Marc Uyttendaele: ‘Cliëntelisme leidt PS weg van vrijzinnigheid’

Advocaat en grondwetspecialist Marc Uyttendaele – de man van PS-coryfee Laurette Onkelinx – laat zich bijzonder hard uit over de Brusselse PS. Volgens Uyttendaele hebben de Brusselse socialisten het vrijzinnige gedachtegoed verkwanseld. ‘De doodgraver van het secularisme heeft een naam: PS-kamerfractievoorzitter Ahmed Laaouej.’ Uyttendaele kwam straf uit de hoek tijdens een debat over vrijzinnigheid in Brussel begin maart, ‘Café Laïque’. Hoewel Uyttendaele zichzelf niet tot de partij rekent, zegt hij wel een ‘metgezel van de PS’ te zijn. Zijn zoon…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Advocaat en grondwetspecialist Marc Uyttendaele – de man van PS-coryfee Laurette Onkelinx – laat zich bijzonder hard uit over de Brusselse PS. Volgens Uyttendaele hebben de Brusselse socialisten het vrijzinnige gedachtegoed verkwanseld. ‘De doodgraver van het secularisme heeft een naam: PS-kamerfractievoorzitter Ahmed Laaouej.’

Uyttendaele kwam straf uit de hoek tijdens een debat over vrijzinnigheid in Brussel begin maart, ‘Café Laïque’. Hoewel Uyttendaele zichzelf niet tot de partij rekent, zegt hij wel een ‘metgezel van de PS’ te zijn. Zijn zoon Julien Uyttendaele zetelt namens de PS in het Brussels parlement. Die zit er echter op een politiek zijspoor, omdat hij de partijlijn over onverdoofd slachten niet heeft gevolgd.

‘De omschakeling weg van de vrijzinnigheid is totaal’, zegt Marc Uyttendaele. ‘Vrijzinnigen zijn vandaag gewoonweg afwezig bij de Brusselse PS. Ze hebben besloten dat het vrijzinnige gedachtegoed geen strijd is die nog gestreden moet worden. Diep vanbinnen voelen ze zich waarschijnlijk nog seculier. Maar ze zullen het nooit zeggen. Want er is nu eenmaal de electorale logica, om niet te zeggen cliëntelistische logica, waardoor de zwijgende seculieren denken dat ze met een vrijzinnige agenda – ik ben het ondertussen beu gehoord – bepaalde gemeenschappen tegen de haren in zullen wrijven.’

Onverdoofd slachten

‘De doodgraver van het secularisme heeft zelfs een naam: Ahmed Laaouej (de PS-fractievoorzitter in het federale parlement, red.). Maar ik geloof niet dat mensen als Laaouej of Ridouane Chahid (Brussels fractievoorzitter, een groot pleitbezorger voor de hoofddoek in openbaar dienstverband, red.) het grote probleem zijn. Het probleem zijn zij die zwijgen. Zij die, ten tijde van het parlementaire debat over onverdoofd slachten, met hun stilzwijgen achter de religieuzen zijn gaan staan. Of flirten met de religieuzen. Daar zit het echte probleem.’

Uyttendaele doelt daarmee op het Brusselse parlementaire debat over onverdoofd slachten in de lente van 2022. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sprak een meerderheid van de PS zich toen uit voor onverdoofd slachten. Die toelating voor onverdoofd slachten kwam er met een alternatieve politieke meerderheid waarbij PTB en Les Engagés hielpen. De Brusselse regering was verdeeld.

De andere partijen zijn volgens Uyttendaele dan ook nauwelijks beter als het op de verdediging van het secularisme aankomt. ‘De Franstalige groenen erkennen tenminste het communitarisme dat in Brussel in hun politieke DNA zit. Ze zijn consistent’, Zo benadrukt hij. ‘Ik had een diep respect voor voormalig DéFi-voorzitter en parlementair Olivier Maingain. Hij heeft een zeer interessant voorstel ingediend over de opname van het secularisme in de Belgische grondwet. Maar ten tijde van het debat over onverdoofd slachten koos Maingain ervoor om “N-VA en Vlaams Belang niet in de kaart te spelen” (enkele leden van de seculiere regeringspartij DéFi/FDF onthielden zich hierdoor, red.) Dit betekent dat als het Belang of de N-VA tegen de doodstraf stemmen, Olivier Maingain er dus voor zal stemmen.’

Katholieken

De liberalen zijn volgens Uyttendaele dan weer op een andere manier de weg kwijt. Hij verwijst daarbij naar het voorstel van de Brusselse MR om uiterlijke kenmerken van geloof te verbieden in de Brusselse administratie. ‘De MR wil een verbod op elk opzichtig religieus teken. Dat is duidelijk gericht tegen de islamitische sluier, de sikh-tulband of het keppeltje. Maar is niet van toepassing op een discreet kruisje. Voor mij is het van fundamenteel belang dat het secularisme alle religies op dezelfde voet behandelt. Voor geschenken aan katholieken is geen plaats.’