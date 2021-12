Rariteitenkabinet in Berlijn

De kogel is door de kerk: de coalitie van SPD, Bündnis90/Die Grünen en de liberale FDP staat als een huis. Het coalitieverdrag werd op 7 december ondertekend in het Berlijnse Futurium, een prachtig gebouw met veel beton en ramen dat herinnert aan de gelande Raumschiff Enterprise. Zeer toepasselijk voor de intrede van Duitsland in de wereld van morgen. Uiteraard geldt hier de zogenaamde 'erweiterte 2G-Regel', zodat de Duitse belastingbetaler ervan mag uitgaan dat de toekomstige bestuurders allen ofwel gevaccineerd, ofwel…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De kogel is door de kerk: de coalitie van SPD, Bündnis90/Die Grünen en de liberale FDP staat als een huis. Het coalitieverdrag werd op 7 december ondertekend in het Berlijnse Futurium, een prachtig gebouw met veel beton en ramen dat herinnert aan de gelande Raumschiff Enterprise. Zeer toepasselijk voor de intrede van Duitsland in de wereld van morgen.

Uiteraard geldt hier de zogenaamde ‘erweiterte 2G-Regel‘, zodat de Duitse belastingbetaler ervan mag uitgaan dat de toekomstige bestuurders allen ofwel gevaccineerd, ofwel minder dan een half jaar geleden genezen zijn van het verraderlijke covid-19. En dat ze tijdens het ondertekenen ook nog een mooi maskertje met partijlogo droegen. Maar niet alleen de nodige aandacht voor de eigen gezondheid én die van de bejaarde medemens is kenmerkend voor de kersverse ministers. Op gedegen kennis, ongekende talenten en specifieke ervaring kunnen we bij ieder van de maar liefst zeventien bewindslieden ten volste vertrouwen. Met een greep uit hun rariteitenkabinet leren de Duitsers ons opnieuw te lachen.

Minister Cem Özdemir

De aanstaande minister van Landbouw Cem Özdemir van Bündnis90/Die Grünen is een mooi voorbeeld van een bestuurder met een brede interesse en aangeboren intelligentie. In een gesprek met de radiozender Deutschlandfunk zei de zoon van Turkse gastarbeiders: ‘Het taboe vaccinatieplicht kan geen taboe zijn. Wij zullen niet toelaten dat diegenen die aan de wetenschap geloven en niet geloven dat de aarde plat is, moeten lijden onder diegenen die denken dat ze bijzondere voorrechten genieten.’ De seculiere moslim Özdemir is kleuterleider van beroep en daarmee als minister van Landbouw de juiste man op de juiste plaats. Dat hij een uiterst wetenschappelijke mening over allerhande virussen kan hebben, staat buiten kijf.

Maar niet alleen de eerste minister van Turkse komaf is een feit waar de Duitsers rustig trots op mogen zijn. Ook het vrouwenquotum van acht vrouwen tegenover negen mannen is sensationeel te noemen. Ietwat misplaatst zei Olaf Scholz, leider van dit veelbelovende kabinet: ‘Dit komt precies overeen met de maatschappij waarin wij leven, want die bestaat precies voor de helft uit vrouwen en voor de andere helft uit mannen.’ Ik dacht bij deze opmerking direct aan het online formulier voor het boeken van een coronatest waarbij onder ‘Geschlecht’ naast ‘Herr’ of ‘Frau’ ook geheel terecht ‘divers’ en ‘unbestimmt’ kan worden gekozen. Maar laten we sportief blijven, wellicht komt er nog de een of andere minister met een geheel onverwachte coming out die de betreffende onderdrukte minderheid net dat extra duwtje in de rug kan geven.

Vicekanselier Robert Habeck

Bij onderdrukte minderheden komt in ieder geval vicekanselier Robert Habeck de hoek om kijken. Hij komt uit het uiterste noorden van Duitsland, spreekt naar verluidt vloeiend Deens en flirt met de Deense minderheid aldaar. Aan de Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf behaalde hij zijn gymnasiumdiploma met uitsluitend ‘Einsen’. Daarna studeerde hij filosofie, germanistiek en filologie aan de universiteiten van Freiburg im Breisgau, Roskilde en Hamburg. Sinds 1999 schreef hij samen met zijn echtgenote Andrea Paluch een groot aantal kinder- en andere boeken, waaronder Jagd auf den Wolf, Der Schrei der Hyänen en Unter dem Gully liegt das Meer.

Habeck is openlijk gecharmeerd van de ‘kansen die de coronacrisis biedt’. Zo zei hij in een interview met Der Tagesspiegel: ‘Voor het eerst was gezondheidszorg belangrijker dan winstoogmerken en economische groei.’ Een uitstekend uitgangspunt voor zijn nieuwe baan als minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming.

Minister Klara Geywitz

Terug naar de vrouwen. De Oost-Duitse Klara Geywitz zal het speciaal in het leven geroepen Bauministerium gaan leiden. Ze was partner van bovengenoemde Scholz bij de spannende strijd om het voorzitterschap van de reeds verloren gewaande SPD in 2019.

Tijdens een debat sprak ze daarbij de voor een sociaaldemocrate vooruitstrevende woorden: ‘Als wij geen wapens gaan exporteren, gaan anderen het wel doen en dat is ook geen echte vooruitgang.’ Op het bouwministerie zal ze minder met wapens te maken hebben, maar wellicht toont deze uitspraak haar affiniteit met commercie.

