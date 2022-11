Kan Elon Musk het blauwe vogeltje bevrijden uit de netten van Apple en Google?

Een platform als Twitter heeft gedragsregels waaraan de inmiddels bijna een half miljard gebruikers moeten voldoen. Wie die regels overtreedt, kan te maken krijgen met een hele hiërarchie van strafmaatregelen, variërend van één dag in de hoek staan tot van school worden gestuurd - de zwaarste. Zoals toen-nog-president Trump overkwam. Zijn tweets waren niet altijd even slim - om het zacht uit te drukken, maar wat er verkeerd aan was, werd evenmin duidelijk. Twitter doet geheimzinnig over haar regels, al…

Een platform als Twitter heeft gedragsregels waaraan de inmiddels bijna een half miljard gebruikers moeten voldoen. Wie die regels overtreedt, kan te maken krijgen met een hele hiërarchie van strafmaatregelen, variërend van één dag in de hoek staan tot van school worden gestuurd – de zwaarste. Zoals toen-nog-president Trump overkwam.

Zijn tweets waren niet altijd even slim – om het zacht uit te drukken, maar wat er verkeerd aan was, werd evenmin duidelijk. Twitter doet geheimzinnig over haar regels, al krijg je als gebruiker makkelijk een vermoeden. Ik mocht bijvoorbeeld één dag niet tweeten omdat ik in een kwaaie bui had gezegd dat een zeker iemand dood kon vallen. Zoiets ontsnapt je wel eens, nietwaar, zonder dat je het letterlijk bedoelt…

De stenen des aanstoots liggen vaker in de woke hoek. Het meest riskant zijn kritische opmerkingen over het bestaan van meer dan twee geslachten, pardon genders, en twijfel aan de mogelijkheid van een man om vrouw te worden of omgekeerd.

Dat juist Elon Musk Twitter kocht, zo’n beetje de enige tech-magnaat wars van woke, was een flinke knuppel in het hoenderhok. Profeten van de progressief linkse kerk zoals actrice Whoopi Goldberg en Britse komiek Stephen Fry verlieten spoorslags het platform. Al bleken veel gelijkgestemden vooral hiermee te dreigen in plaats van het echt te doen.

Twitter is verslavend, en voor de middenmoot van bekende personen, waartoe zo’n Fry behoort, is het onmisbaar ter streling van het ego, uitgedrukt in het aantal volgers. Misschien daarom dacht Musk als nieuw businessmodel een maandelijkse bijdrage te kunnen heffen voor de ‘blue-tick’: het blauwe vinkje achter je naam ter verificatie dat je bent wie je zegt.

De algemene tendens in de media was dat onder de gewetenloze kapitalist Musk Twitter een broeinest zou worden van rechtse haatspraak. Er zou geen ‘veilige ruimte’ meer zijn voor gebruikers, met name voor de onderdrukten der aarde, zoals transgenders. President Biden, de hogepriester van woke die een eigenaardige obsessie voor transgenders lijkt te hebben, liet weten de FBI op het spoor van Elon Musk te hebben gezet.

Misschien is de man op iets te pakken en kan de donderwolk boven Twitterland, waar ooit zogenaamd bloemetjes bloeiden en vogeltjes zongen, nog worden afgedreven. Dat Musk inmiddels de drie jaar geleden verwijderde account van Biden’s voorganger heeft hersteld, zal allicht een rol hebben gespeeld…

Dubieuze gronden

Musk liet meer bekendheden terugkeren die op dubieuze gronden van het platform waren gegooid. Zoals de mediagenieke filosoof Jordan Peterson met zijn 3,5 miljoen volgers: hij had het gewaagd een transgender actrice na vrijwillige borstamputatie toch nog met haar originele vrouwennaam aan te duiden.

Ook een andere Canadees mocht terug: feministe en columniste Megan Murphy. Zij had in 2019 een man een man genoemd, terwijl hij beweerde een vrouw te zijn. Deze biologisch volledig mannelijke transactivist, Jessica Yaniv, verwierf in 2018 enige internationale bekendheid door een tiental schoonheidsspecialistes voor de Canadese rechter te slepen. Die hadden geweigerd in hun salons zijn testikels te waxen, ook al noemde hij zichzelf honderd keer een vrouw. Yaniv kreeg ongelijk van de rechter, die hem zelfs betichtte van racistische motieven. Alle vrouwen die hij had aangeklaagd waren gekleurde immigrantes, die veelal uit religieuze overtuiging hadden geweigerd. Toch werd niet Yaniv maar Murphy van Twitter gegooid, omdat ze een racistische transactivist die zijn ballen graag door getinte vrouwen wilde laten betasten, een man had genoemd. Illustratief voor het volkomen morele bankroet van Twitter. En voor de noodzaak om iemand als Elon Musk de zaak weer op de rails te laten zetten.

Dat is overigens geen gelopen race. Behalve van de wokies op aarde kan Musk nog veel meer tegenwind verwachten. In de eerste plaats van adverteerders. Het bedrijfsleven is tegenwoordig woker dan de paus, althans, zo gedraagt het zich. Daarbij speelt de niet aflatende druk van vooral antiracistische en trans-activistische belangengroepen ongetwijfeld een rol. Ondernemingen maken zich druk over ‘brand safety’: de zekerheid dat winstcijfers niet dalen door politiek minder correcte vlekjes op een medium als Twitter.

