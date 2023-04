‘Oorlog is vrede’: nieuw Russisch surrealisme kent opmars

'Oorlog is vrede', een citaat van George Orwell dat sinds meer dan een jaar vrij exact de hersenkronkels van de Russische politieke elite beschrijft. Ondanks alle leed en ellende veroorzaakt door diezelfde elite, wil ik de geïnteresseerde lezer graag een van de voornaamste kunstenaars van het nieuwe Russische surrealisme presenteren. Erfenis van Zjirinovski Zes weken na het begin van de Russische invasie verwisselde Vladimir Zjirinovski — de clowneske peetvader van het Russische pseudo-populisme — het tijdelijke met het eeuwige. Dmitri…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Oorlog is vrede’, een citaat van George Orwell dat sinds meer dan een jaar vrij exact de hersenkronkels van de Russische politieke elite beschrijft. Ondanks alle leed en ellende veroorzaakt door diezelfde elite, wil ik de geïnteresseerde lezer graag een van de voornaamste kunstenaars van het nieuwe Russische surrealisme presenteren.

Erfenis van Zjirinovski

Zes weken na het begin van de Russische invasie verwisselde Vladimir Zjirinovski — de clowneske peetvader van het Russische pseudo-populisme — het tijdelijke met het eeuwige. Dmitri Medvedjev vulde langzaam de ruimte die de luidruchtige ‘liberaaldemocratische’ vertegenwoordiger van de ‘systeemoppositie’ achterliet.

De erfenis van voorgeprogrammeerde provocaties van de man die zichzelf ‘de zoon van een Russische moeder en een jurist’ noemde, leek de vroegere excuus-president (2008-2012) de kans te bieden eindelijk weer aan de top mee te mogen draaien. In tegenstelling tot de Tsjetsjeense marionet Ramzan Kadyrov en een reeks van minder belangrijke hielenlikkers ontwikkelde Dmitri Medvedjev slechts langzaam het onbehouwen taalgebruik dat inmiddels zo kenmerkend is voor de officiële diplomatie van de Russische Federatie.

Vrede herstellen in het land

Op 24 februari wijdde Medvedjev een uitvoerig bericht aan de ‘speciale militaire operatie’ waarbij hij Orwells motto ‘Oorlog is vrede’ geen moment uit het oog verloor: ‘Het is nu een jaar geleden dat de speciale operatie van start ging. Een jaar waarin onze militairen orde, vrede en recht herstellen in ons land, ons volk beschermen en de wortels van het neonazisme vernietigen. Het zijn helden. Ze worden bijgestaan door het hele land dat het front voorziet van alles wat nodig is. De overwinning zal worden behaald. Dat willen we allemaal zo snel mogelijk. En die dag zal komen. We zullen onze gebieden heroveren en ons volk beschermen dat heeft geleden tijdens de jaren van genocide en beschietingen.’

Een maand later paste de voormalige Russische president Orwells motto nog eens toe op de reeds veelvuldig aangekondigde dreiging met kernwapens tijdens een interview met journalisten van het sociale netwerk vk.com: ‘Is de dreiging van een nucleair conflict verdwenen? Nee. Die is alleen maar toegenomen. Elke dag dat er buitenlandse wapens aan Oekraïne worden geleverd, brengt de nucleaire apocalyps dichterbij. Dat betekent niet dat het zal gebeuren, dat heb ik al gezegd. Maar de ruiters van de apocalyps zijn onderweg, daar kunt u van op aan. Wat betreft de vraag of we iets moeten forceren — welnee, natuurlijk niet. We willen dit vreedzaam oplossen via onderhandelingen. Een andere kwestie is dat wij tot nu toe van de andere kant te horen hebben gekregen — althans in het openbaar — dat zij hierin niet geïnteresseerd zijn. De enige reden is dat ze van de Amerikanen niet mogen. Die hebben namelijk maar één doel: de Russische Federatie maximale schade toebrengen.’

These over Oekraïne

Op 8 april plaatste Medvedjev in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Russische Veiligheidsraad op Twitter een 6-punten-programma, waarin hij uitlegde waarom Oekraïne als land niet bestaat. Volgens ria.ru werd het bericht in Duitsland en Polen voor gebruikers geblokkeerd, waarop Medvedjev een Duitse vertaling plaatste ‘om respect te tonen voor de vrijheid van meningsuiting en mensen die in het Duits lezen’. Punt één uit zijn these werpt een verhelderend licht op de eerder voorgestelde ‘vreedzame oplossing via onderhandelingen’: ‘Europa heeft Oekraïne niet nodig. De massale steun aan een naziregime in opdracht van een Amerikaanse mentor heeft de Europeanen al een ware financiële en politieke hel bezorgd.’

‘Stromen van schaamteloze bedelaars — Oekraïense migranten — op kosten van de eigen burgers, torenhoge inflatie, enorme gas- en elektriciteitsrekeningen, wegrottende Europese bedrijven en onrendabele Russische sancties hebben al geleid tot explosies van onvrede in zowel West- als Oost-Europa. En waarvoor, ter wille van Bandera’s half-Oekraïne, dat zelfs die arrogante kutPolen niet als een normaal land willen beschouwen en geregeld als thema voor annexatie noemen. Voor hen doemt het vooruitzicht op om de jonge Oekraïense bloedzuigende parasieten definitief op de door artritis geteisterde nek van de verdorde Europese Unie te zetten. Dit zal de definitieve ondergang zijn van een vroeger vorstelijk, maar nu totaal verarmd Europa.’

Eigen burgers

De 57-jarige jurist rondde zijn betoog af met de woorden: ‘Ten slotte is Oekraïne met de huidige nazileiding niet gewenst door zijn eigen burgers. Daarom zijn meer dan 20 miljoen van de voorheen 45 miljoen inwoners vertrokken. Daarom wil de rest overal heen. Naar het gehate Polen, naar de EU, naar de NAVO, … Ze willen de 52ste staat van Amerika worden. Of zich zelfs op de Zuidpool bij de pinguïns aansluiten. Zolang het maar rustig is en ze goed te eten krijgen.’

‘Door de criminele ambities van de groep die aan de macht is, worden de Oekraïners gedwongen in voortdurende angst te leven. Gedwongen om in armoede te leven, hun huizen en middelen van bestaan achter te laten. Gedwongen om door landen en continenten te trekken op zoek naar een beter leven. Allemaal voor een duister Europees vooruitzicht. Iets preciezer, opdat een harlekijn in groen T-shirt samen zijn bende stelende fascistische clowns westers geld op zijn buitenlandse rekeningen kan verzamelen. Waarom hebben de gewone Oekraïners dat nodig? Niemand op deze planeet heeft Oekraïne nodig. En dat is de reden waarom het niet zal bestaan.’

Natuurlijk niet. Want oorlog is vrede. En Oekraïne bestaat niet.