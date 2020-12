Kerstviering in de supermarkt?

Elke Belg keek uit naar de coronapersconferentie om te horen of er versoepelingen zouden komen voor de kerstperiode. Het hoogtepunt van kerstperiode is de kerstviering waar we de geboorte van Christus vieren. We kwamen van een kale reis thuis. Erger nog, de kerstviering werd zelfs niet vermeld. De strenge regels voor de erediensten blijven gewoon behouden.

Regels zijn regels. Die zijn er om ons te beschermen en alzo ons gelukkig te maken en te houden. Dit horen we niet enkel uit de mond van toppolitici maar ook van topdokters. Ik vraag me al lang af vanaf wanneer men voldoende verdienste heeft om het voorvoegsel ‘top’ voor zijn beroepsactiviteit te krijgen. Wanneer van dokter naar topdokter? Ik vermoed van zodra men op TV is geweest.

Vrijheid van eredienst?

Alle begrip dat een kerstviering, of eender welke eredienst, geen plaats mag zijn om een dodelijk virus te verspreiden. Maar regels zijn geen regels meer als ze niet redelijk zijn ten overstaan van het beoogde doel. Bij de laatste telling werd de kerstviering bijgewoond door niet minder dan 551 134 gelovigen. Een reguliere zondagsviering wordt in ons land bijgewoond door 241 029 gelovigen. Voor de erediensten is het aantal deelnemers niet bepaald tot de grote van het gebedshuis maar een vast aantal. Men onderschat de kracht van het spiritueel samenzijn en men maakt volledig abstractie van de verschillen in gebedshuizen. Voor de wetgever is de basiliek van Koekelberg even groot als de Maagdhoekkapel in Diksmuide. Men gaat volledig voorbij aan het feit dat het leven meer is dan eten, werken en sport bekijken op TV.

Vandaag is er een verbod op publieke liturgische vieringen, met uitzondering van begrafenissen (15 pers.) en huwelijken (5 pers.) De kerken zijn wel open voor persoonlijk gebed, maar volgens de letter van de wet zijn slechts 4 personen tegelijkertijd toelaten. Hetgeen de open kerken in de praktijk gesloten houdt. Dit is onmogelijk te organiseren. Aangezien men immers noch een relatief (X aantal pers./m²) of een absoluut criteria (40 / 100 / 200 /… pers.) heeft opgelegd, valt men terug op de algemene regels over samenscholing. We zijn dus zover gekomen dat men het grondrecht van artikel 19 (vrijheid van eredienst) onmogelijk maakt door een samenscholingsverbod. In Wallonië hebben verschillende provinciegouverneurs zich uitgesloofd om politiebesluiten uit te vaardigen dewelke de duur van een begrafenis limiteren tot maximaal 30 minuten.

Pieter Bauwens/Doorbraak.be

De herberg is dicht

In april stond in de kranten dat men misschien kon afspreken in een supermarkt om Moederdag te vieren. De psychosociale gevolgen van het lange thuiswerken en gebrek aan ‘echt’ contact met collega’s wordt overal beschreven. Het gebrek aan sociaal contact voor de jeugd wordt zeker erkend door velen. Het gebrek aan gezamenlijke spirituele beleving is echter zo ver weg bij politici en artsen dat men het beschouwd als een samenscholing.

Men kan zich afvragen of hier geen andere motieven spelen dan een dodelijk virus. Is een regelgeving van aantal personen per vierkante meter dan zo moeilijk? Waarom maximaal 30 minuten voor een begrafenis? De Afspraak op vrijdag duurt langer. Zijn de regels zo streng op basis van wetenschap of zijn de regels zo streng omdat het nu kan? Wie heeft er baat bij om de laatste kerkganger in België de kerk uit te jagen? Er is niet enkel geen plaats meer in de herberg, hij is gewoon dicht.

Spiritueel welzijn

Als de Sint-Annakerk in Gent een supermarkt wordt zijn we vervuld van vreugde omwille van de herbestemming ervan als sociale ontmoetingsplaats. De Sint-Annakerk zal omgebouwd zijn tot een supermarkt in 2022. Hopelijk is tegen die tijd covid voorbij. Maar ik vraag mij af of ze onder de huidige regelgeving gesloten zou zijn of daarentegen open want essentieel? Indien het laatste het geval zou zijn is de activiteit blijkbaar van belang voor het virus en niet de ruimtelijke omgeving.

Als er geen verborgen agenda is ten overstaan van de erediensten mag ik dan een beetje meer moed vragen van politici en topdokters voor het spiritueel welzijn van alle gelovigen. Al was het maar om een typisch kaarsje te kunnen aansteken. De minister van Volksgezondheid vroeg toch om licht te maken voor de zorgsector. Een oplossing kan dus zijn om de supermarkt langer open te houden op 24 december en de kerstviering daar te houden. Alles bij de hand, brood en wijn zijn voldoende voorradig en de politie zal niet aankloppen want mensen zijn niet samen voor het spiritueel welzijn maar omdat het essentieel is.