die zoveel West-Vlaamse gezinnen en landbouwers last oplevert?’

Het worden spannende tijden…

