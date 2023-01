Paul Boonefaes in gesprek met Tim Surmont van het Europees Drugsagentschap EMCDDA

Over de drugsoorlog, de rol van Antwerpen en de opties voor beleidsmakers



De Gentse criminoloog Tim Surmont is wetenschappelijk analist bij het EMCDDA is Lissabon en verzamelt daar informatie over druggebruik en verslaving in Europa. Het 'European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction' is een belangrijk agentschap voor alle Europese beleidsmakers die met drugsproblematiek geconfronteerd worden. We hadden met Tim Surmont een gesprek over de oorzaken van het oplaaiend drugsgeweld, de rol van Antwerpen en de beleidsopties voor onze beleidsmakers. Er bestaan geen simpele oplossingen voor complexe problemen. https://youtu.be/CdL1kxGq3nI

