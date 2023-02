Paul Magnette zet zijn masker af

Vivaldi wilde een nieuwe politieke cultuur creëren, maar blinkt uit in slechte akkoorden. Met Engie is er na negen maanden nog geen definitieve overeenstemming rond de verlenging van de twee jongste kerncentrales. Deze week was er ook een akkoord over de subsidies met betrekking tot de krantenbedeling, die in de praktijk naar Bpost gaan. Ze worden verlaagd van 175 naar 125 miljoen euro voor de periode 2024-2027, maar blijven dus bestaan zoals de PS het wilde. Deze vreest immers voor…

Vivaldi wilde een nieuwe politieke cultuur creëren, maar blinkt uit in slechte akkoorden. Met Engie is er na negen maanden nog geen definitieve overeenstemming rond de verlenging van de twee jongste kerncentrales.

Deze week was er ook een akkoord over de subsidies met betrekking tot de krantenbedeling, die in de praktijk naar Bpost gaan. Ze worden verlaagd van 175 naar 125 miljoen euro voor de periode 2024-2027, maar blijven dus bestaan zoals de PS het wilde. Deze vreest immers voor jobverlies bij Bpost, voor wie in het dunner bevolkte Wallonië de bezorging van kranten, tijdschriften en publicaties van vzw’s, vakbonden en andere organisaties te duur zou worden.

Ademruimte

Indirect biedt de subsidie echter ook ademruimte voor de Franstalige pers, die in financieel moeilijke papieren zit. De liberalen houden wel zogezegd een stok achter de deur: de voorwaarden voor de subsidies kunnen wijzigen als een onafhankelijke audit, uitgevoerd door het Rekenhof in samenwerking met een ‘onafhankelijke’ partner, aanwijst dat in het verleden te veel is betaald.

Er wordt echter niet meer gesproken over de hetze rond deze subsidies die in december leidde tot het ontslag van de Vlaamse CEO Tirez, onder druk van de PS-voorzitster van de Raad van Bestuur. Er werd immers bij Bpost een intern onderzoek geopend naar de aanbesteding van het contact en het vermoeden van ongeoorloofde afspraken tussen Bpost, de uitgevers en de distributeur PPP. De PS heeft immers haar buit binnengehaald.

Compensatie BTW-verlaging

Vivaldi heeft deze week eindelijk nog eens een akkoord kunnen afsluiten. Het betreft de permanente verlaging van het BTW-tarief van 21 naar zes procent op de elektriciteitsfactuur. In het najaar van 2022 verklaarde De Croo nog plechtig dat dat enkel kon doorgaan als deze BTW-verlaging volledig gecompenseerd kon worden door een verhoging van de accijnzen.

Staatsssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) hechtte er weinig geloof aan en moest het afbollen. Nu blijkt dat zij gelijk heeft. Het compromis is een ingewikkeld kluwen, waarbij men enerzijds een onderscheid maakt tussen meer- en basisverbruik van elektriciteit en anderzijds de hoogte van het accijns laat afhangen van de energieprijzen in de markt. Bij prijsstijgingen zouden de accijnzen dalen om de elektriciteitsfactuur te drukken en vice versa bij prijsdalingen. De burger zou iets meer moeten betalen, maar niet te veel. Het systeem wordt echter zo onoverzichtelijk dat de meeste mensen het niet kunnen volgen.

Begroting in het rood

Ook de begroting gaat dieper in het rood, ondanks het in 2023 verwachte recorddeficit van 5,5 procent van het bbp. Per saldo leidt de BTW-verlaging (die bijna 900 miljoen euro kost), gedeeltelijk gecompenseerd door de accijnsverhoging, tot een tekort van 350 miljoen euro per jaar. Het bedrag valt nog mee daar het verlies van de BTW-verlaging geslonken is door de spectaculaire daling van de prijzen: als die weer stijgen neemt het opportuniteitsverlies voor de schatkist weer toe. Dat is wel een ruime interpretatie van ‘budgetneutraliteit’, waar men trouwens niet meer over spreekt.

Het belooft niet veel goeds voor de volgende werven die aangepakt moeten worden. Vivaldi heeft wel geluk: het begrotingstekort voor 2022 bedraagt 22 miljard euro (of 7 miljard euro lager dan verwacht in oktober). Dat komt door de betere groeicijfers, die voor een stuk het gevolg zijn van de uitgavendrift in de regering. Maar of dat goed is voor de lange termijn is een ander verhaal.

Magnette kandidaat-premier

De PS-voorzitter stelde zich twee weken geleden kandidaat eerste minister van België, ondanks het feit dat de verkiezingen normaal gezien nog vijftien maanden ver zijn. Hij volgt hierbij ex-president Trump in de Verenigde Staten, die er snel bij was ondanks allerlei schandalen in zijn zog.

