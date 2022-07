De side show van Alexander De Croo bij de NAVO

De NAVO-top in Madrid eindigde volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg met ‘verreikende beslissingen’ om de alliantie te hervormen. De hoofdboodschap was dat de NAVO springlevend en eensgezind is. De gevreesde discussie over de 2%-norm bleef uit. Het falen van tal van lidstaten veegde men vakkundig onder het tapijt door te verklaren dat wat de 2%-norm aangaat, alle neuzen in dezelfde richting staan. De reactie van Rusland bleef uit, maar die van China bestond uit massaal fake news en staatspropaganda. Geen garanties…

De NAVO-top in Madrid eindigde volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg met ‘verreikende beslissingen’ om de alliantie te hervormen. De hoofdboodschap was dat de NAVO springlevend en eensgezind is. De gevreesde discussie over de 2%-norm bleef uit.

Het falen van tal van lidstaten veegde men vakkundig onder het tapijt door te verklaren dat wat de 2%-norm aangaat, alle neuzen in dezelfde richting staan. De reactie van Rusland bleef uit, maar die van China bestond uit massaal fake news en staatspropaganda.

Geen garanties

De blamage die de Belgische regering vreesde, bleef dus uit. Ondanks het feit dat premier Alexander De Croo noch op korte termijn, noch op lange termijn de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) garanties kon geven dat België de 2%-norm qua defensie-uitgaven zou halen.

De federale regering zorgde wel voor haar public relations. Het Egmont Instituut voor internationale relaties zorgde bijvoorbeeld voor een publicatie getiteld: ‘Free rider no more? Belgium and the NATO Madrid Summit’ door Alexander Mattelaer. Deze overigens uitmuntende denktank vertolkt vaker de visie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Professsor Mattelaer wees dus uitdrukkelijk op de rol die België als trouwe bondgenoot en gastheer van de NAVO al 70 jaar speelt.

Side show De Croo

Premier De Croo mocht op de tweede dag deelnemen aan een side event genaamd het ‘Public Forum’. De opname van deze thematic sessions staat op de site van het Real Instituto Elcano en op Youtube. De organisatie van die side shows was in handen van de Atlantic Council, het German Marshall Fund, de Munich Security Conference en het Spaanse Real Instituto Elcano.

Het gaat om organisaties die de politieke banden onderhouden met Atlantisten. Een voorbeeld daarvan was de prijs die Ursula von der Leyen kreeg november vorig jaar. Indien De Croo ambities koestert voor een postje als secretaris-generaal van de NAVO, dan waren dat de geijkte kanalen om te lobbyen. Al was hij duidelijk geen keynote speaker op dag één. Trouwens memorabel was zijn interventie ook niet. De Croo bracht hetzelfde riedeltje dat hij ondertussen al meer dan een jaar her en der brengt op internationale gremia.

Van 40.000 naar 300.000 soldaten

De leiders van de ‘geallieerden’ besloten om een de afschrikking en verdediging van de NAVO aan te passen. De meest markante beslissing gold het optrekken van het aantal soldaten in hoge staat van paraatheid van 40.000 naar 300.000. De battlegroups in het Oostelijke deel van het grondgebied worden verstevigd. De Atlantische leiders besloten eveneens om meer te investeren in de NAVO én in de gemeenschappelijke financiering.

Tijdens de top volgde een uitnodiging van Finland en Zweden om de Alliantie te vervoegen. Dit laatste is uiteraard het gevolg van de uitdrukkelijke wens van beide neutrale landen om toe te treden. De bezwaren van Turkije kochten beide landen af met het laten vallen van de Koerden en vluchtelingen van de Gülen-beweging. Beide landen beloofden ook het embargo op wapenleveringen aan Turkije af te schaffen. Sedert de inval van de Turken in Noord-Syrië was dat embargo van toepassing.

Voor Oekraïne besloten de leiders een versterking van het ‘Comprehensive Assistance Package (CAP)’. Eerdere versies van dat CAP om de zelfverdediging van Oekraïne te ondersteunen dateerden van 2016 en 2018.

Strategisch Concept

Het belangrijkste agendapunt was de aanvaarding van het nieuwe ‘NATO Strategic Concept’ of ‘Strategisch Concept’ (niet te verwarren met het ‘strategisch kompas’ van de Europese Unie dat eigenlijk hetzelfde nastreeft maar uitdrukkelijk als buitenlands en militair EU-beleid). Dat is een blauwdruk voor de NAVO die ongeveer om de tien jaar wordt uitgewerkt.

Het signaleert de gevaren, bedreigingen enzovoort en plaatst daar strategische inzichten naast die in beleid dienen omgezet. Het bepaalt de attitude van de NAVO tegen Rusland, terrorisme, cyberoorlog en hybride aanvallen (zoals de vluchtelingen die Wit-Rusland of Marokko inzetten tegen de Europese Unie).

