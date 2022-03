Milaan-Sanremo: iedereen tegen Van Aert en Pogacar

Afgelopen week werden Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico gereden met uiteindelijk Sloveense eindwinnaars. Aan de ene kant stond Wout Van Aert mee in het winnende kamp van Primoz Roglic. In Italië beet Remco Evenepoel de tanden stuk op Pogacar.

Motor Van Aert

Wout Van Aert had vorige week de rol als knecht van Primoz Roglic. Hij vulde die rol met verve in. Roglic pakte de eindzege met 29 seconden bonus op zijn eerste achtervolger, Van Aert eindigt met de groene puntentrui. Zowel in tijdritten als in de bergetappes liet Van Aert zien dat hij helemaal klaar is voor de aankomende klassiekers. Zaterdag start hij in Milaan-Sanremo, de rit over de Cipressa en de Poggio die hij twee jaar geleden al eens won.

Evenepoel botst op Pogacar

In de Tirreno-Adriatico eindigde Remco Evenepoel op een elfde plaats op vier minuten en twintig seconden van eindwinnaar Pogacar. Evenepoel kraakte in de laatste bergetappe en kreeg zo’n vier minuten aangesmeerd. In het begin van de week kon hij nochtans goed wedijveren met de grote jongens. Zo zette hij Pogacar in de eerste tijdrit al op enkele secondes.

In het tweede deel van de week kwam de klasse van de Sloveen bovendrijven en zo zet hij alle schijnwerpers op zichzelf voor de (Vlaamse) klassiekers. Evenepoel zal moeten herbronnen en zijn zinnen zetten op de Ronde van het Baskenland. Start: 4 april.

Milaan-Sanremo

De klassieker zal zaterdag het gekende parcours afleggen. 293 kilometer met zes hellingen waarvan twee doorslaggevend: de Cipressa en de Poggio. Door het relatief vlakke parcours kunnen elk jaar een dozijn sprinters meedoen voor de zege. Zo zet Quick Step-Alpha Vinyl vol in op sprinter Fabio Jakobsen, wereldkampioen Alaphilippe rijdt niet mee. Verder zal ook Caleb Ewan van Lotto Soudal een outsider zijn voor de zege, al zal zijn ploeg dan wel voorbij Jumbo-Visma en UAE Emirates moeten.

Verder meldde titelverdediger Jasper Stuyen, die vorig jaar op spectaculaire wijze won, zich ziek en zal hij dus niet meerijden.