N-VA Brussel: ‘Centralistisch ingevoerde zone 30 moeilijk te handhaven’

Voer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een zone 30-plan in zoals in Antwerpen, waarbij je de snelheidslimiet ook afdwingt met infrastructuurwerkzaamheden. Dat bepleit Brussels N-VA-oppositielid Cieltje Van Achter in het Brussels parlement. ‘Bekijk het wijk per wijk in plaats van overal centralistisch een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in te voeren die slecht leesbaar is’.

Eén grote zone 30

Sinds begin januari zijn alle wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één grote zone 30, met uitzondering van enkele hoofdverkeersassen, waar je 50 kilometer per uur mag rijden. Cieltje Van Achter vindt dat het echter slimmer en ambitieuzer kan. Zij haalt daarbij Antwerpen aan als voorbeeld. Op zich is de situatie in Antwerpen echter niet zo verschillend. De N-VA heeft zich in Brussel ook altijd verzet tegen de invoering van eenzelfde snelheidsbeperking in het Brusselse stadscentrum.

‘In Antwerpen is 90% van de straten ook een zone 30, en de grote assen niet. Maar daar heeft men wel grondig aan de infrastructuur gewerkt op wijkniveau, zodat een zone 30 ook logisch als een zone 30 aanvoelt’, zegt Van Achter.

‘Neem nu bijvoorbeeld de Rogierlaan in mijn thuisgemeente Schaarbeek. Ook daar mag je nu maar 30 rijden. Terwijl die straat breed genoeg is om 50 kilometer per uur toe te laten. Ofwel dwing je 30 kilometer per uur er af door de straat te versmallen’.

Van Achter benadrukt ook dat er achter een goed verkeersbeleid, handhaving moet staan. ‘De snelheidsbeperking tot 30 die in 2010 in het stadscentrum van Brussel werd ingevoerd, werd niet gerespecteerd, en niet gecontroleerd. Dan ben je er weinig mee’.

Infrastructuur moet beter

Het parlementslid juicht wel toe dat het Brussels gewest de algemene zone-30-maatregel heeft ingevoerd omdat, ondanks eerder gemaakte afspraken, enkele Brusselse gemeenten nog altijd geen vastomlijnd zone 30-beleid hebben. ‘Het gewest heeft hier een leidende rol gespeeld, en dat is op zich goed. Maar daar stopt het ook. De signalisatie moet beter, en de infrastructuur moet aangepast. In Brussel staan we vreselijk achter met goede verkeersinfrastructuur’.

‘Een uitzondering is de vervoersmaatschappij MIVB. Die biedt goed openbaar vervoer op maat van de stad. Dat is een positief voorbeeld van hoe één gewest en voldoende financiële middelen het verschil maken’.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt benadrukt dat voor 2021 al meer dan 65% van de Brusselse straten een zone 30 was. ‘Nu zijn we naar ongeveer 85% gegaan’, zegt Van den Brandt.

Van den Brandt wil investeren in bijkomende snelheidscamera’s, maar vindt dat je niet om de haverklap de verkeerssituatie moet veranderen. ‘Het belangrijkste is dat duidelijk werd gemaakt dat we een eenvormige zone-30-regeling hebben ingevoerd. De snelheid in woonwijken varieerde nog te vaak tussen 30 kilometer per uur en 50 kilometer per uur. Dat hebben we aangepakt’, zo klinkt het in het Brussels parlement.