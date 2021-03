Loopt het beursfeest op zijn laatste benen?

Eerlijk, als beursanalist begin ik me zorgen te maken over de financiële markten. Sinds november, toen het ene positieve coronavaccinnieuws na het andere gelanceerd werd, zagen we een enorme koopwoede op de beurs. Daarbij werd alles opgekocht wat men maar kon opkopen. De stijging viel perfect te verantwoorden door het vooruitzicht op een economisch herstel. Maar in deze koopgolf viel op dat absolute rommelbedrijven nog meer dan andere bedrijven opgepikt werden. Met rare resultaten tot gevolg. Oververhitte beurs Zo volg…

Eerlijk, als beursanalist begin ik me zorgen te maken over de financiële markten. Sinds november, toen het ene positieve coronavaccinnieuws na het andere gelanceerd werd, zagen we een enorme koopwoede op de beurs. Daarbij werd alles opgekocht wat men maar kon opkopen. De stijging viel perfect te verantwoorden door het vooruitzicht op een economisch herstel. Maar in deze koopgolf viel op dat absolute rommelbedrijven nog meer dan andere bedrijven opgepikt werden. Met rare resultaten tot gevolg.

Oververhitte beurs

Zo volg ik al 9 maanden met grote ogen het Chinese GSX Techedu. Een online onderwijsinstituut dat onlinecursussen aanbiedt aan Chinese studenten onder de 18 jaar. Het bedrijf was in 2020 een van de beste beleggingen op de Amerikaanse beurs en een absolute beleggersfavoriet in coronatijden. Het aandeel ging maal 14. Er vloeiden het afgelopen jaar miljarden dollars naar de aandelen van het bedrijf.

Het enige probleem? De kans is groot dat het bedrijf eigenlijk niet bestaat. GSX Techedu is al een volledig jaar het slachtoffer van fraudebeschuldigingen. Meerdere onafhankelijke partijen wijzen erop dat 80% van de omzet fake is. Zo komen de bezoekersaantallen van de site niet eens in de buurt van het aantal klanten dat men rapporteert. Voorts zijn er verschillende bewijzen dat GSX leerkrachten verzint. En het bedrijf haalt groeicijfers die zelfs Amazon, Google, Netflix of Tesla nooit gehaald hebben.

Blind kopen

De Amerikaanse financiële waakhond is ondertussen een onderzoek gestart naar dit Chinese bedrijf. Dat is een teken dat men sterke aanwijzingen heeft dat er dingen niet kloppen. Meestal wordt dit gevolgd door een massale verkoopgolf. Maar niet zo anno 2021. Zo zit het bedrijf in verschillende passieve fondsen die verplicht alles van hun sector moeten kopen. Het maakt niet uit of het bedrijf duur gewaardeerd is of dat er fraudeonderzoeken lopen. Deze fondsen moeten automatisch het aandeel kopen als het in hun sector zit. En als er dan veel nieuw geld naar een sector stroomt, gaat dit ook naar de rommelbedrijven waardoor de aandelenkoersen steun krijgen.

Ver van de realiteit

Het gevolg? Absurde waarderingen die geen uitstaan meer hebben met de realiteit. Het bedrijf hierboven kon in 2020 profiteren van de trend van online education in coronatijden. Daardoor stroomden enorme bedragen naar de sector. Zo had het bedrijf enkele weken geleden nog een waardering van 35 miljard dollar. In 2019 boekte het echter maar een omzet van 300 miljoen dollar. Waarderingen waar zelfs Elon Musk, die eigenaar is van Tesla, rode wangen van krijgt.

Of wat te denken van het Belgische Materialise, een bedrijf gespecialiseerd in 3D printing? Het bedrijf was midden februari 4 miljard waard en ging maal 6 op 1 jaar tijd. Een zeer boeiend bedrijf, absoluut. Maar ook hier zag je het effect van het geld dat naar populaire sectoren stroomde. Zo werd Materialise opgenomen in enkele sectorfondsen waar ook grote namen zoals Tesla en Apple inzaten, wat de klim van dit jaar verklaart.

Maar de cijfers verantwoorden de waardering van het bedrijf absoluut niet. Zo moest Materialise in 2020 voor het eerst in zijn 30-jarig bestaan een omzetdaling bekend maken tot 170 miljoen euro. De nettowinst bedroeg in 2019 nog 1,6 miljoen euro en dit jaar werd zelfs afgesloten met een 4 keer zo groot verlies. Zelfs met een uitzonderlijke groei de komende jaren is 4 miljard dollar voor dit bedrijf te hoog gegrepen.

