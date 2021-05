Nurses for Freedom op La Boum 2: ‘We zijn ons vertrouwen in dit beleid kwijt’

Zaterdag waren we aanwezig op La Boum 2. We waren er in het gezelschap van een afvaardiging van Nurses for freedom. Die hadden het plan opgevat om witte rozen uit te delen aan de politie. Verder wilden zij de jongeren een hart onder de riem steken, hun steun betuigen en indien noodzakelijk een muur vormen tussen de partijen om conflict te vermijden. Nurses for freedom begon als een Whatsappgroep waarin verpleegkundigen hun ervaringen op het terrein delen. Zij hebben ondertussen…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Zaterdag waren we aanwezig op La Boum 2. We waren er in het gezelschap van een afvaardiging van Nurses for freedom. Die hadden het plan opgevat om witte rozen uit te delen aan de politie. Verder wilden zij de jongeren een hart onder de riem steken, hun steun betuigen en indien noodzakelijk een muur vormen tussen de partijen om conflict te vermijden.

Nurses for freedom begon als een Whatsappgroep waarin verpleegkundigen hun ervaringen op het terrein delen. Zij hebben ondertussen een facebookpagina met een zesduizendtal volgers. Hun vaststelling is dat er veel rammelt aan het officiële narratief. Zij hebben hun twijfels bij de waarde en de noodzaak van de ingevoerde maatregelen en merken op het terrein dat de werkelijkheid niet overeenstemt met het officiële verhaal, zoals het door de overheid en de media gebracht wordt. Hun conclusie is dat de vrijheidsbeperkende maatregelen zo snel mogelijk moeten worden opgeschort, omdat de negatieve gevolgen onnoemelijk veel schade toebrengen en hun nut alsmaar meer ter discussie komt te staan. Een discussie die jammer genoeg niet publiek gevoerd kan en mag worden.

Om die reden werden de namen van de gesprekspartners veranderd. We hebben ze — ook wij gaan met onze tijd mee — zelfs genderneutraal gehouden. De angst voor ontslag is bijna tastbaar aanwezig. De echte identiteit van onze gesprekspartners is bij de redactie bekend.

Maatregelen leiden tot onhoudbare toestanden

Maxime: ‘Wij hebben besloten hier aanwezig te zijn omdat we de jeugd steunen in hun schreeuw om meer vrijheid. Aan hen worden nu al meer dan een jaar lang allerlei beperkingen opgelegd die stilaan onhoudbaar zijn geworden. We worden op ons werkterrein geconfronteerd met de weerslag van wat we stilaan de waanzin zijn beginnen noemen.’

Wat bedoel je daarmee?

Maxime: ‘Ikzelf werk in een woonzorgcentrum als verpleegkundige. Ik zie al heel de tijd hoe onze bewoners in afzondering worden geplaatst. Vooral na de vaccinatie is bij mij de knop omgedraaid. Hen was vrijheid beloofd. Die is er niet gekomen. Integendeel, er zijn nog steeds strikte maatregelen van toepassing. Blijkbaar is de vaccinatie niet de beloofde weg naar de vrijheid. Nog steeds mogen onze ouderen hun familie niet zien….’

‘En het gaat nog veel verder. Er is het verhaal van een bewoner die na twee dosissen te hebben ontvangen toch plots positief testte. De man, die in de negentig was, was niet ziek. Enkel positief getest. Toch moest hij in quarantaine en mocht hij zijn kamer niet meer verlaten. Hij begreep dit niet. Ze hebben uiteindelijk besloten om hem op bed te fixeren, omdat hij niet op de kamer wou blijven. Dat heeft geleid tot doorligwonden, met als gevolg sepsis en een bloedvergiftiging, waaraan hij is overleden. En wat stond er op het overlijdenscertificaat? Covid!’

‘Die man is misschien wel door corona overleden, maar in elk geval niet aan covid. Wel aan de maatregelen!’

Vaccinatietwijfel

Jullie hebben twijfels bij de vaccinatiecampagne?

