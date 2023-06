Nord Stream toch tot ontploffing gebracht door Oekraïne

'Wat mij betreft wijst alles in de richting van Rusland', zei oud-commandant Mart de Kruif, in De wereld vandaag op Radio 1, acht maanden geleden. Hij had het over de explosie van de gasleidingen van Nord Stream. Hij zit in dezelfde flow als al onze media en hun experten, minstens even ijverig in het creëren van een vals wereldbeeld als de ex-Sovjet-wereld. Het gaat hier immers om wereldhegemonie, het verwerven van prestige, grondstoffen, zeeroutes… Kortom, veel geld voor de bovenste…

‘Wat mij betreft wijst alles in de richting van Rusland’, zei oud-commandant Mart de Kruif, in De wereld vandaag op Radio 1, acht maanden geleden. Hij had het over de explosie van de gasleidingen van Nord Stream. Hij zit in dezelfde flow als al onze media en hun experten, minstens even ijverig in het creëren van een vals wereldbeeld als de ex-Sovjet-wereld. Het gaat hier immers om wereldhegemonie, het verwerven van prestige, grondstoffen, zeeroutes… Kortom, veel geld voor de bovenste kaste van beide betrokken partijen: het Westen, en het Oosten.

De VRT gaf militair historicus Kris Quanten een spreekbuis om meteen ook maar de schuld van het breken van de Kachkova-dam door te spelen naar Rusland. Ook nu beschuldigt De Kruif (op Nederlandse media) meteen Rusland. De experten moeten nu wel terugkomen op hun beweringen van acht maanden geleden: The Washington Post publiceerde zonet dat de sabotage van Nord Stream uitgevoerd werd door ‘een groep van zes Oekraïense militairen’.

Schuld op Oekraïne schuiven?

The Washington Post is in het bezit van gelekte militaire documenten. Nogmaals. Wat zeggen die? Een Oekraïense speciale eenheid, onder commando van het Oekraïense leger, voerde de sabotage van Nord Stream uit. De Biden-regering was volgens de gegevens van de krant reeds drie maanden op voorhand op de hoogte van de planning. Een niet vernoemde Europese ‘intelligence service’ bracht de CIA in juni 2021 ervan op de hoogte dat Oekraïne de sabotage plande. Duitse onderzoekers hielpen mee aan het speurwerk. Oekraïne ontkende iedere betrokkenheid bij de explosie, en verwees naar Rusland.

Waarom een krant zoals The Washington Post, die toch sterk deel uitmaakt van het westers blok, en dus normaal geen informatie gaat publiceren die Oekraïne in een slecht daglicht stelt dit doet, is op het eerste gezicht onduidelijk. Mogelijk willen ze niet te kijk gezet worden door sociale media, zoals gebeurde met de documenten omtrent het Oekraïense tegenoffensief. Of mogelijk schermen ze een belangrijk kopstuk af: Biden, bijvoorbeeld.

Noorwegen als gevolmachtigde

De betrokkenheid van de ‘Biden administration’ was reeds uitvoerig beschreven door Seymour Hersh, winnaar van de Pulitzer-prijs. De journalist kreeg die prijs omdat hij een onder de mat geschoven bloedbad van het VS-leger, in Mỹ Lai, Vietnam, onthulde in 1969. De man schrijft in The New Yorker over militaire en veiligheidszaken. Hij mag dan al 86 jaar oud zijn, zijn hersens, en zijn mondelinge en schriftelijke communicaties staan nog enorm scherp. Hij schrijft dat de planning van de sabotage van Nord Stream geleid werd door de CIA, en dat ze werd opgevolgd door Biden.

