PVDA en Vlaams Belang niet ‘even gevaarlijk’

Op 19 mei zei de nieuwe co-voorzitter van Jong Groen tijdens een passage in De Afspraak dat zijn moederpartij iedere samenwerking met de Partij van de Arbeid (PVDA) moet uitsluiten. Het cordon sanitaire rond extreemrechts wordt volgens de jonge ecologist best uitgebreid met extreemlinks. Een uitspraak die heel wat progressieve medestanders hem niet in dank afnamen.

De voorzitter had zich voor de progressieven schuldig gemaakt aan een ‘valse gelijkstelling’ van het staatsgevaarlijke, racistische en antidemocratische Vlaams Belang (VB) en de salonfähige, inclusieve en democratische PVDA. Centrumrechtse politici onthaalden de uitspraak van de groene Gen-Z’e’er dan weer op applaus. De gelijkstelling was niet misleidend: het Vlaams Belang en de PVDA zijn voor hen inderdaad één populistische pot nat.

Racisten

Beide kampen slaan de bal mis. De gelijkstelling door de voorzitter van Jong Groen is wel degelijk vals, zij het niet in het voordeel van de communistische kameraden.

Het Vlaams Belang wordt door zijn tegenstanders afgeschilderd als de ‘partij van racisten en homofoben’. Die beeldvorming is tegelijk correct én misleidend. Als meest rechtse en conservatiefste partij is het VB de logische thuishaven voor burgers met vooroordelen op basis van ras en seksualiteit. Een neonazi die de moeite doet om op een luie zondag naar het kieskantoor af te zakken, stemt wellicht niet op Groen of Open Vld.

Betekent dit dat Vlaams Belang een racistische of homofobe partij is? Veel hangt af van de mate waarin het politiek leiderschap zich laat beïnvloeden door haar meest extreme factie.

Operatie ‘Schoon Schip’

Vriend en vijand erkennen dat huidig VB-voorzitter Tom Van Grieken sinds zijn aanstelling in 2014 grote stappen heeft gezet in zijn Operatie ‘Schoon Schip’. Het ‘bruine randje’ had de partij opeenvolgende electorale pakken slaag opgeleverd.

Met amper drie zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, behaalde het VB in 2014 haar slechtste resultaat ooit. Die score ging gepaard met een financiële aderlating en een verloop van politiek personeel. Het Vlaams Belang was op sterven na dood. Van Grieken werd als ‘kindsoldaat’ — hij was toen amper 27 jaar oud — het niemandsland in gestuurd voor één laatste charge.

Een charge die de partij in 2019 achttien Kamerzetels opleverde. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg werd het Vlaams Belang ei zo na de grootste formatie. Sterke scores in Antwerpen (Bart De Wever) en Vlaams-Brabant (Theo Francken) zorgden ervoor dat de N-VA de grote broer bleef in de Vlaams-nationale familie. Maar kleine broertjes worden groot.

Winnen

Tom Van Grieken verzekerde in 2019 het onmiddellijke overleven van zijn partij. Maar een politicus doet niet aan politiek om te overleven, wel om te winnen.

Dat kan verschillende vormen aannemen. Voor wie men a priori uitsluit van regeringsdeelname, kan een ‘overwinning’ maar bestaan uit een uitslag die het de andere partijen onmogelijk maakt om een coalitie te vormen zonder hem. Op federaal niveau onbegonnen werk, op Vlaams niveau niet ondenkbaar.

Dries Van Langenhove

Realistisch gezien moet het Vlaams Belang minstens vijfendertig procent van de Vlaamse kiezers weten te overtuigen voor bovenstaand scenario tot de mogelijkheden behoort. Da’s bijna dubbel zoveel als in 2019. De harde kern zal dus niet volstaan. Van Grieken weet dat: een Vlaams Belang dat volgend jaar de dans uitmaakt, is een Vlaams Belang dat zich ontdoet van haar meest controversiële figuren en standpunten.

Het ontslag van Dries Van Langenhove als Kamerlid moet je in die context zien. De voorman van Schild & Vrienden kan rekenen op een persoonlijke aanhang waarop menig Vlaams politicus jaloers is. Maar voor iedere kiezer die Van Langenhove aan zich verbindt, stoot hij er twee af. Uiteindelijk is de vraag eenvoudig: zijn er meer Vlamingen die op het Vlaams Belang stemmen dankzij Van Langenhove of meer Vlamingen die niet op het Vlaams Belang stemmen door diens toedoen? Eigenlijk kende iedereen het antwoord op die vraag.

‘Domme gans’

Dat Tom Van Grieken schoon schip maakt, blijkt ook uit een de facto matiging van een aantal punten uit het partijprogramma. Zo bepleit het Vlaams Belang geen #Vlexit, maar een ‘fundamentele hervorming’ van de Europese Unie. De partij wenst ‘geen muren op te trekken rond Vlaanderen’ en hecht waarde aan de ‘collectieve, mondiale verdediging’ van Vlaamse belangen.