Dominic: ‘Voor de duidelijkheid: niemand bij ons is anti-vaxxer. Twijfels zijn er wel. Dat onderscheid is belangrijk, maar wordt vooral in de media alsmaar minder gemaakt. Ikzelf werk als verpleegkundige in verschillende ziekenhuizen. Ik sta al heel de crisis lang in nauw contact met patiënten. Wij houden ons strikt aan de noodzakelijke hygiëne-maatregelen: mondmasker, handen wassen, materiaal ontsmetten, afstand bewaren waar mogelijk.’

‘Velen onder ons hebben echter bedenkingen bij de veiligheid van deze vaccins. Niemand zegt dat ze onveilig of gevaarlijk zijn, maar je kan niet om het feit heen dat er niets bekend is over de veiligheid op langere termijn. Het gaat hier om vaccins die ontwikkeld werden met een volledig nieuwe techniek. Daar mogen we ons toch nog zorgen over maken?’

‘Daar komt bij dat ze blijkbaar niet beschermen tegen overdracht van het virus. Dat is voor mij het belangrijkste aspect: ik wil mijn patiënten beschermen. Het moment waarop men mij zegt dat je na vaccinatie het virus niet meer kan doorgeven, laat ik me onmiddellijk inspuiten (Moderna en Pfizer zouden wél beschermen tegen overdracht volgens studies – nvdr). Geen twijfel aan. Voor mij primeert het belang van de patiënten en dan wil ik een risico op lange termijn voor lief nemen. Maar niet klakkeloos. Er is tijdens deze crisis al zoveel gelogen en bedrogen door zogenaamde experten en beleidsmensen. Het vertrouwen is weg.’

Vertrouwen in media loopt deuk op

Het vertrouwen is weg. Dat blijkt een rode draad in al jullie getuigenissen. Niet enkel het vertrouwen in het beleid, maar ook dat in de media heeft een flinke deuk gekregen…

Alexis: ‘Die staan al heel de tijd aan de kant van het beleid. Kritiekloos. Er is geen plaats voor andere meningen. Mensen zoals Sam Brokken en Lieven Annemans werden afgemaakt. Ook wij worden hiermee geconfronteerd. Heb je dat stuk gelezen op de site van de VRT? Van de hand van een zekere Rien Emmery… Ook één van de “factcheckers” van Knack. Die hebben maar één bedoeling: iedereen die kritiek of een andere kijk op de zaak heeft wegzetten als halve garen!’

Robin: ‘Inderdaad. De factcheckers van Knack hebben ons al onder vuur genomen. Wij hadden berichten ontvangen over besmettingen bij het Wit-Gele Kruis in West-Vlaanderen. In die berichten werd gesproken over de Indische variant. We hebben dat op onze facebookpagina gezet. Daar zijn ze opgevlogen. Ondertussen kwamen we er achter dat het niet ging over de Indische variant. We hebben die informatie duidelijk gecorrigeerd en ons geëxcuseerd voor de vergissing, nog voor het artikel van Knack online kwam. Maar dat wordt natuurlijk niet meegegeven. Dat doet er blijkbaar niet toe.’

Alexis: ‘Wij zijn geen journalisten. Wij hebben het over de zaken die we opvangen vanop het terrein. Daar zitten natuurlijk soms onjuistheden tussen, maar wij willen geen desinformatie verspreiden. Ons wordt kwade wil verweten. Op basis van wat? Die factcheckers hebben enkel oog voor groepen zoals de onze. Ze zouden beter eens de “facts” checken van de overheid. Maar dat is waarschijnlijk te moeilijk.’

Maxime: ‘Die Emmery heeft het in zijn artikel over “off the record”-gesprekken — let op het meervoud — met leden van Nurses for freedom. Hij heeft met welgeteld één iemand van ons gesproken, en die heeft hem zelf gecontacteerd om hem duidelijk te maken dat we met hem niet wensen te spreken. Verder suggereert dat sujet dat we niet allemaal verpleegkundigen zouden zijn. Het lef!’

