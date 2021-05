PS-parlementslid bewijst antisemitisme op pro-Palestinabetoging

Tijdens een manifestatie vorige week in Brussel tegen het geweld in Israël en de Gazastrook, werden er door enkele individuen opgeroepen tot geweld tegen Joden. Beeldmateriaal dat toevallig door een aanwezig PS-parlementslid werd gemaakt, bewijst dat er wel degelijk haatvolle boodschappen werden verspreid tijdens de betoging. Alle aanwezige PS’ers en het bewuste parlementslid, Jamal Ikazban, distantiëren zich hier officieel van. Het Brusselse parket is een onderzoek gestart. Op het Brusselse Albertinaplein verzamelden vorige week 7000 mensen om hun steun aan…

Tijdens een manifestatie vorige week in Brussel tegen het geweld in Israël en de Gazastrook, werden er door enkele individuen opgeroepen tot geweld tegen Joden. Beeldmateriaal dat toevallig door een aanwezig PS-parlementslid werd gemaakt, bewijst dat er wel degelijk haatvolle boodschappen werden verspreid tijdens de betoging. Alle aanwezige PS’ers en het bewuste parlementslid, Jamal Ikazban, distantiëren zich hier officieel van. Het Brusselse parket is een onderzoek gestart.

Op het Brusselse Albertinaplein verzamelden vorige week 7000 mensen om hun steun aan de Palestijnse zaak te betuigen. De manifestatie werd georganiseerd door enkele (extreem)linkse bewegingen. Ze verliep grotendeels vreedzaam. Al werd er door een groepje van een tiental individuen wel ‘Khaybar, Khaybar, ya yahud, Jaish Muhammad, sa ya’ud’ geroepen.

Deze slogan verwijst naar het vermoorden en verdrijven van de Joden uit de stad Khaybar op het Arabische schiereiland door prille moslims in de 7e eeuw. Ze wordt vaak gebruikt door sympathisanten van de in de Gazastrook aan de macht zijnde Hamasbeweging. Letterlijk betekent het dat de Joden moeten denken aan wat er in Khaybar is gebeurd, en dat ‘de legers van Mohammed terugkomen’. Dat laat weinig aan de verbeelding over. In 2019 werd deze slogan door het Antwerpse Hof van Beroep ook gecategoriseerd als ‘oproepen tot haat en geweld tegen de Joodse gemeenschap.’

Onverdachte bron

Van dit incident werden beelden gemaakt die vervolgens op het internet begonnen circuleren. Deze beelden werden onder meer gedeeld door de Israëlische ambassadeur in België, en door de parlementsleden Theo Francken (N-VA, federaal) en Sam van Rooy (Vlaams Belang, Vlaams). Media als Le Soir en RTBF hadden het voorzichtig over ‘eventuele’ antisemitische leuzen.

Dat de slogan ‘Khaybar Khaybar ya yahud’ wel degelijk werd geroepen, wordt ook aangetoond door een onverdachte bron in dezen: Brussels PS-parlementslid Jamal Ikazban. Deze was met een veelkoppige partijdelegatie aanwezig op de manifestatie, en postte enkele sfeerbeelden op zijn facebookprofiel. Na twee minuten en vijftien seconden is op de achtergrond de slogan vrij duidelijk hoorbaar.

Afstand nemen

Ikazban zegt in een reactie aan Doorbraak op dat bewuste moment de slogans niet gehoord te hebben. Dat is aannemelijk, want de roepers staan ook niet naast hem, en zijn niet het onderwerp van het filmpje. Er is veel lawaai. Bovendien hebben enkele van de aanwezige PS’ers na het bekend raken van de oorspronkelijke beelden (dus niet die gedraaid door Ikazban, nvda), spontaan op sociale media laten weten dat ze afstand nemen van dit soort antisemitische leuzen. Dat was ook nodig, want onder hen ook Schaarbeeks fractievoorzitter Abobakre Bouhjar, die tevens werkt bij de Franstalige organisatie MRAX (‘Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie’)

Palestijnse zaak niet in het gedrang brengen

Ikazban distantieert zich ook, maar niet op het openbare gedeelte van het facebookprofiel waarop zijn filmpje staat.

‘Ik duld geen enkele vorm van antisemitisme. De geloofwaardigheid van de legitieme Palestijnse zaak voor gerechtigheid, recht en vrede mag niet in het gedrang worden gebracht door het minste vermoeden van antijoods racisme,’ zegt Ikazban.

‘Normaal gezien ben ik erg alert voor wat er op een manifestatie aan leuzen gebruikt wordt, maar Khaybar Khaybar ya yahud heb ik niet gehoord afgelopen zaterdag. Er was veel lawaai, en het zou ook gaan om maar enkele individuen‘, zo zegt hij nog.

Moslimbroederschap

Ikazban is wel een fervente aanhanger van de Palestijnse zaak. In 2018 kwam hij onder meer in opspraak omdat hij op een soortgelijke manifestatie het handgebaar van de Moslimbroederschap op gevoelige plaat had laten vastleggen, om nadien de foto van het internet te halen, en koud en warm te blazen over zijn intenties. Ikazban is eveneens specialist in het opduiken op manifestaties waar de steun voor groeperingen als Hamas en Hezbollah nogal sterk is.

Het Brusselse parket laat weten dat er alvast een onderzoek gestart is naar de leuzen die zaterdag gescandeerd werden, maar geeft geen commentaar over details.

Hieronder de beelden gemaakt door Jamal Ikazban. De antisemitische slogan is hoorbaar vanaf ca. 2m13s