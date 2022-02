N-VA schiet Vivaldi te hulp met alternatieve arbeidsdeal

Als het van de N-VA afhangt, kan de Belgische werkgelegenheidsgraad op 10 jaar tijd opgekrikt worden tot 80%. Volgens de partij zal dat de staatskas 18 miljard euro extra opleveren. ‘Dit zijn geen ideologische voorstellen, maar oplossingen voor acute problemen. Men mag deze ideeën van ons stelen.’ Een opvallend zakelijke N-VA reageert opvallend zakelijk op de arbeidsdeal die de Vivaldi-coalitie maandagnacht sloot. Hoewel die deal duidelijk de stempel van de PS draagt, zegt N-VA-kamerlid Peter De Roover de federale regering…

Als het van de N-VA afhangt, kan de Belgische werkgelegenheidsgraad op 10 jaar tijd opgekrikt worden tot 80%. Volgens de partij zal dat de staatskas 18 miljard euro extra opleveren. ‘Dit zijn geen ideologische voorstellen, maar oplossingen voor acute problemen. Men mag deze ideeën van ons stelen.’

Een opvallend zakelijke N-VA reageert opvallend zakelijk op de arbeidsdeal die de Vivaldi-coalitie maandagnacht sloot. Hoewel die deal duidelijk de stempel van de PS draagt, zegt N-VA-kamerlid Peter De Roover de federale regering te hulp te willen schieten.

Wat stelt de N-VA-Kamerfractie concreet voor? Dat de Belgische – toch – arbeidsmarkt streeft naar een tewerkstellingsgraad van 80%, via 8 stappen. Zo voorziet de partij ‘doorstartbanen’ voor werknemers die zonder de arbeidsovereenkomst met hun oorspronkelijke werkgever op te zeggen, tijdelijk elders aan de slag kunnen. Na een bepaalde periode kunnen zij dan beslissen om bij hun nieuwe werkgever te gaan werken, of terug te keren naar hun oude.

Hiermee wil de N-VA vooral vermijden dat conflicten met werkgevers aanleiding geven tot pijnlijke burn-outs die een werknemer richting inactiviteit duwen. Ook zou een werkgever op deze manier mensen de kans kunnen geven elders ervaring op te doen, zonder ze te ontslaan wanneer de economische conjunctuur de marges te klein maakt.

SWT afgeschaft

Ook het aan het werk zetten van gepensioneerden, studenten en inactieven zonder uitkering, is voor de N-VA een mogelijkheid. Via ‘gelegenheidswerk’ kunnen bedrijven tijdelijk jobs aanbieden aan deze inactieve groep, en mensen zo de mogelijkheid geven bij te verdienen in een maximaal belastingstelsel van 33%, en werk op maat mogelijk maken. Dit stelsel moet niet dienen om mensen voltijds aan de slag te krijgen, maar om tijdelijke werkbehoeften op te vullen.

Tegelijkertijd wil de N-VA-Kamerfractie wel dat het zogenaamde SWT-stelsel (Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag) wordt afgeschaft. Door dat stelsel komen vele late vijftigers op de arbeidsmarkt terecht zonder kans op een nieuwe job. Bovendien kost het de sociale zekerheid veel geld. Voorwaarde voor het uitdoven van SWT is wel dat het stelsel van doorstartbanen werkt.

Degressieve uitkeringen

De meest verwachte ingreep in de arbeidsmarkt, is natuurlijk de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. In de eerste 6 maanden kan de werkloze voor de N-VA aanspraak maken op een verhoogde uitkering, maar daarna daalt het, om na 3 jaar te stoppen. De N-VA wil hier wel uitzonderingen voor 60-plussers met een loopbaan van 30 jaar, voor wie een opleiding voor een knelpuntberoep volgt, of voor wie kortstondige contracten afwisselt met werkloosheid. Ook wil de partij bedrijfsvoorheffing heffen op werkloosheidsuitkeringen, zodat wie werkloosheid afwisselt met werk, richting werk gedreven wordt.