Op haar website vat de partij het immigratiestandpunt samen als ‘gastvrij, maar niet gek’, een oneliner die evengoed op de blog van Francken of de persoonlijke website van De Block had kunnen staan. De partij staaft het voorgestelde immigratiebeleid in de eerste plaats op economische gronden (de ‘houdbaarheid’ van de sociale zekerheid), daarna op culturele (het ontstaan van ‘parallelle gemeenschappen’). Maar in geen geval op raciale of culturele superioriteit. Anders, niet beter. Een groot verschil met de anti-verbruiningsretoriek van de Antwerpse ouderdomsdeken.

Een laatste voorbeeld: de ijzeren hand van het partijbestuur inzake lhbt-kwesties. Toen Kamerlid Dominiek Sneppe zich in een kranteninterview uitsprak tegen het homohuwelijk en adoptie door personen van hetzelfde geslacht, noemde Vlaams fractieleider Chris Janssens haar een ‘domme gans’. Van Grieken maakte meteen duidelijk dat het Vlaams Belang ‘nooit zal raken aan verworven rechten’. De partij positioneert zich uitdrukkelijk als de partij van de ‘redelijke homo’ die zich verzet tegen al te radicale lhbt+-campagnes en het gevaar van islamisering.

Fluistertoon

De strategie werkt, weten we uit peilingen. Vandaag verwerpt een meerderheid van de Vlamingen het cordon sanitaire. De aversie die desondanks nog rest, vloeit in belangrijke mate voort uit het vermoeden dat de nieuwe koers van partijvoorzitter Van Grieken en fractieleiders Pas en Janssens enkel schone schijn is.

Dat Filip Dewinter nog steeds in het parlement zetelt, lijsten trekt en het land rond toert met zijn omvolkingsboek, kan doen vermoeden dat de nieuwe koers maar een tijdelijke schijnbeweging is om de N-VA tot samenwerking te verleiden. De regelmaat waarmee lokale VB-mandatarissen uit de bocht gaan, helpt evenmin.

De Vlaamse grondstroom

Het VB heeft zonder twijfel de meest strikte visie op welke mensen deel kunnen uitmaken van deze maatschappij. Het is een visie die vooralsnog een meerderheid van de bevolking niet deelt. Maar met haar socio-economische en ethische standpunten sluit de partij wellicht dichter aan bij de Vlaamse grondstroom dan Open Vld of Groen.

Dat kunnen we niet zeggen van de PVDA. Het officieel partijprogramma, te lezen op haar website, is een frontale aanval op de nationale identiteit van Vlaanderen.

PVDA-regime

De ideeën van de PVDA maken de burger economisch verantwoordelijk voor en afhankelijk van de staat. Met de aanleg van een vermogenskadaster en de volledige afschaffing van het bankgeheim brengen de Belgische communisten het vermogen van hun onderdanen in kaart. En met een bijzondere belasting wordt dat vermogen jaar na jaar gereduceerd. Intussen wil de partij het investeren in Vlaanderen ontmoedigen door gerealiseerde meerwaarden op aandelen te belasten en intellectuele eigendom af te schaffen.

Ongeboren kinderen mogen tot ver in het tweede trimester geaborteerd worden en dokters met morele bezwaren gedwongen hun medewerking te verlenen. Kinderen die wel geboren worden, moeten naar de staatsschool met een door het regime goedgekeurd lesprogramma. In die scholen zullen ze onderwezen worden in het ‘neokolonialisme’, ‘niet-klassieke’ kunstvormen en ‘lhbt+’. Internationaal bepleit de PVDA een terugtrekking uit de NAVO en de EU, en een totale isolatie van Israël op het wereldtoneel.

Het cordon is dood, leve het cordon

Het cordon sanitaire is een nuttig instrument op voorwaarde dat het wordt ingezet tegen staatsgevaarlijke, ondemocratische krachten. Het Vlaams Belang is dat niet langer, de PVDA nog wel. De centralisatie en uniformering die integraal deel uitmaken van de communistische maakbaarheidsgedachte tolereren democratie noch mensenrechten.

De voorzitter van Jong Groen had dus deels gelijk. De PVDA van Raoul Hedebouw wordt bij voorkeur geïsoleerd. Het cordon hoeft niet te worden uitgebreid, maar omgewisseld. Een coalitieregering met het Vlaams Belang is een optie die men naar eer en geweten kan onderzoeken. Blijkt dat een brug te ver, dan kan men een formule van dossiergebonden gedoogsteun overwegen. Maar wat we niet kunnen onderzoeken of overwegen, is de normalisering van het communisme in Vlaanderen. Het cordon sanitaire is daar een prima middel tegen.