Portretrecht uitgelegd voor sp.a-matekes

Vorige week was sp.a-voorzitter Conner Rousseau te gast op het huwelijksfeest van zijn broer in Frankrijk. Het huwelijksfeest vond plaats op een yacht en werd opgeluisterd door Kobe Ilsen en Viktor Verhulst. Conner Rousseau gaat er nogal uit zijn dak. Dat is te zien op twee filmpjes die de satirische website ’t Scheldt verspreidde. Die worden intussen volop worden gedeeld op internet. Conner Rousseau gaf ondertussen toe dat hij vorig weekend naar het huwelijk van zijn broer in Frankrijk is…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Vorige week was sp.a-voorzitter Conner Rousseau te gast op het huwelijksfeest van zijn broer in Frankrijk. Het huwelijksfeest vond plaats op een yacht en werd opgeluisterd door Kobe Ilsen en Viktor Verhulst. Conner Rousseau gaat er nogal uit zijn dak. Dat is te zien op twee filmpjes die de satirische website ’t Scheldt verspreidde. Die worden intussen volop worden gedeeld op internet. Conner Rousseau gaf ondertussen toe dat hij vorig weekend naar het huwelijk van zijn broer in Frankrijk is gegaan.

Schending van het portretrecht?

Op de beelden is een Conner Rousseau te zien die danst op het feest met Kobe Ilsen achter de draaitafel. De vraag is of Rousseau en de feestvierders de coronamaatregelen volgden — naar eigen zeggen alvast wel. Huwelijksfeesten zijn in Frankrijk opnieuw toegelaten sinds 2 juni. Maar ook daar moet men uiteraard de afstandsregels volgen. Conner nam alvast het zekere voor het onzekere en liet hij zich testen wanneer hij terugkwam. Die test was negatief. Hij vroeg zich niet af of hij het goede voorbeeld moest geven aan de ‘matekes’.

Zijn partij de sp.a schakelde advocaten in om de beelden te laten verwijderen en reageert boos. ‘Het ging om filmpjes uit de privésfeer van Conner, die zonder zijn toestemming of zonder de toestemming van de maker zijn gepubliceerd en verspreid door een extreemrechtse site’, laat de partij weten. ‘Deze publicatie is een schending van het portretrecht en bovendien gaat deze schending gepaard met verspreiding van lasterlijke en incorrecte informatie.’

De kwalificatie van extreemrechtse site laat ik voor hun ongetwijfeld deskundige mening maar over hun andere uitspraken dienen we in een rechtstaat toch een paar bedenkingen te maken. De vrije nieuwsgaring heeft haar rechten om feiten aan te tonen, ook met beelden. Men kan evenmin zomaar beelden laten verwijderen wanneer het een bepaalde politieke partij minder goed uitkomt.

Portretrecht vs. auteursrecht

Ten eerste moeten we een onderscheid maken tussen portretrecht en auteursrecht. Auteursrecht behoort tot de intellectuele eigendom van de auteur. De enige die men hier als auteur kan beschouwen, is de fotograaf of degene die de filmpjes heeft gemaakt. Deze maker heeft duidelijk z’n toestemming gegeven door de beelden zelf te posten op het internet. Deze werden later ook overgenomen door andere media zoals HLN, DPG, VTM…

Het portretrecht is een persoonlijkheidsrecht. Iedereen heeft een exclusief recht op de eigen beeltenis, ongeacht of je er auteur van bent of niet. Derden mogen je niet in beeld brengen zonder toestemming. Die regel geldt vrij ruim en is niet beperkt tot foto’s of camerabeelden, maar ook voor schilderijen, beeldhouwwerken…

De gratie van de media

Waar de sp.a hier gemakshalve aan voorbijgaat, is het feit dat hun voorzitter een publiek persoon is. Hij is zelfs voor een groot deel gemaakt door en leeft bij de gratie van de media. Voor publieke personen gelden andere regels. Bekende politici, muzikanten, acteurs, atleten of andere beroemdheden moeten in zekere mate dulden dat er foto’s of video’s van hen worden gemaakt en dat die ook worden verspreid. Dat is algemeen aanvaarde rechtspraak. Dat geldt trouwens ook voor ‘tijdelijk publieke personen’ (mensen die gedurende een korte periode in de schijnwerpers staan) zoals personen die deelnemen aan reality-tv of personen die strafrechtelijk veroordeeld zijn.

In zekere mate weliswaar omdat ook die uitzonderingsregel voor publieke personen toch zijn grenzen kent. Die grens ligt hoofdzakelijk bij het commercieel gebruik of de exploitatie van de afbeelding. Zo is nog altijd toelating vereist voor het commercieel gebruik van afbeeldingen. Dat is trouwens de reden waarom topvoetballers hun toestemming verbinden aan betaling voor deze portretrechten waarvoor ze niet zelden een afzonderlijke vennootschap (in een belastingparadijs) oprichten om deze rechten te ontvangen.

Een tweede grens is dat men geen inbreuk mag maken op het privéleven van de publieke persoon. Hier hangt het vaak van de appreciatie van de media af hoe ver men gaat en het moet gezegd dat men hier vaak nogal arbitrair optreedt. Zo was er, om maar iets te zeggen, een zeer groot verschil in berichtgeving over Steve Stevaert (bij leven) en over Kris Van Dijck. Men is het er echter unaniem over eens dat wanneer een politicus als publiek persoon zelf elementen van z’n privéleven prijsgeeft door bijvoorbeeld mee te doen aan reportages of reality-tv en zeker wanneer die, zoals in casu, zelf vooraf gewag heeft gemaakt van het bewuste trouwfeest, er geen dergelijke restrictie geldt. Privésfeer is hier dus niet relevant meer.

Lasterlijke informatie?

Ten tweede. Gaat dit gepaard met verspreiding van lasterlijke en incorrecte informatie ? De beelden zijn wat ze zijn en de plaats en de omstandigheden worden door betrokkene ook niet meer ontkend.

Informatie is pas lasterlijk wanneer men iemand kwaadwillig iets verwijt zodat de persoon blootgesteld wordt aan publieke verachting zonder dat men erin slaagt het wettelijk bewijs ervan te leveren. Het lijkt erop dat de beelden hier voldoende duidelijk zijn als bewijs en dat het publiek vrij is er de gepaste conclusies uit te trekken.

Het is dus bijzonder jammer dat een politieke partij die ongetwijfeld veel slachtoffers van dit virus en veel medisch personeel onder haar leden telt, hier niet verder komt dan een paar juridische drogargumenten in plaats van haar verantwoordelijkheid te nemen, het goede voorbeeld te geven en ten minste excuses aan te bieden in plaats van de pers aan banden te leggen.