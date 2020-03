Joe Biden verdubbelt voorsprong

Bernie Sanders stapt voorlopig niet uit de race voor de Democratische presidentsnominatie. Dat liet hij duidelijk blijken op zijn persconferentie na Super Tuesday 2.0, waar op 10 maart zes staten (Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota en Washington) hun voorverkiezingen hielden. Sanders wist enkel North Dakota (53,3% vs 39,8%) voor zich te winnen, de andere staten, waaronder het belangrijke Michigan, gingen naar Joe Biden. In een toespraak als reactie op de resultaten leek Biden zelf al uit te gaan van…

Bernie Sanders stapt voorlopig niet uit de race voor de Democratische presidentsnominatie. Dat liet hij duidelijk blijken op zijn persconferentie na Super Tuesday 2.0, waar op 10 maart zes staten (Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota en Washington) hun voorverkiezingen hielden. Sanders wist enkel North Dakota (53,3% vs 39,8%) voor zich te winnen, de andere staten, waaronder het belangrijke Michigan, gingen naar Joe Biden.

In een toespraak als reactie op de resultaten leek Biden zelf al uit te gaan van een opgave door Sanders. Hij bedankte hem voor de tot dan toe door hem gevoerde campagne en nodige de kiezers van Sanders uit om samen Donald Trump te verslaan. Mathematisch wordt het inderdaad zeer moeilijk voor Sanders om Biden nog te verslaan. Tot 11 maart had Sanders in de voorverkiezingen 42% van de afgevaardigden gewonnen, Biden 51%. Om Joe Biden nog te kunnen verslaan moet Sanders nog 56% van de nog te winnen afgevaardigden binnenhalen, Biden 50%. Moeilijk, gezien de staten waar Sanders sterk staat hun primaries al achter de rug hebben.

Moeilijk gaat ook

Maar moeilijk gaat ook zal Sanders hebben gedacht, want een opgave was nog niet aan de orde. In zijn persconferentie legde hij de nadruk op zijn populariteit onder de jonge kiezers en dat net deze kiezers de toekomst van de Verenigde Staten zijn. Er is dus nood aan verandering en niet aan de status quo politiek waar Biden volgens hem voor staat. Hij keek dan ook uit naar het één-tegen-één debat van zondag 15 maart. Daar zou Sanders volgens hem echt het verschil duidelijk kunnen maken tussen zijn ideeën en die van Biden, onder andere op het gebied van de gezondheidszorg.

Dit debat, uitgezonden door CNN, vond niet plaats in Arizona zoals eerst gepland, maar in de studio’s van CNN in Washington D.C., en dit zonder publiek, twee maatregelen genomen in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

Coronavirus

Zowel Biden als Sanders proberen de paniek rond dit virus trouwens ook handig te recupereren in hun campagne, en ze doen dat met presidentiële allure, zeker Biden. In een toespraak voor een hele reeks Amerikaanse vlaggen bekritiseerde de voormalig vicepresident de aanpak van Donald Trump, en dan in het bijzonder om alle reisverkeer tussen de Verenigde Staten en Europa te bannen. Volgens Biden was het feit dat Trump COVID-19 een buitenlands virus noemde niet alleen xenofobisch, het enige doel was om Trump’s eigen falen in de strijd tegen het virus te verdoezelen. Een muur zal dit virus niet tegenhouden, de verspreiding ervan in de Verenigde Staten legt vooral de onkunde van Trump zijn administratie bloot, dixit Joe Biden. ‘De vrees bij het publiek wordt verergerd door een alomtegenwoordig gebrek aan vertrouwen in deze president, aangewakkerd door zijn problematische relatie met de waarheid.’

Lees verder onder de video.

Bernie Sanders legde in zijn toespraak meer de nadruk op de sociale cohesie en dat het in deze tijden vooral belangrijk is om voor elkaar en de zwaksten in de samenleving te zorgen. Maar ook hij bekritiseerde Trump en zijn administratie en verweet hen door incompetentie en roekeloosheid vele Amerikaanse levens in gevaar te brengen.

Zowel Biden als Sanders lieten dus op een niet mis te verstane manier weten dat zij zulke crisissen als president beter zouden aanpakken. Never waste a good crisis.

Vrouwelijke vice?

Maar terug naar het debat. Verrassing was toch dat Joe Biden aankondigde zeker een vrouw te zullen nemen als vicepresident. Elisabeth Warren, Kamala Harris, Stacey Abrams of Amy Klobuchar mogen zich dus beginnen warm lopen. Historisch, want moest Biden inderdaad de genomineerde worden voor de Democraten, zou het slechts de derde keer zijn dat ook een vrouw voor die partij op het kiesbiljet zou prijken als presidents- of vicepresidentskandidaat. De vorige twee keren waren in 1984 en uiteraard 2016.

Verder was het een debat zonder weinig vuurwerk. Bernie Sanders bracht Biden nooit echt in de problemen en zijn weigering om zijn bewondering voor het Cuba onder Fidel Castro te nuanceren was geen schot in de roos. Veel gematigde Democraten zal hij hiermee niet voor zich hebben gewonnen.

Biden deed het dan iets beter, toonde meer staatsmanschap, scoorde zoals gezegd met zijn aankondiging van een vrouwelijke VP, maar had toch ook weer wat problemen om de dingen uit elkaar te houden. Zo haalde hij het coronavirus, SARS en H1N1 door elkaar, waardoor hij ook het kamp van Trump weer aanleiding gaf om te kunnen spotten met Biden als blundermachine. De kans is dus niet groot dat één van beide kandidaten de aanhangers van de andere kandidaat heeft kunnen overtuigen.

Voorsprong

Maar op 17 maart was het dus tijd voor Super Tuesday 3.0. Al gooide het coronavirus ook hier roet in het eten. De gouverneur van Ohio, Mike DeWine, had afgekondigd de voorverkiezing uit te stellen tot juni wegens een onverantwoord gezondheidsrisico. Arizona, Florida en Illinois lieten wel alles doorgaan zoals gepland.

En ik val in herhaling, maar ook gisteren was Joe Biden wederom de grote winnaar. Hij verdubbelde zijn voorsprong in afgevaardigden tegenover Bernie Sanders. Bij het schrijven van dit artikel heeft de voormalig vicepresident 315 meer afgevaardigden dan de senator van Vermont, in het totaal 1.132 ten opzichte van 817 (1.991 delegates zijn nodig voor de overwinning, nvdr). Het wordt voor Sanders toch meer en meer een onmogelijke opdracht om de presidentsnominatie nog in de wacht te kunnen slepen.

Hoe het nu verder moet met de voorverkiezingen is wat koffiedik kijken. Want ondertussen zijn zes aankomende primaries, waaronder die van Georgia (24 maart) en Puerto Rico (29 maart), uitgesteld vanwege de coronacrisis. Voorlopig zijn er geen voorverkiezingen meer tot 4 april (Hawai, Alaska en Wyoming). Deze drie staten staan iets positiever tegenover Bernie Sanders, maar leveren niet veel afgevaardigden op.

Eerstvolgende belangrijke afspraak: 7 april in Winconsin.

Tot dan, neem de maatregelen van de overheid ernstig en zorg goed voor elkaar!