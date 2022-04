Krijgt Frankrijk zijn eigen Trump-momentje?

Frankrijk zou Frankrijk niet zijn zonder dit soort faits divers: de vakbond van postbodes waarschuwde voor een staking in de dagen rond de presidentsverkiezingen. Postbodes moeten dan gemiddeld 84 kilo extra post bezorgen. Dat overgewicht bestaat uit wat de vakbond ‘electorale propaganda’ noemt. De posterijen ontvangen daar 86 miljoen extra voor, maar de bestellers zelf zien er geen cent van. Dat zou onder kandidaat Jean-Luc Mélenchon zeker veranderen, mocht deze extreemlinkse zuurpruim president worden. Maar de kans daarop is zo…

Frankrijk zou Frankrijk niet zijn zonder dit soort faits divers: de vakbond van postbodes waarschuwde voor een staking in de dagen rond de presidentsverkiezingen. Postbodes moeten dan gemiddeld 84 kilo extra post bezorgen. Dat overgewicht bestaat uit wat de vakbond ‘electorale propaganda’ noemt. De posterijen ontvangen daar 86 miljoen extra voor, maar de bestellers zelf zien er geen cent van.

Dat zou onder kandidaat Jean-Luc Mélenchon zeker veranderen, mocht deze extreemlinkse zuurpruim president worden. Maar de kans daarop is zo goed als nul, al is hij afgelopen weken wel gestegen in de peilingen. Hij schijnt bij jongeren extreem populair te zijn, met name bij studenten. In een peiling op de bekende universiteit Sciences Po, met behalve Marcel Proust ook tal van Franse presidenten als alumnus, scoorde Mélenchon bijna 50%.

Gaat Macron Chirac achterna?

Het is 21 jaar geleden dat de Fransen een president herverkozen: Chirac in 2001. Maar nu lijkt dat vrijwel zeker weer te gaan gebeuren. Emmanuel Macron mag de jongste van het spelersveld zijn, toch lijkt hij verreweg de beste politicus. Zo verzon hij een slim excuus voor het feit dat zijn kansrijkste tegenstrever, Marine Le Pen van het Rassemblement National, in de peilingen steeds dichter tegen hem aanschurkt: ‘Dat is vanwege Oekraïne, daardoor had ik te weinig tijd om campagne te voeren…’

Het klinkt goed maar klopt niet: Macron etaleerde zichzelf als heuse wereldleider via zijn lange gesprekken met president Poetin, en trapte daarmee juist zijn campagne af. De president zou de druk wel eens even van de ketel halen en zijn Russische evenknie van een invasie weerhouden. Dat is niet helemaal gelukt, zoals u weet.

Geen debat

Macron heeft consequent geweigerd met de concurrentie in debat te gaan. Hij dacht zichzelf daarmee op een ongenaakbaar plan te zetten. En vermeed bovendien het risico dat kandidaat Eric Zemmour hem onder de tafel zou praten. Maar de afgelopen week was voor de president een ware hebdomas horribilis, om koningin Elisabeth te parafraseren.

Macron staat al bekend als de president van de rijken, en de door de Senaat opengetrokken beerput McKinsey versterkte dat imago. Aardig vraagje is overigens of experts van het Amerikaanse bureau ook nu weer om niet achter de schermen aan Macron’s campagne werken… Of zouden ze het te druk hebben met het onderzoek dat de Franse justitie afgelopen woensdag opende naar eventuele fraude in de relatie tussen de regering en particuliere adviesbureaus? Hoe dan ook, de president reageerde vooral uiterst geïrriteerd op vragen naar deze affaire.

Samuel Paty

Op diezelfde woensdag maakte de familie van de in 2020 door een islamist onthoofde leraar Samuel Paty bekend een zaak te beginnen tegen de ministeries van Onderwijs en Binnenlandse Zaken. Wegens het ‘niet helpen van een persoon in nood’.

De landsadvocaat krijgt het druk: ook de familie van Yvan Colonna – de Corsicaanse ‘onafhankelijkheidsterrorist’, spande afgelopen week een rechtszaak aan. Ze acht de overheid aansprakelijk voor het feit dat een zware crimineel annex islamist hemn in de gevangenis doodsloeg.