Grote delen markt besmet

Ik weet het, individuele verhalen hoeven niet noodzakelijk iets over een markt als geheel te zeggen. Maar helaas lijkt de gekte wel degelijk een groot deel van de markt besmet te hebben. En vooral het segment van rommelbedrijven. Kijk bijvoorbeeld naar het bioscoopbedrijf AMC Entertainment. In januari was iedereen ervan overtuigd dat het bedrijf morsdood was en zijn miljardenschuldenberg niet kon betalen. Het bedrijf heeft geen vastgoed in eigen beheer. Het moest zijn huur doorbetalen terwijl het al op een grote schuldenberg zat. In april 2020 kon men tijdens de coronacrisis nog nipt 500 miljoen dollar lenen tegen 10,5 procent om de eerste coronagolf te overbruggen. Ondertussen werd de schuldenberg groter en groter terwijl de inkomsten op 0 bleven en de uitgaven bleven doorlopen.

Dat het bedrijf failliet zou gaan leek dan ook in de sterren geschreven. Echter is het bedrijf in volle coronacrisis en met dichte zalen momenteel fors meer waard dan voor corona. Ook de Amerikaanse concertorganisator Live Nation, dat onder meer evenementen organiseert zoals Rock Werchter en Graspop in België, noteerde deze week zijn hoogste koers ooit. Dit terwijl men het afgelopen jaar enorme schulden opbouwde en geen inkomsten had. Het bedrijf moest in mei nog 1,2 miljard dollar aan schulden lenen tegen 6,5 procent. En dat bovenop de bestaande miljardenberg.

Alternatieve beleggingen

Dit is helaas niet het enige verhaal. Zo kan ik u honderden voorbeelden en statistieken geven die wijzen op lokale zeepbellen en speculatie die uit de hand aan het lopen is. Neem nu bijvoorbeeld het bedrijf 2Earth waar je virtueel vastgoed kan kopen. Op basis van satellietbeelden kun je stukjes virtueel land kopen op een website en dit weer verkopen op de markt. In het digitale San Marino werden ondertussen al 30.000 stukjes land verkocht. De waarde van een stukje land lag een week geleden al rond de 80 dollar. De eerste virtuele vastgoedspeculatie begint nu langzaam op gang te komen. Daarbij lijkt het soms wel of geld geen waarde meer heeft.

Ik denk dat we dicht bij de top van de markt zitten. https://t.co/WO6ZEvlidt — Stefan Willems (Onafhankelijk beursanalist) (@FinanceFilosoof) March 4, 2021

Zo heeft Amerikaans president Joe Biden nu een gigantisch stimuluspakket van 1,9 triljoen dollar door het congres gekregen. Dat zal zeer snel op de Amerikaanse economie losgelaten worden. Vorige week sloot de Amerikaanse staatsschuld al af op een nieuw record van 28 triljoen dollar. Tegen eind 2021 zullen we voor het eerst de symbolische 30 triljoen dollar bereiken.

Nederland

Nee, op dit moment lijken sommige marktsegmenten nog in volle euforie te verkeren. Men houdt er ook geen rekening mee dat bedrijven ook zonder twijfel geviseerd zullen worden. Interessant in dat kader is om naar Nederland te kijken. Daar zijn er over enkele dagen verkiezingen. Wat opvalt? De belastingen op bedrijven en kapitaal zal drastisch omhoog gaan. Dat zeggen alle partijen unisono. Het enige waar nog twijfel over is, is hoeveel de belastingen precies zullen stijgen.

Zo mikt de sociaaldemocratische PvdA op 42 miljard euro lastenverhogingen terwijl de liberale VVD van voormalig premier Mark Rutte mikt op 5,6 miljard euro. D66, CDA en ChristenUnie, die eerder een coalitie vormde met VVD, mikken gemiddeld op 9 miljard euro. En dan moet je in het achterhoofd houden dat de reden om zwaar in te grijpen daar minder urgent is dan in België. Zo is de Nederlandse staatsschuld verhoudingsgewijs de helft lager dan in België.

Zolang de muziek speelt, moet je blijven dansen op de beurs. En ik dans voorlopig nog lekker mee. Maar ik begin langzaamaan toch nerveus naar de uitgang te kijken. De vraag is niet meer of, maar wanneer we de rekening gepresenteerd zullen krijgen.