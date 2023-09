Komt een transgender bij de dokter…

Komen twee homo’s bij een vrouwenarts. Zegt de één: 'Mijn partner is trans, ze is dus een vrouw. Onderzoekt u haar.' Zegt de gynaecoloog: 'Ik pieker er niet over. Vanonder is zij een man en van mannen weet ik niks.' De homo’s beoordelen de specialist met een woedende recensie en waarschuwen patiënten voor hem. Waarop de arts getergd reageert met: 'Ik behandel alleen echte vrouwen'. Dan breekt de hel los. Nationale organisaties voor LGBTQIA-belangen klimmen in de hoogste boom en…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Komen twee homo’s bij een vrouwenarts. Zegt de één: ‘Mijn partner is trans, ze is dus een vrouw. Onderzoekt u haar.’

Zegt de gynaecoloog: ‘Ik pieker er niet over. Vanonder is zij een man en van mannen weet ik niks.’

De homo’s beoordelen de specialist met een woedende recensie en waarschuwen patiënten voor hem. Waarop de arts getergd reageert met: ‘Ik behandel alleen echte vrouwen’.

Dan breekt de hel los. Nationale organisaties voor LGBTQIA-belangen klimmen in de hoogste boom en beschuldigen de specialist van transfobie en erger. Een pressiegroep voor ‘trans-gezondheid’ komt op Twitter met misschien wel het eigenaardigste bericht ooit, gericht aan deze arts: ‘Gynaecologen hebben als roeping om transvrouwen te behandelen. Zelfs als ze niet omgebouwd zijn en geen hormonen hebben gekregen. Als u gynaecoloog bent en dat niet begrijpt, wordt het dan geen tijd u te laten bijscholen?’

Dit is geen grap. Het overkwam onlangs gynaecoloog Victor Acharian in Pau, een pittoresk provinciestadje in het zuidoosten van Frankrijk. Zijn secretaresse zou het homostel te bruut de deur hebben gewezen. Volgens Acharian omdat de mannen rel schopten in een volle wachtkamer. Hij bood ook excuses aan voor de tekst ‘ik behandel alleen echte vrouwen’.

De gynaecoloog zei dat er aan deze tekst een en ander vooraf was gegaan. Dat hij de ‘transvrouw’ een doorverwijzing had aangeboden naar gespecialiseerde hulpverleners, maar dat ‘zij’ daar niet op in wilde gaan en met zijn partner eiste dat de arts ‘haar’ zou helpen. Even terzijde: volgens nieuwe genderwetgeving in sommige westerse landen kan het gebruik van aanhalingstekens in deze context theoretisch al tot vervolging leiden.

Op de Franse tv hoorden we de woordvoerder van pressiegroep ‘Stop-Homophobie’, ene Maxime Haes, beweren dat de specialist ‘transfoob’ en zelfs ‘gewelddadig’ was. Hij weet zich gesteund door nieuwe transgenderwetten.

‘Volgens het wetboek van strafrecht kan deze specialist geen patiënten weigeren op grond van hun genderidentiteit’, verklaarde de wijsneus. ‘Hoezo beweerde hij dat zijn gynaecologische stoel niet geschikt is om een man te onderzoeken?’

Het is verbluffend dergelijke teksten bloedserieus te horen verkondigen in een nieuwsuitzending. Zonder dat iemand tegengas geeft en de kijker een beetje bij de werkelijkheid houdt. Er wordt om president Trump gelachen, met zijn ‘alternatieve feiten’, maar zodra het om transgenders gaat, hoor je niets anders.

Het Franse STOP-Homophobie heeft aangekondigd naar de rechter te stappen om dokter Acharian tot de orde te roepen.

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar dit soort extreme situaties zijn al lang niet meer zo extreem. Hier nog zo’n pareltje uit de alternatieve werkelijkheid waarin een deel van de mensheid momenteel vertoeft. In sommige westerse landen woedt al enige tijd een discussie of lesbiennes wel of niet een penis kunnen hebben. Teweeg gebracht door transgenderactivisten die van mening zijn dat een man niet alleen een vrouw kan zijn, maar ook een lesbienne. Media en overheden gaan daarin mee. In Noorwegen werd een bekende lesbienne door de politie onderzocht omdat ze had gezegd dat mannen geen lesbiennes kunnen zijn. Haar hing een gevangenisstraf van maximaal drie jaar boven het hoofd…

Maar deze discussie laaide vooral op door het verhaal van de Britse Jenny Watson, een jonge vrouw die in een Londense pub wekelijks speeddating bijeenkomsten organiseerde voor lesbiennes. Op een avond verscheen daar een geheel in latex vrouwenkleren uitgedoste man als deelnemer, met een onmiskenbare en voortdurende erectie. Watson besloot daarop de toegang te beperken tot biologisch vrouwen.

De lijdensweg die haar vervolgens ten deel viel zal ik u besparen. Haar gezellige speeddating avondjes zijn in ieder geval van de baan. De rechter die eraan te pas kwam, had natuurlijk moeten zeggen: ‘Geen wonder dat lesbiennes geen zin hebben in een kerel, al draagt hij tien keer vrouwenkleren. Dan waren het geen lesbiennes.’ Dat zei hij niet, maar wel dat ‘transvrouwen’, mannen dus die zeggen zich vrouw te voelen, niet geweigerd kunnen worden omdat zij volgens de wet dezelfde rechten hebben als echte vrouwen. Dat ‘echte’ zei hij er uiteraard niet bij.

De Engelse rechterlijke macht – maar het had evengoed de Nederlandse of Franse kunnen zijn, schaart zich daarmee aan de kant van mannen die beweren dat lesbiennes vanzelf zullen ‘genezen’ als er maar eens een echte kerel overheen gaat.

Gynaecoloog Victor Acharian uit Pau zal diepongelukkig zijn dat dit stel op zijn weg kwam. Het geeft een hoop slechte publiciteit en kost hem waarschijnlijk veel tijd en geld. Zeker als het op een proces aankomt.

Hij gooide ook nog eens olie op het vuur door als volgt te reageren op de slechte beoordeling van de geweigerde transgender: ‘Ik heb geen enkele expertise in het behandelen van mannen, zelfs als ze hun baard hebben afgeschoren en mijn secretaresse vertellen dat ze vrouw zijn geworden.’

Al biedt de vrouwenarts honderd keer excuses aan, van de bloeddorstige transgenderactivisten is hij voorlopig nog niet af.

Intussen wemelt het op de sociale media van de mentaal uitgedaagden die beweren dat mannen ongesteld of zwanger kunnen worden, en baby’s de borst kunnen geven. Wie male breastfeeding googelt, krijgt 155 miljoen resultaten…