Recht op zelfverdediging

Begin deze week beging Macron zijn zoveelste blunder. Een landbouwer werd onlangs in zijn huis in de Charente overvallen door vier Oost-Europeanen, die het waarschijnlijk op zijn tractor hadden gemunt. Hij was alleen met zijn 3-jarige dochter, voelde zich bedreigd en schoot één van de inbrekers neer met zijn jachtgeweer. Deze Serviër overleed later in een ziekenhuis. De boer werd tot niet geringe publieke verontwaardiging aangeklaagd voor moord, maar president Macron verklaarde niet te delen in die verontwaardiging. Hij was ‘tegen het recht op zelfverdediging, anders wordt Frankrijk het Wilde Westen’. Daarmee gaf hij zijn tegenstanders Zemmour en Le Pen een voorzet voor een schot in open doel. In koor verklaarden zij dat Frankrijk al lang het Wilde Westen was geworden.

Een soortgelijk geval werd in de media uitgebreid herkauwd: een politieagent die vorig jaar een man bij een verkeerscontrole had doodgeschoten. Die man was met zijn auto op de agent ingereden. Ook deze agent moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden: justitie ziet dit niet als zelfverdediging. Eén ding toonde Macron’s antwoord in ieder geval aan: de voeling van deze president voor de man in de straat is absoluut nihil. Medewerkers van het Élysée probeerden nog te verkopen dat zijn woorden uit hun context waren gehaald, maar dat bleek een zinloze exercitie.

Onder de tram

Alsof het nog niet genoeg was, dook er afgelopen week een video op waarin een Joodse man onder een tram liep en overleed, nadat een groep mannen hem zowat knock-out had geslagen. Justitie had het als een ongeluk afgedaan. Eigen onderzoek door de familie van het slachtoffer leverde genoemde video op, maar pas toen de familie het filmpje aan presidentskandidaat Eric Zemmour opstuurde, keerde justitie op zijn schreden terug en opende een onderzoek naar ‘moord zonder opzet daartoe’.

Het enige dat president Macron hierover had te melden, was dat het om ‘politieke manipulatie’ door andere presidentskandidaten ging. Geen woord van begrip of medeleven met de familie.

Marine Le Pen

Dat Marine Le Pen ineens stijgt in de peilingen is voor Macron en zijn secondanten aanleiding vol op het orgel te gaan. Ze waarschuwen de kiezer voor haar schaapskleren, waaronder een rechts-extreme wolf schuil zou gaan. Le Pen lijkt inderdaad, wijzer door scha en schande, niet meer het achterste van haar tong te laten zien. Bovendien is ze rechts ingehaald door Zemmour, hetgeen haar geen windeieren heeft gelegd. Vergeleken bij hem komt ze gematigd over.

Maar volgens Macron en co heeft Le Pen niets in huis om wat dan ook te kunnen besturen, laat staan Frankrijk. Daarbij wijzen ze terecht op de problemen die een president zonder enige steun in de Assemblée kan verwachten.

De opkomst – of liever gezegd het gebrek daaraan, kan opnieuw een groot probleem vormen. Volgens het weerbericht gaat zondag voor het eerst zon weer volop schijnen, maar het weer is veel belangrijker op 24 april tijdens de tweede ronde.

Mijn buurman van 96 stemt hoe dan ook altijd, en wel op de gematigd rechtse Republikeinen. Hij doet dat tegenwoordig wegens gebrek aan mobiliteit per volmacht. De Republikeinse kandidaat Valerie Pécresse zegt hem niks, hij weet dat ze kansloos is maar het is nu eenmaal zijn partij. Wat hebben die Republikeinen zich toch lelijk in de voet geschoten door kandidaat Michel Barnier te wippen in de voorrondes: hij had het in zich de enige serieuze tegenstander van Macron te worden.

Eind van deze week dook een nieuwe peiling op waarin het verschil tussen Marine Le Pen en Emmanuel Macron in de tweede ronde nog maar één procent is – wel te verstaan in het voordeel van Le Pen. Maar tenzij de komende twee weken golven van geweld de Franse straten overspoelen, zal zij ook nu weer het toch niet redden.