‘We zouden ook maar een kleine minderheid zijn. Dat baseert hij op ons aantal volgers. Natuurlijk, velen zijn bang om onze groep te volgen. Iedereen weet dat dit soort figuren met argusogen meekijkt. De mensen zijn bang om commentaar te krijgen, een ban op te lopen en zelfs hun job te verliezen. Mooie sfeer daar op facebook. Daar mag die kerel fier op zijn, want die factcheckers doen ook dienst als spionnen voor facebook.’

Geen interesse in verhaal

Tijdens onze conversatie wordt aan ploegen van verschillende mainstream media duidelijk gemaakt dat ze niet in beeld wensen te worden gebracht. Kordaat worden de collega’s wandelen gestuurd. Het zit de Nurses duidelijk hoog.

Laten jullie hier niet de kans voorbij gaan om je verhaal te brengen?

Maxime: ‘Die willen ons die kans helemaal niet bieden. Zij hebben enkel de bedoeling om ons weg te zetten als idioten. Dat laten we niet gebeuren. Weet je, wij zijn verpleegkundigen en zorgverstrekkers. Wij staan met passie en enthousiasme in ons vak. Wij hebben voor dit beroep gekozen, het is een roeping. We voelen ons de laatste tijd misbruikt. We zijn zogezegd de helden waarvoor ze buiten kwamen om te applaudisseren, maar eens we onze mond open doen en vrijuit spreken over ónze ervaringen, die niet stroken met de berichten in hun kranten, dan verandert de toon. Zij hebben geen respect voor ons en zijn niet geïnteresseerd in wat we te zeggen hebben.’

Robin: ‘Over die heldenstatus wil ik wel iets zeggen. Niemand van ons heeft daarom gevraagd, hoewel ik sommige collega’s wel zie genieten van die status. Wij zijn geen helden, wij doen gewoon ons werk. Zoals altijd. Omdat we dat graag doen, omdat we daarvoor hebben gekozen. Ook in de voorbije jaren was het steeds druk tijdens de wintermaanden, wanneer de ziekenhuizen vol liggen met patiënten die in de problemen komen door virale infecties. Niets nieuws onder de zon. Wij klagen dit ook al jaren aan. Herinner je je de Witte Woede? Waar ging dat over, denk je? Maar toen was dat allemaal geen probleem. Nu ineens wel, blijkbaar.’

Geen structurele oplossingen

‘Over structurele oplossingen wordt er niet gesproken. Er werd nog niet één extra bed op intensieve zorgen bij gecreëerd. Nochtans blijkt er geld genoeg te zijn om mensen te ondersteunen die kreunen onder de maatregelen die niets bijbrengen. Dan komen ze steeds weer af met het argument dat er geen personeel te vinden is voor extra IZ-bedden. Dat is een flagrante leugen. Er staan er genoeg te springen om op intensieve te gaan werken. Dat is een job voor de ambitieuzen onder ons, en die zijn er genoeg.’

‘Vreemd genoeg is er geen sprake meer van personeelstekort wanneer ze ons willen dwingen om ons te laten vaccineren. Dan kan er gedreigd worden met ontslag, of verwijdering uit de diensten waar zorg wordt verstrekt. Vreemd, niet? Of toch op zijn minst paradoxaal?’

Rozen voor de zwijnen?

Ondertussen stroomt er steeds meer volk toe. Onze verpleegsters beginnen aan hun missie om rozen uit te delen en hun boodschap van vredevol protest te verkondigen.

Hoe zijn de reacties op jullie optreden?

Maxime: ‘Ik ben net langsgegaan bij de politiemensen die hier staan. Sommigen nemen de roos aan, anderen niet. Velen staan er wat onwennig bij en weten niet goed hoe te reageren. Ik heb met hen gesproken. Het blijkt dat ze hier ook niet allemaal met evenveel overtuiging staan, maar zij hebben hun job te doen en dat is het handhaven van de orde en het laten respecteren van de maatregelen. Ik heb daar alle begrip voor. We gaan nu de rest van de rozen uitdelen onder de jeugd om ook hen een hart onder de riem te steken.’

