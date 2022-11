Michel D’Hooghe stemde niet voor Qatar

Volgens Johan Sanctorum stemde Michel D’Hooghe als lid van het Fifa ExCo in 2010 voor Qatar. Hij schrijft dit op gezag van Hans Vandeweghe, omdat de zoon van D’Hooghe enkele jaren later als chirurg in Qatar aan de slag ging. Er bestaat waarschijnlijk geen verband tussen de stem van D’Hooghe en de werkzaamheden van zijn zoon.

Volgens Martyn Ziegler van The Times (9 november 2022) zijn dit de veertien namen die voor Qatar stemden: Nicolas Leoz (Paraguay), Julio Grondona (Argentinië), Mohamed bin Hamman (Qatar), Michel Platini (Frankrijk), Ricardo Teixeira (Brazilië), Angel Maria Villar Llona (Spanje), Marios Lefkaritis (Cyprus), Franz Beckenbauer (Duitsland), Jacques Anouma (Ivoorkust), Hany Abo Rida (Egypte), Vitaly Musko (Rusland), Worawi Makudi (Thailand), Senes Erzik (Turkije) en Junji Ogara (Japan). Over die laatste bestaat twijfel in de internationale pers.

Sommigen denken dat de veertiende stem voor Qatar (tegen acht voor de Verenigde Staten) van Issa Hayatou (Kameroen) kwam. Ik betwijfel dat, omdat Hayatou heel close was met Sepp Blatter, die dus voor de VS stemde.

Michel D’Hooghe heeft zich als hoofd van de medische commissie altijd sterk uitgesproken tegen een WK in Qatar. Vooral omdat het tot in 2015 de bedoeling was het WK in de zomer te laten spelen, bij temperaturen boven de 40 graden.

Meteen na de stemming fulmineerde hij tegen de uitverkiezing van Qatar, aldus Thomas Kirstner van de Sueddeutsche Zeitung in zijn boek ‘Fifa maffia, de smerige praktijk van de voetbalwereld’. Op pagina 317 schrijft Kirstner: ‘Hier is het laatste woord nog niet over gezegd’, foetert Fifa-bestuurder Michel D’Hooghe wanneer hij na Blatters bekendmaking de zaal uit stormt. De Belgische arts wijst op de gevaren voor voetballers en fans die de zomerse temperaturen in de woestijn (tot wel 50 graden) met zich brengen. De tegenwerping dat er stadions met airconditioning zijn, wijst hij van de hand. Het gaat niet alleen om de wedstrijden. Meer dan 700 profs moeten elke dag trainen, en daarvoor zijn er geen zalen met airconditioning.