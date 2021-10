N-VA over Covid Safe Ticket Brussel: ‘Tegenstemmen of onthouden’

De N-VA zal de invoering van het Covid Safe Ticket (CST) in Brussel niet goedkeuren, maar zich misschien wel onthouden. Dat zegt Brussels parlementslid Gilles Verstraeten aan Doorbraak.be Aanstaande vrijdag stemt het Brussels parlement een ordonnantie die het gebruik van het CST verplicht maakt in de Brusselse horeca. Sinds het samenwerkingsakkoord tussen de federale en de regionale overheden van 27 september kunnen deelstaten immers zelf beslissen over de toepassing van het CST. Hoewel de N-VA dat samenwerkingsakkoord goedkeurde, geeft de Brusselse…

De N-VA zal de invoering van het Covid Safe Ticket (CST) in Brussel niet goedkeuren, maar zich misschien wel onthouden. Dat zegt Brussels parlementslid Gilles Verstraeten aan Doorbraak.be

Aanstaande vrijdag stemt het Brussels parlement een ordonnantie die het gebruik van het CST verplicht maakt in de Brusselse horeca. Sinds het samenwerkingsakkoord tussen de federale en de regionale overheden van 27 september kunnen deelstaten immers zelf beslissen over de toepassing van het CST. Hoewel de N-VA dat samenwerkingsakkoord goedkeurde, geeft de Brusselse afdeling van die partij aan dat zij de bredere toepassing van het CST in het hoofdstedelijk gewest niet mee zal goedkeuren.

‘Het voornaamste probleem is dat de epidemische parameters die de invoering van het CST vergoelijken, door de regering bepaald worden, en niet door het parlement. En dat is problematisch,’ zo legt Verstraeten uit. ‘Er ontbreken in deze ordonnantie objectieve en duidelijk kwantificeerbare criteria. Die worden wel bij naam genoemd, zoals vaccinatiegraad en aantal ziekenhuisopnames, maar er wordt geen specifiek te behalen doel genoemd. De regering kan dat naar eigen inzicht invullen, en het parlement kan dus niet echt controleren.’

Te laat

‘Officieel geldt het verregaande gebruik van het CST ook maar drie maanden, maar als de volledige bevoegdheid bij de regering ligt, kan men net voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe invoeren. Het parlement kan volgens de ordonnantie daarna over de verlenging stemmen. Maar dan is het te laat. De macht die deze ordonnantie aan de regering geeft, strookt niet met het legaliteitsbeginsel dat wij voor ogen hebben: het parlement moet bepalen welke objectieve en kwantificeerbare criteria tot het gebruik van een CST kunnen leiden, niet de regering.’

‘Hetzelfde geldt ook voor de sectoren en evenementen waar het CST van toepassing zal zijn,’ zegt Verstraeten. ‘De regering bepaalt die lijst zelf, terwijl deze ook het voorwerp zouden moeten uitmaken van de ordonnantie zelf.’

Slinks

Ook Brussels Vlaams-Belang-parlementslid Dominiek Lootens-Stael zal de invoering van het CST in Brussel niet goedkeuren. ‘Wij stemmen tegen, we zijn daarin consequent,’ zegt Lootens-Stael. ‘Het is een verderfelijke strategie om iets dat niet verplicht is en dat ook moeilijk verplicht kan worden, via slinkse omwegen de facto toch op te dringen. De invoering van het Covid safe ticket is eigenlijk bedoeld om de vaccinatiegraad op te trekken. Dat steekt de regering ook niet onder stoelen of banken. Voor ons gaat dit over de grondrechten van de bevolking, onder meer over de vrijheid van vergaderen en van de persoonlijke integriteit. Wij kiezen voor de vrijheid, en zeggen neen tegen de pasjesmaatschappij.’

Ook de PVDA is een tegenstander van het CST. Volgens Brussels parlementslid Jan Busselen zal de toepassing ervan de samenleving polariseren. Voor de radicaal-linkse partij moet er meer worden ingezet op eerstelijnszorg in Brussel, in plaats van de bevolking op slinkse manier tot vaccinatie te dwingen middels een coronapas.