China is not amused

Voor de eerste keer behandelde het Strategic Concept de problematiek rond China. Dat schoot meteen in het verkeerde keelgat. Een vrij hallucinant artikel van een Engelstalige Chinese staatskrant beweerde dat de NAVO veel kritiek kreeg omwille van ‘of the military alliance’s increasingly aggressive and destabilizing security policies unveiled at the meeting’. Zuiver fake news natuurlijk, want de NAVO is nog nooit zo weinig controversieel geweest binnen de lidstaten als na de Russische inval in Oekraïne.

De Chinezen schilderen de NAVO af als steeds agressiever, met een destabiliserend beleid. Zo staat er tevens te lezen dat het Strategisch Concept China ‘onrechtvaardig beschuldigt “systemische uitdagingen” te stellen’. (‘… unjustly accuses China of posing “systemic challenges”’.)

Partners uit de Indo-Pacific

De leiders ontvingen ook de partners uit de Indo-Pacific: Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Het was de eerste keer dat deze bevriende naties met hun leiders deelnamen aan een NAVO-top. De reeds vermelde Chinese tirade noemde die ontmoeting ‘een expliciete zet om zich te mengen in regionale zaken in de Asia-Pacific’. De vier landen hielden gesprekken met elkaar om hun banden met de organisatie te versterken. In de marge hielden Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten trilaterale gesprekken over Noord-Korea.

Voor de Chinezen getuigt alles van een ‘achterhaalde Koude Oorlog-mentaliteit’. De Chinese woordvoerder voor Buitenlandse Zaken Zhao Lijian veroordeelde de NAVO en haar nieuw Strategisch Concept. Het document verdraait volgens de Chinezen de feiten en belastert het Chinees buitenlands beleid. Bovendien zou het ten eerste onverantwoordelijke opmerkingen maken over China’s ‘normale militaire ontwikkeling’ en nationale verdediging. Ten tweede moedigt het confrontatie en conflicten aan en ten derde bulkt het van Koude Oorlog-mentaliteit en ideologische vooroordelen. Daar hield de Chinese desinformatie niet op.

Zhao voegde eraan toe dat de NAVO beweert een regionale verdedigingsorganisatie te zijn, maar dat ze eigenlijk die regio altijd overschreden heeft en ‘constant oorlogen voert en burgers doodt’. Volgens Zhao wil de NAVO nu zijn gebied uitbreiden naar Azië ‘om haar Koude Oorlog-mentaliteit te exporteren’. Om die nogal bespottelijke stellingen kracht bij te zetten voerde de Chinese krant de Libanese communist en antisemiet Gilbert Achcar op die les geeft aan de universiteit van Londen en het communistische International Institute for Research and Education (IIRE) in Amsterdam. Volgens de Chinese kranten betoogden duizenden in Madrid, de Verenigde Staten en Europese landen tegen de NAVO-top.

Een nieuwe Innovation Fund of innovatiefonds van één miljard euro moet de alliantie helpen om technologische aan de leiding te blijven. Opgelet, aan dat fonds nemen maar 22 landen waaronder België deel. De NAVO telt 30 lidstaten. Volgens de Chinezen is het Innovatiefonds de recentste in een lange lijst van provocerende maatregelen qua veiligheidsbeleid.

Klimaatgeloofsbelijdenis

Zoals bij elke internationale bijeenkomst van de politieke elite kon natuurlijk een verklaring over klimaatverandering niet ontbreken. De Atlantische leiders besloten ook om klimaatverandering te gaan bestrijden met onder andere de belofte om tegen 2050 Net Zero te bereiken.

Net Zero wil zeggen: NAVO-legers zonder CO2-uitstoot. Een nogal krankzinnige bekommernis voor een militaire verdragsorganisatie waar al het rollend, vliegend en varend materieel hetzij op fossiele brandstoffen, hetzij op kernreactoren aangedreven wordt. Een tank op zonne-energie met loodzware batterijen of een militair zeilschip, het is eens wat anders. De revival van de cyclistenbrigades?

Conclusie

Buiten de toetreding van Zweden en Finland – de Amerikaanse president Joe Biden versprak zich en had het over Zwitserland in plaats van Zweden – en het Innovatiefonds van één miljard euro, moet vooral de drastische uitbreiding van de snel inzetbare troepen onthouden worden. De indrukwekkende versterking van de oostflank van het bondgenootschap is een feit. De steun aan Oekraïne via de CAP is herbevestigd. Opmerkelijk was de stilte waarin Duitsland en Frankrijk zich hulden tijdens de NAVO-top te Madrid.

In de slotverklaring en in de persconferentie na de top zei de secretaris-generaal, de Noorse socialist Jens Stoltenberg, dat de NAVO de ergste veiligheidssituatie meemaakte in decennia.’ Maar we staan paraat met éénheid en vastbeslotenheid’, aldus Stoltenberg. Die éénheid en vastberadenheid lijkt inderdaad het geval, al blijken Frankrijk en Duitsland daar toch minder van overtuigd.