Oekraïners sterven omdat wij hen in de steek laten

Poetin is de nieuwe Hitler. De dictator wil zijn Russische rijk uitbreiden en wie gelooft dat zijn annexatiehonger over zal zijn na Oekraïne vergist zich. Biden, Macron en Scholz zetten daar de kracht van de diplomatie tegenover en net dat is hun zwakte. Ze lieten vier puntjes op hun hand tekenen en lanceren de hashtags #nietOekraïnepesten en #megejost. Ze zullen net als Chamberlain en Daladier, met hun Verdag van Munchen, van een kale reis thuis thuiskomen. Hitler trad destijds het Verdag van Munchen sneller met de voeten dan Chamberlain terug in Groot-Britannië was. Poetin is niet anders. Hij is geen man van woorden en beloftes, maar een man van daden, harde daden.

Poetin is de nieuwe Hilter

De Westerse woke-presidenten met fluwelen tongen lieten Poetin jaren aan een stuk begaan en bouwden zo aan zijn zelfverzekerde houding. Toen Rusland vlucht MH17 uit de lucht schoot en 298 mensen het leven lieten, werd lauwtjes gereageerd. Toen hij de Krim brutaal annexeerde was er een redundantie van tandeloze woorden en werden tijdelijke sancties opgelegd die de Russen en hun bedrijven geopolitiek ostraceerden, maar de politieke ziel van Poetin niet raakten.

Toen hij contraspionnen en politieke tegenstanders zoals Aleksandr Litvinenko, Aleksej Navalny en Sergej Skripal en zijn dochter Joelia tot in het Verenigd Koninkrijk vergiftigde met polonium en novitsjok-zenuwgas, weerklonk er hoogstens wat geroezemoes. Toen zijn clickfarms democratische verkiezingen versjteerden en manipuleerden om Russische medestanders aan de macht te helpen, was de stilte oorverdovend. Hij legde maanden aan een stuk de computers en het netwerk van ons leger plat. Dandy De Croo wisselde van onderbroek en plastron en liet Poetin ongemoeid in zijn cyberoorlog.

Groene gasverslaving

Iedereen weet dat de economische sancties ons nu reeds als een boemerang in het aangezicht ontploffen en mocht Poetin de gaskraan dichtdraaien, grijpt hij ons bij de keel en valt onze ganse economie in duigen. Poetin heeft het Westen bij de keel en dat hebben wij te danken aan het sluiten van onze kerncentrales en steenkoolcentrales. Het lijkt erop dat wij een keuze hebben: de CO2 uitstoot verlagen of communistische overheersing van een Russische dictator. Dankuwel Greta, Anuna, Tinne en Meyrem. Als jullie op 18 maart door jullie gasverslaving en kernenergiehaat koppig blijven in het ondersteunen van Rusland, dan hoop ik maar één ding, een ongeziene gele hesjes woede die elk groen electoraal blaadje afrukt.

Tandeloze laffe flutpolitici

Donderdag werd in het parlement een laf discours van politieke masturbatie en zelfverheerlijkende pseudo-empathie te berde gebracht. Alle politieke partijen pleiten voor harde economische sancties en het sturen van keukens, helmen en andere belachelijk materiaal. Iets wat trouwens onmogelijk was omdat de luchthavens reeds lang waren platgebombardeerd. Tegen de tijd, dat we met een colonne vrachtwagens in Oekraïne geraken, staan de Russen al lang aan de Oostgrens van de NAVO.

Onze Belgische vertegenwoordigers mogen tranen in de ogen laten opwellen met hun vals empathietheater, het helpt de Oekraïners niet. Geen enkel politieke partij pleitte voor een actie die ook maar één Oekraïens leven kan redden. Beste verkozenen van dit land, slaap zacht in jullie pluchen zetels met jullie overvloedige maandwedde. De Oekraïers kunnen zich niet verwarmen met het deken van jullie schijnvertoning van medeleven. Jullie laf gedrag en woordenkermis weerklinkt tot in Moskou, waar men vodkazuipend de kogels voor de arme Oekraïners oppoetst.

Hand in eigen boezem

Voor we de vinger wijzen naar om het even wie, moeten onze zwakke westerse leiders de hand in eigen boezem steken. Een dictator bestrijd je niet met een exegetisch woordencircus of met het pathetisch opleggen van economische sancties zonder échte waarde. Een kretologie van pseudo-empathische tweets en egostrelende speeches houdt Poetin niet wakker.

Economische sancties schaden ons meer dan de Russen en ebben dan ook snel weg éénmaal de camera’s een ander doelwit ontdekten. Binnen maximaal veertien dagen reikt het Russische rijk terug tot aan de grenzen van de NAVO. Het vrije democratische Oekraïne betaalt de prijs van de haveloze tekortkoming van Westers kloekmoedigheid. De Oekraïners sterven omdat wij hen in de steek lieten. Shame on you, westerse prutsleiders met speeches en showpersconferenties.

