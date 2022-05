Journalistiek waer bestu bleven?

Dinsdagavond won de documentairereeks Tegenwind de publieksprijs van de Ultimas, de cultuurprijzen van de Vlaamse overheid. Ik maakte deze documentairereeks samen met journaliste Jakobien Huisman en regisseur Mark Sanders in de zomer van 2021 uit onvrede, frustratie en onbegrip met de eenzijdige berichtgeving in de media over Covid19 en de maatregelen die daar bij hoorden. We dachten initieel dat de pensée unique van kranten, radio en televisie wel zou draaien en dat er stilaan meer en meer ándere stemmen van…

Dinsdagavond won de documentairereeks Tegenwind de publieksprijs van de Ultimas, de cultuurprijzen van de Vlaamse overheid. Ik maakte deze documentairereeks samen met journaliste Jakobien Huisman en regisseur Mark Sanders in de zomer van 2021 uit onvrede, frustratie en onbegrip met de eenzijdige berichtgeving in de media over Covid19 en de maatregelen die daar bij hoorden.

We dachten initieel dat de pensée unique van kranten, radio en televisie wel zou draaien en dat er stilaan meer en meer ándere stemmen van wetenschappers zouden klinken. Professoren en doctors met jaren ervaring in hun vakgebied hadden immers hun bedenkingen bij het beleid dat werd uitgestippeld door een handvol uitverkorenen. Maar die wetenschappers, virologen, epidemiologen en specialisten werden vakkundig uit de beslissingscentra gehouden of verwijderd.

Wappies

Ook internationaal zagen we dezelfde beweging: de grote landen kopieerden de Chinese aanpak en dat druppelde vervolgens naar beneden door. Wie het niet eens was frameden ze als een wappie, complotgek, onwetenschappelijke idioot of leugenaar. Terwijl we het hebben over wetenschappers die zich voor hun uitspraken baseren op wetenschappelijk onderzoek en papers, op hun jarenlange ervaring en kennis.

De reden dat wetenschap alsmaar vordert ligt in de discussie en in de clash van ideeën. Niet in het angstvallig blijven bewaken van het eigen gelijk. Die discussie werd echter in de kiem gesmoord. De tegenwerpingen mochten niet aan bod komen, je mocht geen twijfel zaaien bij de bevolking, want er was maar één waarheid. De pers had de plicht om deze discussie toch te voeren op haar pagina’s. Dat is niet gebeurd, enkele summiere gevallen niet te na gesproken.

5 miljoen kijkers

Naar de reden waarom deze normaal zo kritisch ingestelde journalisten plots als een konijn naar de lichtbak bleven kijken en zich geen vragen stelden, is het raden. Was het de angst dat kritiek op het beleid wel eens tot minder gehoorzaamheid bij de bevolking zou leiden? Zou kunnen, maar het is uiteraard niet de taak van de vrije pers om in opdracht van de overheid de bevolking tot gehoorzaamheid te dwingen. Toch blijkt dit voor vele journalisten en hoofdredacteurs een belangrijk gegeven te zijn geweest: ‘we wilden het volk beschermen en geen doden op ons geweten hebben’, zoals een hoofdredacteur van een grote Vlaamse krant in vertrouwen vertelde. Paternalistisch? Zeker. Wetenschappelijk correct? Helemaal niet. Deontologisch in de haak? Ook niet. Journalisten bij de openbare omroep die wél kritisch wilden berichten, stootten tellen op een njet van hogerhand.

En dus besloten we maar zelf de vragen te stellen die in de mainstream media niet werden gesteld en er een documentaire van te maken. De Tegenwind reeks werd in september 2021 gelanceerd en bereikte inmiddels meer dan 5 miljoen mensen. We gokten bij de start op 30.000 kijkers.

Ridiculiseren en doodzwijgen

Waarvoor de zes wetenschappers in Tegenwind toen waarschuwden en wat de klassieke media afdeden als onzin, fake news en ook wel desinformatie is inmiddels allemaal bewaarheid geworden: dat het virus vooral verspreid wordt door aerosolen eerder dan door druppels (Maurice De Hond) en dat goede ventilatie dus van levensbelang is. Dat gevaccineerden ook nog besmettelijk én besmetbaar kunnen zijn en dat men moest inzetten op medicijnencocktails ipv alleen vaccinatie. Dat er een omgekeerde lockdown moest komen die ouderen en kwetsbaren beschermt. (Sam Brokken).

Dat we op een Chinese controlemaatschappij afstevenen met controlepasjes (Paul De Hert), dat coronavirussen niet in te dijken zijn met vaccinatie omdat er een grote dierlijke reserve is en coronavirussen heel snel nieuwe varianten creëren zodat je toch niet kan volgen met vaccineren (Theo Schetters), dat kindervaccinatie onnodig is omdat kinderen het virus gemakkelijk zelf overwinnen en dat we de effecten op lange termijn van deze vaccins niet kennen en dat de bijkomende schade van lockdowns en maatregelen veel erger zijn dan de tol van covid (Lieven Annemans). Dat we in een toestand van massa hypnose verkeren en daarom zo volgzaam zijn (Mattias Desmet). In plaats van deze wetenschappers in een open debat met de beleidswetenschappers te zetten, kozen de media ervoor om hen te ridiculiseren of dood te zwijgen.

Paradigmashift

Dinsdagavond werd de pers een spiegel voorgehouden toen de prijs van het publiek naar Tegenwind ging. Dus toch geen marginaal fenomeen zoals ze altijd beweerden. Om een titel van een Elvis Presley plaat te parafraseren: 5 miljoen kijkers can’t be wrong. Maar de druiven zijn zuur bij de zelfverklaarde elite van de pers. In zuivere George Orwelliaanse stijl knipten sommige kranten de dag nadien zowaar de winnaars van de publieksprijs van de Ultimas uit hun opsomming. Het leek alsof de prijs nooit heeft bestaan.

Net zoals met de vijanden van Stalin destijds gebeurde, werden we van de foto geschilderd. En zo is de paradigmashift compleet: de elitepers loopt aan het handje van de overheid en van Big Money, onder het mom (of in de illusie) van het goede te doen. Vragen worden alleen nog gesteld als de antwoorden al gekend en goedgekeurd zijn. De taak van journalistiek is om de macht te bevragen. En het geld dat de macht maakt. Dat gebeurt niet (meer). In plaats daarvan knippen ze onwelgevallige wetenschappelijke feiten weg. Dat een onafhankelijk medium een publieksprijs heeft gewonnen moet erg steken, als ze het op die manier proberen te verbergen. Het is ongetwijfeld voor het goed van ’t volk.

Tegenwind van Alain Grootaers verschijnt begin juni en is aan een voorintekenprijs én gratis verzending hier te bestellen in onze webwinkel.