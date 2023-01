Over fratsen van Freaky Frank, mediakevlar en dwangbuissmurfen

Politicoloog Carl Devos maakte gisteren (zaterdag 7 januari 2023), in zijn wekelijkse politieke column in HLN, dezelfde analyse als ik vorige week: ‘Het is wachten op Godot.’ Ook inhoudelijk – wel wat gepolijster geschreven – is de analyse gelijklopend. Daar heb je het dan weer: ‘Great minds think alike, though fools seldom differ’. Moeten linkse Tweetkotsers nu naast Doorbraak ook Carl Devos uitspuwen als doorbraaksel? He’s back bitches ‘He’s back bitches’ of zoals het in het algemeen Nederlands klinkt: ‘Hij…

Politicoloog Carl Devos maakte gisteren (zaterdag 7 januari 2023), in zijn wekelijkse politieke column in HLN, dezelfde analyse als ik vorige week: ‘Het is wachten op Godot.’ Ook inhoudelijk – wel wat gepolijster geschreven – is de analyse gelijklopend. Daar heb je het dan weer: ‘Great minds think alike, though fools seldom differ’. Moeten linkse Tweetkotsers nu naast Doorbraak ook Carl Devos uitspuwen als doorbraaksel?

He’s back bitches

‘He’s back bitches’ of zoals het in het algemeen Nederlands klinkt: ‘Hij is terug hoeren’. De uitspraak waarmee Conner Rousseau, professor van het groot gelijk Frank Vandenbroucke vanonder het socialistische stof haalde en in de Wetstraat dropte. Tijdens de coronacrisis blonk Freaky Frank uit door zijn smetvrees, hij werd daarbij enkel voorbijgestoken door Joël De Ceulaer. Deze laatste slaapt naar verluidt nog steeds in een bacterievrije zuurstoftent en komt enkel buiten met latexhandschoenen, schoenvestjes en chirurgisch mondmasker.

Om een nieuwe coronauitbraak te verijdelen test Freaky Frank op Zaventem gezeik van Chinezen op corona. Nu nog het gezeik van de Wetstraat controleren op rode belastingkoorts, groene woke-griep, Waalse slaapziekte, linkse graaibacterie, blauwe bof, bullshitdiarree, pinokkiopokken, en vooral op de gevaarlijke paarse parasietpest.

De arrogante fratsen van Freaky Frank hebben de regering ondertussen 200 miljoen euro gekost. De overbodige geldverslindende en foefelende testlabo’s, vervallen stocks die hij nog naar Oekraïne wou versassen, schimmige vacatures, tal van onnozele rechtszaken. De lijst gaat voort.

De laatdunkendheid waarmee hij de huisartsen stiefmoederlijk behandelt, heeft hem al meermaals een zure zetpil opgeleverd. Het deert Frank niet. Hij is de slimste en de rest is gewoon te dom om hooi te eten. Ik heb nieuws voor Frank. Hij die denkt dat hij altijd gelijk heeft, is alvast daarover verkeerd.

Politiek correcte mediakevlar

De mediamagnaten laten hun persjockey’s politici berijden en zwepen hen in de richting van een artificiële woke-maatschappij van hun politieke correctheid. Daarbij voorzien ze linkie-winkies, maar ook gemodificeerde liberalen en andere genetisch gemanipuleerde politici, van media-kevlar. Een kritiekvrije vest die hen beschermt tegen dwaze quotes en populistische platitudes.

Wanneer pukkelpoliticus Conner Rousseau zegt ‘ik voel me niet thuis in Molenbeek’, dan is dit geen bevestiging van de omvolkingstheorie, maar een schreeuw naar meer investeringen in onderwijs en kinderopvang. Is er ook maar een eenogige, dove en verstandelijk beperkte kat die gelooft dat Molenbeek er anders zal uitzien en meer als thuis zal aanvoelen als er betere scholen en kinderopvangcentra komen? Ik denk het niet. Trouwens, de jongste 30 jaar leverden de socialisten in Molenbeek 24 jaar de burgemeester.

Na de Marokkaanse voetbalrellen hadden socialisten Conner Rousseau en Philippe Close het over het crapuul dat moest worden opgekuist. Ik zie dan meteen de affiches van het Vlaams Blok voor mij met daarop een veegborstel en de slogan ‘Grote Kuis’. Deze campagne werd toen als crapuleus, verwerpelijk populistisch, laag-bij-de-grond en racistisch omschreven. Mensen die dat durfden zeggen, zoals Filip Dewinter, werden door het journaille uitgespuwd. Nu beschermt de media dergelijke uitspraken en bestempelt ze als salonfähig omdat je geen gemeenschap aanvalt maar de uitwasemen ervan.

Zeg dus niet Marokkaans crapuul of een Marokkaans probleem. Maar, onder de mensen van Marokkaanse afkomst zit er crapuul dat een probleem vormt, Belgische wetten niet respecteert, auto’s in brand steekt, vuurpijlen naar ambulanciers en brandweer afvuurt en bijgevolg moet worden opgekuist.

Dwangbuissmurfen

Als Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in een interview zegt dat de Vivaldi-regering, geleid door een liberaal, niet zijn droomcoalitie is, maar hij en zijn partij daartoe gedwongen werden, vindt plots niemand dergelijke uitspraak ondemocratisch! Ik wil wel eens weten door wie of wat de liberalen gedwongen werden om maandelijks 20.000 euro op zak te steken. Je zou haast compassie krijgen. Die sukkelaars toch! Ze werden tot de macht en dikke weddes gedwongen. Toeme toch.

Als Lachaert dan nog eens zegt dat hij graag in de oppositie zou zitten omdat hij dan alles kan zeggen zonder daarop aangesproken te worden, vindt plots geen enkele slaafse pennist dat deze uitspraak het politiek systeem ondermijnt en de parlementaire democratie ridiculiseert.

Dit was niet op de afbraak: