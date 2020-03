Moet men bepaalde vormen van religieus fundamentalisme als een pandemie beschouwen?

Reporters

Vermits elke hond met een hoed op zich al heeft ontpopt tot virusspecialist, zal ik het ook even doen. Van obscuur griepje tot pandemie, is Corona hét absolute onderwerp van de dag geworden. Dat vind ik goed, want het moet niet altijd over de islam, Trump of de federale niet-regeringsvorming gaan.

Veel lelijke dingen werden er over het virus gezegd, het werd al met de pestbacil vergeleken, het zou de wereldeconomie doen collapsen, in het zog van de kelderende aandelen van Inbev dat het biermerk genaamd Corona produceert. De Chinese restaurants zijn nog leger dan anders, spleetogen in het algemeen worden gemeden als de pest (!), en wie geen levende ziel om zich heen wil moet maar gewoon Italiaans spreken.

We noteerden nog meer positieve effecten van covid-19 zoals het beestje officieel heet. De verspreiding ervan zou heilzaam zijn voor klimaat en milieu wegens minder giftige uitstoot, dus geen Anuna meer op tv. Mensen zouden weer meer de kleine dingen des levens appreciëren, geen vijftig chocolademerken in de rekken, alles dichtbij, stoppen met zagen over elke put in het asfalt, minder Chinese brol importeren, vakantie in eigen land, groenten van bij de boer, eieren van eigen kippen, en voor de rest gewoon onze dierbaren koesteren. En vergeten we vooral niet het briljante, door CD&V-voorzitter Joachim Coens gelanceerde idee van de Coronacoalitie.

Een griepcommissaris met een missie

Ondertussen moet er natuurlijk wel tot actie worden overgegaan. De aanpak van het Coronavirus wordt in twee landen zeker goed geregeld: China en België. Eerstgenoemde is zoals geweten de bron van de epidemie, meer bepaald de vogelmarkt van Wuhan. Het virus heeft zich verspreid zoals de aloude pestbacterie via de even oude zijderoute naar Europa reisde: met Italië als tussenstop.

Maar China zal vermoedelijk ook het eerste land zijn dat de verspreiding onder controle heeft, dankzij een drastisch systeem van quarantaine en isolatie waarbij niemand om zijn mening wordt gevraagd: à la guerre comme à la guerre. In een week tijd een hospitaal neerpoten: bij ons duurt het vijf jaar voor de bouwaanvraag is afgeleverd, en nog eens tien voor de eerste spadesteek is gezet. Men kan de partijleiding in Peking veel verwijten, maar geen gebrek aan doortastendheid.

Ook België staat er goed voor, en dan denken we vooral aan het lab van Dr. Marc Van Ranst aan de KU Leuven, waar nu overuren geklopt worden om verdachte stalen te testen. Dit lab herbergt in de diepvries ook een aantal enorm gevaarlijke beestjes als het Ebola-virus. Dankzij een streng beveiligingssysteem is het ondenkbaar dat deze stalen het lab zouden kunnen verlaten met alle gevolgen van dien. Geïsoleerd bestuderen in een perfect beveiligde omgeving is het alfa en het omega van de virologie.

Viroloog en griepcommissaris Van Ranst is ook een bekend opiniemaker. Meer bepaald is hij een enthousiast twitteraar die zijn liefde voor extreemlinks en evenredige afkeer van rechts niet onder stoelen of banken steekt. Al wie een kritische noot laat horen over de islam, de globalisering, migratie, de EU, het opengrenzenbeleid,… is voor onze viroloog meteen een fascist. Regelmatig wordt hij op PVDA-bijeenkomsten gesignaleerd, zoals geweten de partij die het maoïsme belijdt en China als lichtend voorbeeld stelt.

Cordon sanitaire

En nu kom ik tot de knoop in de bedrading van Marc’s brein. Indien in de virologie quarantaine essentieel is als strategie om een besmettelijke en levensbedreigende kwaal beheersbaar te houden, dan geldt de quarantaineplicht misschien ook wel voor ideologieën en religieuze denksystemen die onze rechtstaat bedreigen, uithollen en van binnen uit proberen te vernietigen. En zijn grenzen juist wél zinvol.

De multicultuur is per definitie tegen elke vorm van discriminerende logica. Maar als we in naam van de godsdienstvrijheid een religieuze ideologie tolereren waarvan meer dan 50% van de aanhangers de sharia boven de seculiere wetten stelt, dan zitten we met een probleem dat misschien wel de omvang van een pandemie kan krijgen: een onbeheersbare woekering van iets kwaadaardigs waartegen we nauwelijks nog weerwerk kunnen leveren.

Daarmee bedoel ik, voor alle duidelijkheid, niet dat men sommige mensen als virussen moet beschouwen, wel datgene wat hun kop heeft zot gemaakt. Het is gewoon een kwestie van voorzorg en gezond verstand. Moet Marc Van Ranst zelf in quarantaine? Neen, zover zou ik niet gaan, al is hij wel eens van Twitter en Facebook geschopt wegens grof taalgebruik. Volgen we toch deze dagen met de grootste aandacht de bevindingen van het Laboratorium Klinische en Epidemiologische Virologie van de KUL. Misschien kunnen, eens de Corona-pandemie bedwongen, de nota’s ook nog voor iets anders dienen.