Want gebouwd wordt er, in Duitsland. Eind 2020 schreef Geywitz in het lokale SPD-blad voor Brandenburg: ‘Het gevaarlijkste op de hele wereld zijn domme politici. Daarom is politieke studie heel belangrijk. Mijzelf hebben diverse cursussen, van bouwrecht tot conflictmanagement, flink geholpen bij mijn werk als gemeenteraadslid.’

Minister Annalena Baerbock

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock zal ook zonder cursussen een uitstekende figuur weten te slaan tegen politieke zwaargewichten als Sergej Lavrov. Al was het alleen maar om de modieuze leren jackjes die haar zo goed staan. Na de middelbare school studeerde de inmiddels 40-jarige moeder politicologie aan de universiteit van Hamburg, waarna ze in 2004 nog een jaartje rondhing aan de London School of Economics. In 2005 sloot ze zich aan bij Bündnis90/Die Grünen waar ze ging werken als assistent voor een partijgenoot bij het Europees Parlement.

In 2013 werd Baerbock als afgevaardigde in de Duitse Bondsdag gekozen. Maar alsof dat nog niet genoeg was, besloot de Powerfrau recentelijk haar bruisende gedachtenwereld voor het nageslacht vast te leggen. In het non-fictiewerk Jetzt. Wie wir unser Land erneuern beschrijft Baerbock op originele en boeiende wijze welke richting de Bondsrepubliek in zal moeten slaan. De Oostenrijkse wetenschapper Stefan Weber beschuldigde haar ongegrond van plagiaat. Ze zou complete teksten en zelfs het gehele werk, uit boeken van anderen hebben overgeschreven. Baerbock reageerde fel. In een interview met het damesblad Brigitte zei ze ‘gewoon veel ideeën van anderen in haar boek te hebben geïntegreerd’.

Minister Karl Lauterbach

En met deze relativerende woorden komen we automatisch terecht bij het beste paard van stal: Karl Lauterbach, alias Mister Covid. De nieuwe minister van Volksgezondheid. De lente van 2020 zorgde voor bekendheid van twee voorheen bij het Duitse publiek onbekende fenomenen; covid-19 en ‘Gesundheitsexperte’ Karl Wilhelm Lauterbach.

Deze arbeiderszoon, zoals hij zich graag laat noemen, schrijft sinds het begin van de pandemie elke dag minstens zeven tweets over dit belangrijke onderwerp. Hoewel hij een druk man moet zijn, laat de voorstander van legalisatie van softdrugs geen moment onbenut om de inwoners van Duitsland van wijs advies te dienen.

Lauterbachs tweets

Een kleine greep uit zijn zeer relativerende tweets spreekt boekdelen:

‘Als kinderen in de klas FFP2-maskers dragen die extra strak zitten, is hun risico besmet te worden gelijk aan nul.’

‘Heel binnenkort zullen we met mRNA tegen kanker vaccineren. Alleen idioten zullen dan nog voor ‘natuurlijke’ alternatieven kiezen.’

‘Zonder boetes en straffen verliezen we de strijd tegen de vierde golf. Nu is niet de tijd ons te bemoeien met mensen die fout parkeren. De nieuwe coronaregels moeten streng gecontroleerd worden. Overal.’

Groter personeelstekort?

Het eerste wetsontwerp dat de coalitie deze vrijdag 10 december wil aannemen gaat natuurlijk over het allesbeheersende virus dat in Duitsland als een nieuwe godheid wordt aanbeden. Vanaf midden februari zal er een vaccinatieplicht moeten komen voor alle personeel van ziekenhuizen, bejaardentehuizen, geboortecentrales en dokterspraktijken.

Een uitstekend voorstel dat hopelijk snel wordt aangenomen. Het probleem van de pandemie was immers het tekort aan verplegend personeel en ziekenhuisbedden. Dan is het niet meer dan logisch een kleine 20 à 30% van datzelfde personeel onverbiddelijk de laan uit te sturen, omdat ze zich niet willen laten inenten met een vaccin dat niet eens meer op de huidige virusmutatie is afgestemd. ­

Spass beiseite: Gelukkig zijn er in Duitsland nog andere stemmen te horen. Dr. Ute Bergner, afgevaardigde in de Landdag van Thüringen (voorheen FDP, momenteel Bürger für Thüringen) zei eind november over de vaccinatieplicht: ‘Sinds 6 weken wordt in Duitsland een oversterfte van 10% vastgesteld. Om deze reden heb ik twee onafhankelijke statistici een rapport laten opmaken over de correlatie tussen het aantal gevaccineerden en de oversterfte. Conclusie is dat de oversterfte stijgt naarmate er meer gevaccineerden zijn. Thüringen is na Saksen de deelstaat waar het aantal vaccinaties het laagste is. De oversterfte is hier met 4% eveneens de laagste. Ik geef u mevrouw Werner (minister voor arbeid, sociale zaken, gezondheid, vrouwen en familie in Thüringen, nvdr) mijn rapporten met beschrijving van de methodes en bronvermeldingen, zodat u hiermee in uw ministerie aan de slag kunt. Laat u zich overtuigen door de realiteit.’