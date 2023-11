Nieuwe Doorbraakcolumnist Rik Torfs: ‘Journalisten mogen geen moraalridders zijn’

Vanaf morgen vernieuwt Doorbraak. Met een nieuwe website komt ook een heroriëntering. Van ‘Doorbraak, meer dan een mening’ gaan we naar een volwassen journalistiek medium. Daarnaast blijft er plaats voor opiniestukken en columns. Gisteravond kregen de aanwezigen op het jaarlijkse sponsordiner al een voorproefje van de ‘Big Bang’ die morgen plaatsvindt.

WM

Focus op journalistiek

Hoofdredacteur Pieter Bauwens lichtte tijdens zijn openingsrede toe waar het nieuwe Doorbraak voor staat: ‘Ander nieuws, Anders bekeken’, “Complexloos Vlaams’ en ‘U leest, maar denkt wat U wil’”. Doorbraak blijft Doorbraak, maar na tien jaar zien we dat de tijden veranderd zijn. Toen we in 2014 met dit project begonnen, wilden we het verschil maken door ruimte te geven aan een brede waaier van opinies.’

‘Gaandeweg hebben we gemerkt dat we ook op journalistiek niveau het verschil kunnen maken. Daar hebben we de laatste drie jaar hard aan gewerkt. We bouwden een kernredactie uit met professionele journalisten. Vandaag maken we echt de omslag: we zijn een journalistiek medium en niet louter een opinieblog.’

Geen nieuwe moraalridders

Naast het journalistieke team is er ook plaats voor vaste én ook nieuwe columnisten. Eén daarvan is Rik Torfs, die als gastspreker de aanwezigen trakteerde op een beschouwing over de rol van de media in Vlaanderen. Daarbij staat de vaststelling dat we in een verschraald medialandschap leven centraal. ‘Er is behoefte aan media en journalisten die op geen enkele manier onderling inwisselbaar zijn, elkaars ideeën grondig bestrijden maar die desondanks allemaal in het publieke debat welkom zijn. Die onderlinge inwisselbaarheid van journalisten is een enorme zwakte van onze media.’

WM

Voor Torfs is net de correcte omgang met verschillende meningen van cruciaal belang. Vastzitten in het eigen grote gelijk en een gebrek aan gerede twijfel bevriest een samenleving. ‘Beschaving is: met ambiguïteit kunnen leven’, zei de kerkjurist. ‘Daarom mogen journalisten geen moraalridders zijn die zich vooral op emoties baseren. Die vinden immers altijd de juiste oplossing.’

Voor de journalisten onder ons, die lijden onder een triest bestaan door hun onontkoombare omgang met politici, had Torfs tot slot ook nog een opsteker klaar. ‘Het verschil tussen journalisten en politici is dat journalisten altijd gelijk hebben. Al valt het tegelijk op hoe slaafs ze vaak politici volgen.’

Gevleugelde woorden, al vrezen we dat de bescheidenheid ons noopt om eerder toe te geven aan zijn oproep om de ambiguïteit te omarmen en met twijfel te leren leven. Uiteindelijk willen we niet verworden tot de zoveelste moraalridder. Want: wij schrijven, U leest, en vooral: U denkt wat U wilt. Vanaf morgen zal Doorbraak des te meer Doorbraak zijn. Hopelijk ook met uw steun.