Tsunami

Het aantreden van Musk was al genoeg om twijfel te zaaien. Geruchten dat meteen na zijn komst een tsunami aan racistisch en anderszins haatdragend getrol Twitter overspoelde, maakten dit erger. Ik zeg geruchten omdat ik daar zelf als zeer frequent gebruiker niets van heb meegekregen.

De nieuwe eigenaar van Twitter maakte in ieder geval bekend in de toekomst inkomsten niet zozeer uit advertenties maar uit data mining te willen halen: het opslaan en verkopen van gegevens van gebruikers. Zover is het nog lang niet: 90% komt nu uit reclame.

Joe Biden is niet de enige wereldleider met een aversie tegenover Elon Musk. Maar liefst twee Eurocommissarissen lieten de ondernemer weten dat Twitter als vrijplaats voor ‘ongewenste meningen’ in de EU niet getolereerd zal worden. Dat u maar vast weet wie de wenselijkheid van meningen voor u bepaalt…

Het Europarlement vergadert deze week nog over de overname van Twitter en wil Musk persoonlijk ontbieden in Brussel om tekst en uitleg te geven. Men schuift hem nu al van alles in de schoenen, zoals het verspreiden van fake news en het beïnvloeden van verkiezingen in Europese landen. Er wordt alvast gezwaaid met torenhoge boetes die de EU kan uitdelen in het kader van nieuwe wetten inzake digitale diensten en markten.

Apple en Google

Het grootste gevaar voor Musk en het verwezenlijken van zijn plannen met Twitter komt echter van tech-giganten Apple en Google. Internetverkeer loopt steeds meer via smartphones en andere mobiele apparaten. Om interacties met platforms als Twitter daar gladjes te laten verlopen, zijn apps onontbeerlijk. Die moeten gedownload worden en bijna de volledige markt daarvoor is in handen van Apple en Google met hun app-stores. Dat zijn uitgerekend twee van de meest woke-bedrijven ter wereld, die dan ook morele voorwaarden verbinden aan het ter beschikking stellen van apps als de Twitterapp.

Daarover deed de man die zeven jaar lang ‘hoofd Vertrouwen en Veiligheid’ was bij Twitter een boekje open in de New York Times. Deze Yoel Roth, die kort na de overname door Musk ontslag nam, was onder meer verantwoordelijk voor het van Twitter weghouden van de Hunter Biden-scoop, om de verkiezing van vader Joe veilig te stellen. En zeer waarschijnlijk ook voor het sluiten van Trump zijn account. Hij had eerder al de regering Trump met nazi’s vergeleken.

Roth spreekt in zijn stuk vrijuit over de collusie tussen sociale media en overheidsdiensten als de FBI. Hij ziet daar blijkbaar geen enkel kwaad in.

Als de censuur die Twitter aan haar gebruikers oplegt niet voldoet aan de richtlijnen van Apple en Google, kan dat ‘catastrofale’ gevolgen hebben, schreef Roth.

Apple is met name bijzonder duidelijk over die richtlijnen: gebruikers moeten een ‘veilige omgeving’ hebben, klimaatontkenning en twijfel aan vaccins mogen niet, transactivisme is heilig, enzovoort. Roth bleek regelmatig telefoontjes te krijgen van Apple en Google, waarin opheldering werd gevraagd over de inhoud van tweets of hashtags. Bijvoorbeeld over de hashtag #boobs – borsten. De betreffende beller had daar gekeken en inderdaad borsten gezien: dat kon toch niet! Of over scheldwoorden in tweets die als racistisch zouden kunnen worden opgevat. Volgens Roth dreigden de appstores regelmatig de Twitterapp te verwijderen als door hen gesignaleerde problemen niet ‘bevredigend’ zouden worden opgelost.

Ontslaggolf

Daarmee wordt bevestigd wat veel waarnemers al dachten: Apple en Google bepalen min of meer wat op Twitter wel of niet mag worden gezegd. Met andere woorden: het ultrawoke kader van deze Amerikaanse bedrijven legt hun persoonlijke voorkeuren op aan de wereldwijde gebruikers van Twitter.

Op dit moment kan Musk daar weinig aan veranderen. Behalve zo’n beetje iedereen bij Twitter ontslaan die ook zijn persoonlijke woke standpunten aan gebruikers wilde opleggen, zeg maar het hele kader, inclusief de voltallige directie. Men klaagt steen en been over deze ontslaggolf, maar Musk heeft het keurig geregeld met ontslagvergoedingen. Bovendien circuleerde op internet een hilarisch filmpje van voor zijn komst, gemaakt door een nieuwe werknemer. Het hoofdkantoor wordt als een soort walhalla voorgesteld, van alle luxe voorzien, zoals yogazalen en driesterren restauratie. Zij liet weten dat je eigenlijk nauwelijks hoeft te werken. Tel daarbij op dat Twitter op het moment van overname 4 miljoen dollar per dag verlies boekte – anderhalf miljard per jaar.

Volgens veel Amerikaanse media luidt de aankoop door Elon Musk het einde van Twitter in. Maar zowel het verkeer op Twitter als het aantal nieuwe gebruikers hebben inmiddels alle records gebroken.