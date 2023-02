Omkoopschandaal Europees Parlement: Poolse christendemocraat op loonlijst Verenigde Arabische Emiraten

De Poolse christendemocratische Europarlementariër Radosław Sikorski blijkt smeergeld te ontvangen van de Verenigde Arabische Emiraten. Sikorski profileerde zich altijd als extreem pro-Amerikaans, nu blijkt de politicus vooral niet vies van geld. De betalingen ontkent hij niet, de belangenverstrengeling wel.

Sikorski is een beetje een buitenbeentje. Tijdens zijn vroegere carrière voor zijn zitje in het Europees Parlement dook hij vaak op in Amerikaanse organisaties die geassocieerd werden met het Amerikaans militair-industrieel complex. Afgelopen zomer haalde hij nog de internationale media door de Amerikanen op Twitter te bedanken voor de sabotage van de Russisch-Duitse gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2.

100.000 dollar per jaar

Sikorskis roepnaam is Radek. Via zijn huwelijk met de Amerikaanse publiciste Anne Applebaum loopt hij ook extra in het oog. Applebaum is een zeer anti-Russische opiniemaakster. Ze ziet overal Russische beïnvloeding. Dikwijls terecht, maar ze is ook één van de influencers die steevast beweren dat media buiten de mainstream met Russisch geld fake news publiceren.

De Nederlandse avondkrant NRC/Handelsblad onthulde vrijdag dat Radek Sikorski meer dan 100.000 euro per jaar ontvangt van de Verenigde Arabische Emiraten voor vage opdrachten als adviseur of deelnemer van conferenties. De krant is behoorlijk specifiek: ‘De prominente buitenlandwoordvoerder en voormalig Pools minister van Buitenlandse Zaken, reist zo’n twee keer per jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten, voor een kosteloos verblijf in luxe resorts. En dat niet alleen: Sikorski krijgt zelfs betaald van zijn gastheren. Naast zijn salaris als Europarlementariër, van netto 7.646 euro per maand, ontvangt hij jaarlijks nog eens 100.000 dollar (93.000 euro) van de Emiraten, voor het adviseren over de conferentie.’

Een pikant detail dat het NRC gaf: ‘De conferentie zelf wordt inmiddels bezocht door een besloten groep van zo’n 150 politici en analisten, onder wie afgelopen jaar EU-buitenlandchef Josep Borrell. Pers is niet welkom, alles vindt plaats onder regels van beslotenheid.’ Dit laatste roept extra vragen op over de Spaanse socialistische vicevoorzitter van de Europese Commissie Josep Borrell en andere betrokken politici.

Meldingsplicht

De deelname is deontologisch een ernstig probleem want als lid van het Europees Parlement ontvangt Sikorski reeds een vorstelijk salaris. Dat is niet het grootste probleem. Parlementsleden moeten reizen, geschenken enzovoort melden. Dat deden ze vaak niet. Sinds het losbarsten van het corruptieschandaal Qatargate begonnen tal van parlementairen veel te laat reizen en geschenken aan te melden. Op die manier kwam de voorzitster van het Europees Parlement ook al in opspraak. De krant meldde dat Sikorski dit aanmelden bewust niet deed. ‘Sikorski gaf bij het Europees Parlement niet op dat hij eind vorig jaar de conferentie in de Emiraten bijwoonde, op kosten van dat land. Europarlementariërs zijn verplicht dergelijke reizen te melden. Volgens Sikorski hoefde dat in zijn geval niet, omdat hij de reis niet maakte in zijn rol als Europarlementariër. Het maakte deel uit van mijn betaalde externe activiteiten.’

Na de onthullingen dat socialistische Europarlementariërs omgekocht werden door Qatar en Marokko is opnieuw een Arabisch land betrokken. Net als bij de socialisten in het corruptieschandaal Qatargate tekende NRC op dat het stemgedrag van Sikorski duidelijk beïnvloed werd. De riante betalingen tonen geen directe invloed aan, maar ‘het blijkt wel dat Sikorski posities inneemt die de Emiraten goed uitkomen’.

Kritische blogger

Het opvallendste voorbeeld was een oproep in 2021 om maatregelen te treffen tegen de Emiraten. Dat moest een signaal zijn tegen de opsluiting van een kritische blogger. Sikorski was tegen. Ook in 2021 bleek hij een poging te steunen om een resolutie over doodstraffen in Saoedi-Arabië te verzachten. De resolutie stelde executies van dissidenten aan de kaak. Sikorski steunde een voorstel om in de tekst laten opnemen dat de Saoedi’s de laatste jaren steeds minder doodstraffen uitdelen.

Sikorski beweert dat hij stemde zoals zijn partijgenoten van de christendemocratische Europese Volkspartij. Door het wijzen op de steminstructies verlegt Sikorski de aandacht naar de EVP. Deze fractie komt nu onder een vergrootglas te liggen. Volgens Sikorski was er hoegenaamd geen sprake van belangenverstrengeling. Het mocht er natuurlijk niet aan ontbreken dat Sikorski de Russen de schuld geeft van de onthullingen over zijn lucratieve bijverdienste.