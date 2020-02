Nicola Sturgeon wil EU verleiden

De Schotse First Minister Nicola Sturgeon bezocht voorbije maandag het hoofdkwartier van de Europese Unie in Brussel. De minister-president sprak er onder meer met Michel Barnier. Maar een schandaal en een klacht bij de Brusselse politie wierpen een schaduw op het bezoek. En dan is er nog de brug van Boris. Pro-Europese nationalisten Nicola Sturgeon wil met haar bezoek de Schotse aversie voor de brexit benadrukken. ‘Ik ga zoveel mogelijk het Verenigd Koninkrijk beïnvloeden om de banden met de EU zo nauw mogelijk te…

De Schotse First Minister Nicola Sturgeon bezocht voorbije maandag het hoofdkwartier van de Europese Unie in Brussel. De minister-president sprak er onder meer met Michel Barnier. Maar een schandaal en een klacht bij de Brusselse politie wierpen een schaduw op het bezoek. En dan is er nog de brug van Boris.

Pro-Europese nationalisten

Nicola Sturgeon wil met haar bezoek de Schotse aversie voor de brexit benadrukken. ‘Ik ga zoveel mogelijk het Verenigd Koninkrijk beïnvloeden om de banden met de EU zo nauw mogelijk te houden’. Maar Sturgeon koestert weinig illusies op dat vlak. Haar regering wantrouwt het pro-brexit kabinet dat in Londen wordt aangevoerd door de conservatieve Prime Minister Boris Johnson. Die wil zich immers niet meer binden aan de EU.

Daarom had haar bezoek ook een andere betekenis. Sturgeon en haar Scottish National Party (SNP) willen een twee onafhankelijkheidsreferendum voor Schotland in 2021. Het is daarom belangrijk om de banden met de EU zo goed mogelijk te houden. De SNP wil van Schotland immers een lidstaat van de EU maken. ‘Uiteindelijk, wanneer – en ik geloof in die “wanneer” – Schotland onafhankelijk wordt, dan ben ik ervan overtuigd dat het pleidooi voor onze aansluiting bij de EU een heel overtuigend pleidooi zal zijn.’

S chots nationalisme op rozen

Hoewel de Britse regering duidelijk stelt dat het geen nieuw referendum toestaat, hoopt de Schotse regering er dit jaar nog een te organiseren. Er wordt echter vermoed dat de Schotse parlementsverkiezingen van 2021 een bepalende rol zullen spelen. Als de SNP erin slaagt een volstrekte meerderheid te halen, dan bezit het alle troeven in handen om de regering in Londen onder druk te zetten om een volksraadpleging toe te staan. De laatste peilingen voorspellen alvast goed nieuws voor de Schotse nationalisten. Voor het eerst sinds 2014 – het jaar waarin het eerste referendum werd gehouden – scoort het pro-onafhankelijkheidskamp consequent sterker dan de unionistische strekking.

Schotse distels in de SNP

Ondanks de positieve golf waar de SNP op surft, duiken er ook donderwolken op boven de partij. Vorige week donderdag kwam de inmiddels ex-minister van Financiën in woelige storm. Op de dag dat Derek Mackay de nieuwe Schotse begroting diende te presenteren aan het parlement in Edinburgh kwam aan het licht dat hij meer dan 270 privéberichten verstuurde naar een jongen van 16. Hij noemde de adolescent daarin ‘schattig’ en nodigde hem in — volgens de ouders van de jongen — ‘opdringerige berichten’ uit voor een privémaaltijd. De 42-jarige minister bleek de jongeling nog nooit persoonlijk ontmoet te hebben, maar merkte hem via een socialemediaprofiel op. De financiënminister diende meteen zijn ontslag in en zijn partijlidmaatschap werd tijdelijk opgeschort.

‘Europe’ verveeld met Schotse boodschap

De SNP zit ook verveeld met een politionele klacht die de partij in Brussel opliep. Op 31 januari, de dag van de officiële brexit, werd een grote lichtslogan geprojecteerd op het Berlaymontgebouw. Het was een liefdesverklaring van Schotland aan ‘Europe’. Nicola Sturgeon en andere SNP-toppers deelden het beeld ervan gretig op sociale media. De commentaar erbij liet uitschijnen dat de projectie de steun genoot van de EU. Maar dat blijkt niet te kloppen. Een woordvoerster van de EU ontkent elke betrokkenheid met de ‘Europe loves Scotland’-actie. Er ontstond hierover even een welles-nietes spelletje over de vraag of de EU-Commissie de politie contacteerde om op te treden tegen de actie.

Een brug naar Noord-Ierland

Ook de Britse premier Boris Johnson gooide zijn schaduw op het Schotse bezoek aan Brussel. Hij roffelde opnieuw de trommel over zijn idee om een brug op trekken die Noord-Ierland met Schotland verbindt. Blijkbaar zijn Britse ambtenaren de haalbaarheid van het plan aan het onderzoeken. Architecten spraken zich al positief uit. Sturgeon zag zich verplicht om hier ook matig positief op te reageren. Hoewel, ze vindt dat ‘indien de premier 20 miljard pond op overschot heeft om hierin te investeren’, hij dat geld dan beter stopt ‘in belangrijkere prioriteiten’.