Arbeidsintegratie is eveneens een belangrijk punt in het achtstappenplan. Langdurig zieken of deels gehandicapten geraken in de huidige omstandigheden niet aan het werk omdat het systeem te rigide is. Uitkeringsbehoud kan hier gecombineerd worden met een tewerkstellingssysteem van 84 uur per maand gedurende twee jaar, waardoor die flexibiliteit er wel zou zijn. Op het door arbeid verdiende wordt dan belastingen betaald, evenals een compenserende vergoeding voor het behoud van de uitkering, maar elk gewerkt uur levert wel extra op. Hiermee wil de N-VA langdurig zieken door laten stromen naar deel- of voltijdse tewerkstelling. Echter moet de flexibiliteit en combinatie met een uitkering gegarandeerd blijven voor wie niet meer kan werken.

Weg ziektebriefje

Een ander punt dat de N-VA (al lang) maakt, is het omvormen van een ziektebriefje naar een ‘geschiktheidsattest’. Hierop zou een arts kunnen aangeven welk werk een zieke wel nog kan doen, en wat niet. De N-VA wil dit in eerste instantie vrijwillig houden. Langdurige ziekte moet hiermee voorkomen worden, om al van in een vroege fase de werknemer niet richting ziekteverlof te duwen, maar in overleg met de arts en de werkgever aan te geven wat wel mogelijk is.

De laatste aanpassingen die de N-VA voorstelt, is dan de modernisering van de arbeidswet van 1971. Door die modernisering zouden werkgevers en werknemers beter aangepaste afspraken kunnen maken. Het is de N-VA vooral te doen om flexibilisering, door bijvoorbeeld overuren makkelijker uitbetaalbaar in plaats van opneembaar te maken. Op die manier wordt extra werk binnen een onderneming gestimuleerd, en heeft de werknemer meer kans om het leven te plannen, zo luidt de theorie. De Kamerfractie wijst erop dat in Centraal- en Noord-Europa, dit soort flexibiliteit zich vertaalt in een hogere tewerkstellingsgraad.

In lijn met die hervorming, is de volledige overheveling van het activeringsbeleid naar de regio’s. Nu heeft Vlaanderen wel zeggenschap over de toepassing van en de controle op tewerkstelling, maar liggen de regels wel federaal vast. Of en hoe je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt, wordt federaal bepaald. N-VA geeft er echter blijk van niet het volledige arbeidsmarktbeleid over te willen hevelen naar de regio’s, alleen de regels die de sancties bepalen. Het uitbetalen van de uitkeringen zelf wil de N-VA voorlopig bij de RVA houden. Mogelijk om aan te kunnen tonen dat alle bovenvermelde voorstellen, voorstellen zijn op korte termijn, en dus onmiddellijk afdwingbaar via asymmetrische meerderheden.

Staatshervorming?

Opmerkelijk: het woord staatshervorming valt niet, en daarmee maakt de N-VA zich salonfähig voor de Vivaldi-partijen. Na de coronacrisis zijn de problemen acuut, en moeten er acute maatregelen worden genomen om te vermijden dat België in financieel ongunstige scenario’s zou terechtkomen.

Peter De Roover: ‘Dit zijn in grote mate allemaal wetsvoorstellen die we de voorbije jaren hebben uitgewerkt. Men kan ons verwijten dat we dit niet uitgevoerd hebben toen we nog in de federale regering zaten, maar we zijn door dit parlementaire werk altijd ter beschikking gebleven na de val van de regering-Michel. Er konden meerderheden gevormd worden om een flexibeler arbeidsmarkt mogelijk te maken. Maar daarvoor was er ook voortschrijdend inzicht bij de andere partijen nodig. Nu zijn de problemen acuut.’

‘Maar wees gerust: we zijn niet kwaad als deze voorstellen van ons zouden worden gestolen. Als we ooit met de PS een deal sluiten, dan is dat opdat elk van hen in zijn regio zoveel mogelijk zijn zin kan doen. Vlaams minister van werk Hilde Crevits (CD&V) heeft tal van voorstellen voor de Vlaamse arbeidsmarkt.’

Dus toch: staatshervorming.