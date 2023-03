Roos Vanotterdijk: nieuwe sensatie na breken van records op kampioenschap

Ook al zullen er zeker nog meer exploten volgen in 2023, hét sportevenement van het jaar is misschien al achter de rug. Omdat het gelinkt zal worden aan de ontbolstering van een toekomstige olympiër. De Open Vlaamse kampioenschappen haalden het nieuws vanwege het ene record na het andere dat gebroken werd. Wat betekent dat juist voor de toekomst? Het gaat dan over de Open Vlaamse zwemkampioenschappen, door Zwemfed georganiseerd op 10, 11 en 12 februari in het Olympisch Zwemcentrum Wezemberg…

Ook al zullen er zeker nog meer exploten volgen in 2023, hét sportevenement van het jaar is misschien al achter de rug. Omdat het gelinkt zal worden aan de ontbolstering van een toekomstige olympiër. De Open Vlaamse kampioenschappen haalden het nieuws vanwege het ene record na het andere dat gebroken werd. Wat betekent dat juist voor de toekomst?

Het gaat dan over de Open Vlaamse zwemkampioenschappen, door Zwemfed georganiseerd op 10, 11 en 12 februari in het Olympisch Zwemcentrum Wezemberg te Antwerpen in een bad van 50 meter. Het werd het weekend van de achttienjarige Roos Vanotterdijk uit Houthalen-Helchteren. Onder kenners al langer gekend als toptalent, nu ook met haar grote doorbraak naam makend bij de buitenwereld.

Meteen begonnen met record

Eerst even terugblikken op die glansprestaties. Vanotterdijk werd in de reeksen ondergebracht in de leeftijdscategorie van zeventien en achttien jaar, al telden haar tijden ook in het geheel bij de zwemmers ouder dan vijftien jaar. Op 10 februari dook de Limburgse al het bad in voor de 100 meter vrije slag en 50 meter vlinderslag. In haar eerste wedstrijd, de voorronde bij de 100 meter vrije slag, zwom Vanotterdijk naar een tijd van 54.72. Belgisch record nummer één. Het kon nog wat sneller: in de finale ging dat eigen record er al aan met een tijd van 54.51.

Dat bleek de grote kracht van Vanotterdijk tijdens deze kampioenschappen: in de finales nog verbeteren en sterker presteren dan tijdens de reeksen. Dat lukte in Antwerpen ook op dag twee, wat eigenlijk een perfecte dag werd. Het begon met de voorronde van de 100 meter rugslag. Record nummer drie in 1:00.08. Voorronde van de 50 meter vrije slag: record nummer vier in 25.29.

Onder de minuut op 100 meter rugslag

Op naar de finale van de 100 meter rugslag, dan. Vanotterdijk kon zelfs nog onder de minuut. Record nummer vijf in 59.62. En ook in de 50 meter vrije slag kon het kersverse, eigen record nog verbeterd worden: in 25.17 naar record nummer zes. Die zes records in twee dagen spraken al tot de verbeelding, al was Vanotterdijk er nog niet klaar mee.

Op de derde en laatste dag stonden de 50 meter rugslag en 100 meter vlinderslag nog op het programma. In de 50 meter rugslag kwam er met 28.06 een nieuw record en met 27.97 kon er in de finale nog wat af. Tussendoor was het met een tijd van 57.82 ook raak in de voorronde van de 100 meter vlinderslag. Een indrukwekkend totaal dus, van liefst negen Belgische records in drie dagen.

Olympische Spelen

Daarmee heeft Vanotterdijk zichzelf helemaal op de kaart gezet, ook voor het brede publiek, als topsporter. De resultaten tot dusver laten alleszins uitschijnen dat zij een grote toekomst voor zich heeft. Zij heeft zich nu ook geplaatst voor het WK: heuglijk nieuws dat ze zelf met veel enthousiasme deelde op Instagram. De Olympische Spelen van 2024 in Parijs halen zou ook al kunnen. Mikken op een echte topprestatie op zulk een groot platform, is wellicht voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.

Op de site van Zwemfed bestaat ook een profiel over haar. De vlinderslag, vrije slag en rugslag noemt ze zelf als haar slagen. Haar beste tijd en mooiste sportherinnering, die moeten wellicht nog aangepast worden. Haar eigen sterktes? Sprinten, meerdere slagen beheersen, doorzettingsvermogen. Ook geeft ze graag nog een advies aan anderen: manieren vinden om te blijven groeien, maar vooral niet vergeten te genieten!

Plezier gaat voorop

Plezier voorop stellen dus, en dan komt de rest vanzelf. In elk geval voor wie zo’n grote drang heeft om te slagen. Roos Vanotterdijk is hoe dan ook een naam waar we nog veel van gaan horen. Wie is Roos Vanotterdijk nu echt? Om dat te weten, legden we ons oor te luister bij Peter Melders, hoofdtrainer en voorzitter bij zwemclub De Meerkoet in Bree, kortweg DMB genoemd.

‘Roos is eerst begonnen in Houthalen. Nadat haar daar niet meer de juiste zorgen geboden kon worden, is ze naar Bree gekomen en tot op vandaag is ze lid van onze club’, verduidelijkt Melders. Al traint Vanotterdijk vooral in Antwerpen, omdat ze het traject van de topsportschool volgt.

Intelligentie en doorzettingsvermogen

Dat neemt niet weg dat ze bij DMB goed geplaatst zijn om de persoonlijkheid van Vanotterdijk te schetsen. ‘Ze is een intelligente jongedame, met een groot doorzettingsvermogen.’ Opnieuw dat woord: doorzettingsvermogen. Telkens maar weer blijven doorgaan. In wat uit zich dat? ‘In een enorme focus. Zij heeft echt die wedstrijdfocus. Ongelooflijk om te zien hoe zij zich steeds weet te verbeteren. Ze is iemand die heel goed weet wat ze wil en laat zich niet verleiden tot allerlei nevenzaken. Het is een groot doel van haar om het helemaal te maken.’

De jonge zwemster woont overigens al drie jaar alleen om zich volop te kunnen toewijden aan haar sport. Zelfstandigheid kan dus zeker aan die sterke punten worden toegevoegd. Ze maakt progressie met rasse schreden en dat leidt dan ook naar de topprestaties die ze nu aan het leveren is. Zoals op de Vlaamse kampioenschappen.

Toekomst internationaal

De cijfers uit haar eerdere wedstrijden waren uiteraard ook al veelzeggend. ‘Wie Roos kent en haar volgt, weet dat dat er zat aan te komen. Haar toekomst ligt internationaal. Hier heeft ze alles al bereikt.’

Op de Zwemfed-site haalde Vanotterdijk dus al enkele slagen aan, maar tegelijkertijd ook dat ze wel meerdere slagen onder de knie heeft. Ook Peter Melders bevestigt: het is niet dat één bepaalde slag in het zwembad er bij haar bovenuit steekt. ‘Roos is heel sterk op alle slagen. Dat is natuurlijk enorm interessant, ook voor de wisselslag. Zij is zo goed in alle slagen. Ze is van alle markten thuis.’

Fier in Limburg

Het moet ook wel bijzonder zijn om een jong talent uit de streek zo als een raket naar boven te zien schieten. ‘We zijn in Limburg best fier op Roos. Het kan ook een stimulans zijn voor jongere zwemmers. Een groot voorbeeld hebben, zet misschien aan tot het behalen van betere resultaten. We zien nu ook dat het toch mogelijk is om met kleine clubs mooie resultaten te behalen.’