De ganse operatie moest wel zó uitgevoerd worden dat de militaire verantwoordelijkheid nooit naar Amerikaanse militairen of naar Biden kon leiden. Daarvoor heb je dus een ‘proxy’ nodig. Een ingewikkelde informaticabenaming voor een ‘tussenpersoon’ die u afschermt. Een huurmoordenaar bijvoorbeeld, die geen enkele band mag vertonen met de opdrachtgever. ‘Noorwegen was de geschikte proxy’, zegt Seymour Hersh. Neen, het was Oekraïne zegt nu The Washington Post. Dit laatste is een meer logische optie. De verklaring van The Washington Post weegt wel zwaar op ‘proxy’ Zelenski.

‘Fake news‘

De krant Kyiv Post (‘Ukraine’s global voice’) neemt op 7 juni nota van de beschuldigingen. De krant merkt op dat één maand na het artikel van Seymour Hersh een aantal prowesterse kranten ‘met diepe vertakkingen in de regeringen’, zoals The NY Times, The Washington Post en de Duitse Die Zeit, ARD en SWR, plots een versie publiceren die de sabotage toeschrijft aan een ‘pro-Oekraïne’-groep. Volgens Kyiv Post een klassieke door de CIA gestuurde poging om mist te spuiten, en verbindingen met Washington te verdoezelen. De ‘proxy’-mensen van Kiev voelen, met andere woorden, dat opdrachtgever en brein achter het gebeuren, Washington, probeert de schuld op hen te steken.

Tegelijkertijd schermen ze Zelenski wat af, want de dader is een ‘pro-Oekraïne’-groep. Geen ‘Oekraïne’-groep, aangestuurd door Zelenski, dus. En als het toch een Oekraïne-groep is, dan is ze eerder aangestuurd door generaal Zaloezjni, dus niet door Zelenski. Kyiv Post beschuldigt de boven genoemde, normaal gezien ‘geallieerde’ westerse kranten voor dit fantasierijke verhaal als generatoren van fake news.

Westerse pers

Een blamage voor de hoogstaande westerse pers, dit keer door een Oekraïense krant. Voor zover die blamage nog nodig was. Onze mainstream media fantaseren erop los om kopstukken/opdrachtgevers, in dit geval Biden en Zelenski, af te schermen. En ook om onze politici af te schermen, die niet meer weten van welk hout pijlen te maken. Gelukkig hebben ze nog Russisch lng-gas, en uranium voor Doel en Tihange à volonté. Onder andere.

Ik bespaar u de details van het vorige fantasierijke belangrijke verhaal van de westerse kranten waarin een jacht met de mooi gevonden naam Andromeda figureert, waarvan de binnenkant sporen vertoont die overeenkomen met sporen op de geëxplodeerde pijpleidingen! Het was onhoudbaar, zelfs voor ‘kwaliteitskranten’. Het James Bond-gehalte sprak aan, maar was iets te doorzichtig. Het nog vroegere, ook mooie verhaal van de getrainde Russische zeehonden was al opgeborgen. Vandaar het nieuwe verhaal, dat opdrachtgever Biden isoleert van uitvoerder Zelenski.

Onze Vlaamse media en experten surfen mee op dit soort golven. Stash Luczkiw, de auteur van het Kyiv Post-artikel, trekt bovenvermelde kranten terecht in het belachelijke. Hij vraagt zich af of er niks aan het rotten is op de zeebodem die aanleunt bij Denemarken. Een mooie allusie naar Shakespeare: ‘Something is rotten in the State of Denmark.’

Vertrouwen slinkt

En de Zweedse commissie die was aangesteld om alles op te klaren? Haar rapport mag het daglicht niet zien. Deze klucht gaat nu herhaald worden voor de Kachkovka-dam. Dit kost wel enorm veel mensenlevens, en veroorzaakt drama’s voor nog veel meer mensen. Tegelijk gaan meer en meer lezers hun vertrouwen in de reguliere media verliezen. En in de elite die deze media controleert. Als het niet in hun narratief past, dan wordt het dus niet gepubliceerd. Dus graag een grondig onderzoek naar de oorzaak van de miserie. En deze keer publicatie van het resultaat ervan.