Ook bij het publiek zijn de reacties gemengd. De meesten appreciëren het gebaar, maar er zijn uitzonderingen. Op een bepaald moment komen enkele verpleegkundigen gedesillusioneerd terug.

Dominic: ‘Ongelofelijk! We kwamen aan bij een groep jongeren. Die hadden duidelijk al behoorlijk gedronken. Ze begonnen te schelden en hebben ons zelfs bespuwd. Die zijn hier duidelijk niet om vredevol te manifesteren. Ik vrees dat het uit de hand gaat lopen…‘

Alexis: ‘Dit had ik niet verwacht. Dit zijn niet de mensen die wij komen ondersteunen. Hier komt heibel van. Wij distantiëren ons van elke vorm van geweld. Je zal zien, het zijn dit soort types die er voor gaan zorgen dat wat mooi had kunnen zijn in een tragedie eindigt.’

Het loopt uit de hand

Even later is het zover. Het groepje waar de verpleegkundigen het over hadden en dat hen bespuwde, begint onderling te vechten. Aanwezige politieagenten komen tussen, maar het geweld keert zich tegen hen. Ze worden omringd door deelnemers aan de manifestatie die er zo voor zorgen dat ze zich kunnen terugtrekken.

Dat is het kantelmoment voor La Boum 2. De politie laat versterkingen aanrukken, die massaal in colonne komen aangereden. Enkele heethoofden bekogelen de voertuigen met flessen en stenen. Dat de scherven in het rond vliegen en omstaanders raken, deert hen niet. Vier waterkanonnen zijn meegekomen om de massa onder controle te houden. Het wordt duidelijk serieus.

Wanneer de ordetroepen ingrijpen, vormen de Nurses for freedom een ketting tussen de massa en de politieagenten. Zij blijven dit volhouden, tot de situatie volledig escaleert. Maxime getuigt met enige trots.

‘We hebben gedaan waarvoor we gekomen zijn. Meer kunnen we ook niet doen. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat we hier ware om de jeugd te ondersteunen in hun schreeuw om meer vrijheid. We zijn hier niet om de amokmakers te steunen. Daar nemen we uitdrukkelijk afstand van.’

‘Ik weet dat je een mooie foto hebt genomen van één van ons. Mag ik je vragen om dat beeld mee te geven, en niet dat van de rellen? Dank je!’

Politiegeweld kaderen

Ondertussen circuleren er al beelden van politiegeweld die rijkelijk becommentarieerd worden. Na afloop hebben we contact met een politieman die een overzicht had op de gebeurtenissen.

‘Er was deze keer vanaf het begin veel spanning te bespeuren. We wisten al snel dat het ging escaleren en hebben dan ook alles in gereedheid gebracht om de situatie onder controle te houden. Alleen is dat in de gegeven omstandigheden niet gemakkelijk.’

‘Er is een gewonde gevallen die hard geraakt werd door het waterkanon. Zo’n zaken gebeuren niet opzettelijk, maar dat kán gebeuren. Onze mensen zijn erop getraind om zo min mogelijk schade te berokkenen. Een waterkanon produceert onder druk een krachtige straal. De mensen onderschatten dat en zo gebeuren er ongelukken. Wij betreuren dat.’

Over de beelden van het politiegeweld heeft de man ook iets te zeggen. ‘Ik ga me niet uitspreken over deze specifieke situaties, maar ik wil wel kwijt dat het optreden in de volledige context moet worden gezien. Er waren groepen gesignaleerd waarvan we wisten dat ze betrokken waren geweest bij gewelddadige incidenten. Onze helikopter en de drones maken haarfijne beelden, waardoor we heel goed weten met wie we te doen hebben. Van de beelden die circuleren kan je niet afleiden wat er aan vooraf is gegaan. Ze missen context. Een grondig onderzoek zal moeten uitwijzen wat er aan de hand was.’