Men kan zich echter afvragen of deze persoon, die eerder aangaf nooit te zullen doen wat Vlaanderen vraagt, de ideale kandidaat is. Hij zal immers enkel de belangen van het zuiden verdedigen en zeker niet neutraal overkomen. Hij schuilt zich achter het feit dat hij als voorzitter van de grootste partij binnen de grootste politieke familie daar recht op heeft.

Walen genieten van het leven

Magnette schoot echter de afgelopen week de hoofdvogel af. Hij stelde in het populistische roddelbladje Dag Allemaal dat het bij de Vlamingen blijkbaar in de genen zit altijd hard te werken, en dat de Walen liever een beetje van het leven genieten. Volgens hem is er daar niets mee. Hij verpakte zijn stelling in een vissersparabel die als een grap moest fungeren.

Zijn dierbaar Wallonië is ziek en toont een gebrek aan ondernemingskracht. Slechts 65 procent van de actieve bevolking tussen 20 en 65 jaar is werkzaam, terwijl men streeft naar tachtig procent om de sociale zekerheid leefbaar te houden. Ondertussen lijkt hij ervan uit te gaan dat de transfers van noord naar zuid een verworven recht zijn, en dat ze nog mogen toenemen. Te veel mensen werken door bemiddeling van de PS bij de overheid en zijn niet productief. Integendeel: regelmatig duiken corruptieschandalen op. Door deze toestand intact te houden, wordt Wallonië alleen maar armer en de afstand met Vlaanderen groter. Dat is dus op termijn in het nadeel van de Walen. Vele Franstalige ondernemers die willen werken hebben er ook hun buik van vol maar moeten het met lede ogen aanzien.

De Vlamingen zijn het beu om daarvoor op te draaien, vooral omdat er structureel niets verandert. De uitspraken van Magnette tonen aan dat men niet van plan is daar iets aan te doen. Financiële responsabilisering is de enige oplossing. De hervormde financieringswet, die vanaf 2024 effect ressorteert, is een eerste stap daartoe.

Staatshervorming

Ook op het vlak van de staatshervorming loopt het stroef. Ondanks het feit dat er in juni vorig jaar een officiële bevraging onder de Belgen was over het feit waar men met dit land naartoe wilde gaan, is er na acht maand nog niets geweten. Nochtans kostte ze een miljoen euro. Ter vergelijking: de OVV-bevraging in maart 2022 kostte minder dan 10.000 euro en werd al in juni bekendgemaakt. Minister Verlinden beweert dat de resultaten binnenkort worden vrijgegeven. We koesteren echter geen hooggespannen verwachtingen: normaal moet ze aantonen dat noord en zuid een verschillende visie aanhangen. Interessant is ook de statistische relevantie ervan.

De minister geeft in een recent interview wel aan verder te hebben willen staan met de staatshervorming. Ze wijst terecht herfederaliseren van bevoegdheden af. De arbeidsmarkt en gezondheidszorg vereisen in noord en zuid een verschillende en dus autonome gedifferentieerde politiek. Het kan niet dat voor een goed gezondheidsbeleid het preventieve luik bij de deelstaten ligt, en het curatieve met de ziekenhuizen bij de federale overheid. Maar tot dusver is er weinig resultaat: er zou enkel een voorlopige lijst zijn van artikelen uit de grondwet die men tot herziening wil verklaren met het oog op de verkiezing van de constituante in 2024. Maar dat wil nog niet zeggen dat de staatshervorming daarna zal gebeuren. De Franstaligen zullen enkel bewegen als het moet omwille van hun rampzalige financiële toestand.

Verschillende visie en ingesteldheid

Regelmatig gebeurt het dat België zich op internationaal vlak niet kan uitspreken omdat het intern tot geen eensgezinde houding kan komen. Terwijl de Vlamingen voorstaander zijn van een muur of harde barrière aan de Europese buitengrenzen om de immigratie en asielaanvragen in te dijken, blokkeren de Franstalige partijen. Dat geldt ook voor het klimaatbeleid: het aandeel van iedere regio in de reductie van de CO2-uitstoot, het nieuwe emissiehandelssysteem, het sociaal klimaatfonds, …

We kunnen zo doorgaan. Het is duidelijk dat het zo niet verder kan: de Vlaamse toekomstige welvaart wordt bedreigd door de Waalse inertie. Voor De Croo telt nu blijkbaar enkel dat zijn regering niet valt tot de verkiezingen van 2024, en dat is dan zijn ‘verdienste’. Hij is bereid daarvoor de PS ver te volgen. Maar daardoor blijven noodzakelijke hervormingen uit. En laat ons eerlijk zijn: institutioneel zit hij ook vast, maar hij zal het niet toegeven.