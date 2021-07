Rechtzetting

Naar aanleiding van onze eerder op Doorbraak verschenen column Over onpartijdige journalistiek en een Italiaanse pornoster laat Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten weten dat, anders dan wij hebben geschreven, zij niet heeft meegewerkt aan De Doodgravers van België van Wouter Verschelden.

Uit wat er staat is inderdaad niet één op één af te leiden dat zij één van de rechtstreekse bronnen van Verschelden is. Die conclusie was inderdaad te kort door de bocht. Waarvoor onze welgemeende excuses.

Desondanks blijven we, uiteraard tot andersluidend bericht, ervan uitgaan dat dat niets verandert aan de kern van het verhaal en dat Verschelden ook blijft bij wat hij heeft geschreven: het privéprobleem van De Croo met de pornoster heeft een niet onaanzienlijk vertragend effect gehad op de regeringsvorming. Dat moest eerst worden ‘opgelost’ voor hij echt kandidaat-premier kon zijn.

En vandaag is nog meer waar dan gisteren dat de selectieve verontwaardiging van onze media stuitend is. We blijven er ook bij: Boer Bavo mag van onze media geen parlementsvoorzitter zijn, maar wel – kennelijk probleemloos – eerste minister.

Siegfried Bracke