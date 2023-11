Een weeffoutje in de stroomfacturatie van klanten met zonnepanelen en terugdraaiende teller legt marktafspraken bloot bij de energieleveranciers. Jarenlang betaalden alle verbruikers voor de verliezen veroorzaakt door klanten met zonnepanelen. De minister eist een onderzoek. De vraag is: hoe kon de Vlaamse regering hier niet van op de hoogte zijn? Het is ironisch. Energieleveranciers willen voortaan de verliezen die ze boeken op de stroom van zonnepanelen aanrekenen aan de eigenaars van zonnepanelen. Maar door op dat verlies een kostprijs te…

Een weeffoutje in de stroomfacturatie van klanten met zonnepanelen en terugdraaiende teller legt marktafspraken bloot bij de energieleveranciers. Jarenlang betaalden alle verbruikers voor de verliezen veroorzaakt door klanten met zonnepanelen. De minister eist een onderzoek. De vraag is: hoe kon de Vlaamse regering hier niet van op de hoogte zijn?

Het is ironisch. Energieleveranciers willen voortaan de verliezen die ze boeken op de stroom van zonnepanelen aanrekenen aan de eigenaars van zonnepanelen. Maar door op dat verlies een kostprijs te plakken ontketenden ze een golf van ongenoegen. En toen begonnen de dominosteentjes te vallen…

Marktafspraken

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil dat de Vlaamse energieregulator VREG een onderzoek start naar marktafspraken tussen energieleveranciers. Marktafspraken is een ander woord voor prijsafspraken. Lees: verboden concurrentievervalsing.

Waar komt de wel zeer straffe demarche van de minister op neer? En waarom wil de minister wil weten of dit ‘geoorloofde afspraken’ zijn?

De minister reageert daarmee op heisa op sociale media over de mededeling van de energiecoöperatieve Ecopower om vanaf 1 januari 2024 kosten aan te rekenen bij klanten met zonnepanelen én een analoge, terugdraaiende meter. Ecopower heeft het daarbij ook over prijsafspraken tussen leveranciers.

Demir zegt verwonderd te zijn over het bestaan van prijsafspraken tussen energieleveranciers. Uit alles blijkt immers dat leveranciers vroeger prijzen afspraken in het voordeel van eigenaars van zonnepanelen maar de klanten zonder zonnepanelen daarvoor lieten opdraaien. Nu hebben ze blijkbaar besloten eigenaars van zonnepanelen met terugdraaiende meter extra kosten op te leggen om een overstap op digitale meters af te dwingen.

Voor die zonnepaneleneigenaars met terugdraaiende meter gaat het (vanaf 1 januari 2024) om een forfait van 42 euro per kilovoltampère omvormervermogen per jaar. Exclusief btw. De energiecoöperatieve geeft als uitleg: ‘De kosten zijn een gevolg van het prijsverschil tussen de injectie en de afname.’

Spreiding van kosten

Alles draait dus om het verschil tussen wat Ecopower betaalt voor de op het net gezette stroom van haar zonnepaneelklant en de stroom die ze die klant levert. Het verschil tussen in en uit eigenlijk. Door de terugdraaiende teller is er tussen die twee geen verschil. Maar eigenlijk is dat niet fair.

Want alle zonnepaneelklanten leveren stroom aan het net op hetzelfde moment: als de zon schijnt. Door dat groot aanbod zijn de stroomprijzen op de elektriciteitsmarkt op dat moment erg laag. Als de zon niet schijnt kost de stroom veel meer. Maar door die terugdraaiende teller kost de stroom altijd evenveel. Daar zit het grote voordeel voor de klant mét panelen én terugdraaiende teller. Een zonnepanelenklant met digitale meter krijgt gewoon de lage marktprijs voor zijn geleverde stroom en betaalt op andere momenten de dure prijs voor de afgenomen stroom.

Ecopower zegt in zijn mededeling aan de klanten exact hetzelfde, maar voegt er nog iets aan toe: ‘Tot eind 2023 waren er marktafspraken met alle leveranciers en werden die kosten gespreid over alle Belgische afnemers.’ Klanten zonder zonnepanelen betaalden dus mee de rekening voor dat in se unfaire systeem. En de energieleveranciers hadden dat blijkbaar onder elkaar afgesproken.

Perfide mechanisme

Een meterschandaal ligt dus niet zo ver meer af. Want er is een perfide mechanisme in gang geschoten: door het afschaffen van een zeer unfair systeem komen verboden prijsafspraken aan het licht. En tot overmaat van ramp is de gevonden oplossing weer… een marktafspraak.

Dat heeft de minister wakker geschud. ‘Ik vraag dat de VREG zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over het bestaan van deze marktafspraken. Zijn deze marktafspraken goedgekeurd door de VREG? Zijn deze marktafspraken legaal en niet marktverstorend?’, oppert Demir. ‘Dit voelt niet goed aan.’

Hoewel… De zonnepanelenklanten kregen in 2017 de belofte van de toenmalige minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) dat ze hun terugdraaiende teller mochten behouden. De kans dat de Vlaamse minister van Energie niet op de hoogte was van die ‘geheime’ prijsafspraken lijkt bijzonder klein.

En de feiten blijven wat ze zijn: de Vlaamse regering heeft haar belofte verbroken en maakte de digitale meter verplicht. Dat levert om te beginnen netbeheerder Fluvius flink wat geld op en de energieleveranciers raken verlost van hun dure rekening voor de waardeloze stroom van hun klanten met zonnepanelen én een oude meter.

Het is nu uitkijken naar het antwoord van de VREG.