Sjakossenbroekies, sojaslurpers en kruisdragers

Sinds begin deze eeuw terroriseren jeugdbendes van niet-westerse sjakossenbroekies onze steden, zwembaden, recreatiedomeinen en stranden. Met hun tribaal oerwoudgedrag, gevoederd door een slaapkleedreligie van woestijnproleten, dagen ze onze politie en gezagdragers uit en verzieken ze de boel. En wat deden onze ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie gedurende 22 jaar? Niks, nothing, rien, noppes. Zerotolerantie voor straatkrapuul De jeugdige straatdweilers zakken steeds vaker af naar recreatiedomeinen, zwembaden en stranden, waar ze groepsfrotteurisme tot kunst verheffen. Wie het aandurft hen in…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Sinds begin deze eeuw terroriseren jeugdbendes van niet-westerse sjakossenbroekies onze steden, zwembaden, recreatiedomeinen en stranden. Met hun tribaal oerwoudgedrag, gevoederd door een slaapkleedreligie van woestijnproleten, dagen ze onze politie en gezagdragers uit en verzieken ze de boel. En wat deden onze ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie gedurende 22 jaar? Niks, nothing, rien, noppes.

Zerotolerantie voor straatkrapuul

De jeugdige straatdweilers zakken steeds vaker af naar recreatiedomeinen, zwembaden en stranden, waar ze groepsfrotteurisme tot kunst verheffen. Wie het aandurft hen in hun handtastelijkheden en onheus gedrag te bekritiseren worden op de penaltystip gelegd en herhaaldelijk voor de kop geschopt. De handtastelijke sjakossenbroekies willen alle gebieden waar wij vredig baden en zonnekloppen toe-eigenen als private geilzones voor testosterontwisten en kopschopperij. Niet-westerse jeugdbendes terroriseren treinen, doen fake oproepen aan brandweer en politie om hen vervolgens te bekogelen, ze beschieten elkaar in armen en benen als 21ste-eeuwse cowboys, ze betasten schaamteloos onze dochters, en kopschoppen onze zonen, ze molesteren zelfs karpers. En wat doen wij? We straffen alle anderen. In de Blaarmeersen in Gent sluit de kantine en wordt maar de helft van de bezoekers toegelaten. Sukkelaars! Enkel zerotolerantie en een harde aanpak levert resultaten op. Neem de draaideuren van het justitiepaleis weg en laat ons snelrecht echt snel recht brengen. Brussel is al een hellhole, laat het niet uitbreiden naar de rest van Vlaanderen.

Minister Verlinden wil het oplossen via de fluwelen handschoen van sojaslurpende straathoekwerkers en jeugdwerkers. Want krapuul hardhandig aanpakken is geen christelijke habitus. Er komt wel een zwarte, sorry anderskleurige, lijst voor herrieschoppers. De twee mensen die nog voor CD&V stemmen, juichen vanop hun kerkstoel in een lege kerk. Helaas bij het achteruitblikken zien ze niemand de kerk binnenstappen.

De omvolking van politieke partijen

De haat bij dat jeugdig tuig van de richel voor blanken, ongelovigen, en iedereen die niet lang genoeg onder de zonnebank lag, is zo duidelijk dat een blinde er niet naast kan kijken. De racistische slogans van deze heffe kleurpotloodbendes worden door woke-politici en sojaslurpers genegeerd. Ze doen dit ofwel om pacifistische pseudo-idealen ofwel om electorale redenen. De politieke omvolking van die migranten knuffelende partijen steekt stilaan zijn kop boven water. De huisallochtonen aangetrokken als gastarbeiders om stemmen te ronselen bij de migrantengemeenschap, hebben van het partijhuis hun thuis gemaakt.

De Brusselse PS, Vooruit, Groen en Ecolo zijn zo hard politiek omvolkt door politici met namen die je nauwelijks kan uitspreken, dat de particratie en de partijstatuten piecemeal vervangen worden door de Koran en sharia. Tegen de directieven van de partijen in werd het onverdoofd slachten in Brussel goedgekeurd of tenminste niet verboden. Conner Rousseau trad op, maar had de ballen niet om de afvalligen uit de partij te zetten. Hij zette hen uit het partijbestuur, een administratieve maatregel die zijn zwakte als leider tegenover de allochtonen in zijn partij benadrukt.

Het onmenselijk levend afslachten van dieren brengt dierenleed met zich mee. Bij onverdoofd slachten snijdt men bij een levend dier bij volle bewustzijn met een scherp mes de keel, de huid, spieren, zenuwen en de luchtpijp over, wat zeer pijnlijk is. Het dier sterft niet onmiddellijk maar voelt gedurende 5 minuten het bloed uit zijn lichaam voelen. Maar voor slaapkleedreligieuzen zijn de teksten uit een boek 2600 jaar geleden geschreven door een leider van een rovende nomadenstam, heilig en een religieus dogma dat niet overtreden kan worden.

Noteer het beste vrienden, vriendinnen en x-en (niet te verwarren met exen), dit is de eerste keer dat de sharia in wet wordt omgezet. Het is de eerste druppel die zal leiden tot een overstroming van onze westerse waarden. We kunnen toekijken of optreden. Zullen we wachten tot ons parlement omvolkt wordt door moslims en de sharia wordt ingevoerd of zetten we de hakken in het zand?

Religieus zellotisme heeft geen plaats in een rechtstaat

Laten we asjeblieft leren van de fouten uit het verleden en deze niet herhalen. Vorige eeuw was er een overheersing van katholieke kruisdragers in het parlement. Dat zorgde ervoor dat de encyclieken van de paus uit Rome ons wetgevend werk stuurde. Maar goed, dit was tenminste democratisch duidelijk omdat ze als één partij naar de kiezer trok en we ze democratische konden afstraffen. Wat we ook deden en doen.

Nu sijpelt de moslimindoctrinatie door via bijna alle politieke partijen, dat een democratische ingrijpen bijna onmogelijk is. De muzelmannen zijn slimmer dan de katholieken, ze vormen geen politieke partij, ze infiltreren zoveel als mogelijk partijen die ze graag ontvangen als excuusallochtonen. Niet dat ze het nog niet probeerden een eigen partij uit de grond te stampen. De partijen Islam, AEL en Be.one geraakten gelukkig niet over de kiesdrempel. Ik wil graag duidelijk zijn, godsdienstextremisme en zelotisme hebben geen plaats in een democratische rechtstaat en al zeker niet in zijn organen. Ik wil hier niet alleen moslims viseren maar elke godsdienstoverheersing van de politiek.

Dit was niet op de afbraak: